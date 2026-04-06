[tenki yōho] lunes 6 de abril

Japón bajo contraste climático: calor veraniego y lluvias intensas en el sur

📍Tokyo | 6 de abril

Japón vive este lunes un marcado contraste climático que anticipa el cambio de estación. Desde la región de Kanto hasta Kyushu, el país experimenta un día mayormente soleado con temperaturas en ascenso que rozan —e incluso superan— niveles propios del verano, mientras que en el extremo sur y suroeste se encienden las alertas por lluvias intensas y tormentas eléctricas.

Durante el día, amplias zonas desde Hokkaido hasta el oeste del país disfrutan de cielos despejados o parcialmente nublados, con un aumento significativo de las temperaturas. En regiones del interior de Kanto, Kansai y Chūgoku, los termómetros alcanzarán o superarán los 25 °C, configurando los primeros “días de verano” (夏日 / natsubi) de la temporada. Este repunte térmico, sin embargo, llega en un momento en que el cuerpo aún no se ha adaptado al calor, lo que eleva el riesgo de golpes de calor.

Las autoridades recomiendan precaución: hidratación constante, pausas frecuentes y protección solar —como sombreros o sombrillas— se vuelven esenciales ante una radiación ultravioleta cada vez más intensa.

🌧️ Giro nocturno: lluvias desde el oeste

A medida que avanza la jornada, el panorama cambia. Un sistema frontal que se extiende desde el oeste comienza a afectar gradualmente a Kyushu y Shikoku, donde las nubes aumentarán desde la tarde y darán paso a lluvias durante la noche. En algunas zonas del sur de Kyushu, las precipitaciones podrían intensificarse.

El escenario es aún más delicado en Okinawa, Amami y las islas Sakishima, donde se prevén lluvias persistentes acompañadas de tormentas eléctricas. Existe riesgo de precipitaciones intensas localizadas, lo que podría provocar inundaciones en zonas bajas, acumulación de agua en carreteras y posibles deslizamientos de tierra.

⚠️ Advertencias clave

🌡️ Calor inusual: primeras jornadas con sensación veraniega → riesgo de heatstroke (熱中症 / necchūshō).

🌧️ Lluvias intensas en el sur: posibles inundaciones y deslizamientos.

⚡ Tormentas eléctricas: atención a rayos y ráfagas de viento cerca de nubes de desarrollo vertical (cumulonimbus).

🧭 Contexto climático

Este patrón refleja una transición típica de primavera en Japón: aire cálido que domina el este y centro del país, mientras sistemas frontales comienzan a activarse desde el suroeste, anticipando gradualmente la llegada de la temporada de lluvias (tsuyu).

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