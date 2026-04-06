[ nyūhakushimi ] Patrimonio en riesgo

– El avance silencioso del “devorador de archivos” en Japón

📍Tokyo | 6 de abril

Japón enfrenta actualmente una amenaza silenciosa que pone en jaque su inmenso legado histórico. Se trata del nyūhakushimi (Ctenolepisma calvum), un insecto invasor que ha pasado de ser una anécdota biológica a una preocupación nacional para museos y bibliotecas. Este diminuto enemigo se alimenta de papel y fibras orgánicas, lo que lo convierte en un peligro directo para manuscritos antiguos y documentos que han sobrevivido siglos de historia.

La magnitud del problema ha quedado en evidencia tras las investigaciones del Instituto Nacional de Investigación de Bienes Culturales de Tokio. Hasta la fecha, la presencia de esta especie se ha confirmado en 20 prefecturas, abarcando un territorio que va desde la gélida isla de Hokkaido hasta Kumamoto. Esta dispersión geográfica demuestra que el insecto no solo se ha adaptado al archipiélago, sino que está colonizando rápidamente los nodos culturales del país.

Paradójicamente, el mismo rigor que Japón aplica para proteger su arte ha facilitado la expansión de la plaga. Aunque el insecto no sobrevive a temperaturas inferiores a 10 °C, los museos mantienen climas controlados y estables para evitar el deterioro de las piezas. Este ambiente cálido y constante, diseñado para la conservación, se ha transformado en el criadero perfecto donde el invasor puede proliferar sin las limitaciones de las estaciones naturales.

El origen de esta crisis se remonta a 2022, cuando la especie —habitual en Europa— fue detectada por primera vez en suelo nipón. Los expertos sostienen que el vector de entrada fue el comercio internacional de arte, viajando oculto en materiales de embalaje o cajas de transporte de piezas prestadas. La globalización de las exhibiciones culturales ha servido, sin quererlo, como la autopista que permitió al insecto cruzar fronteras y establecerse en instituciones clave.

Lo más alarmante para los conservadores es su biología reproductiva, específicamente la partenogénesis. Al ser capaz de reproducirse sin necesidad de un macho, una sola hembra aislada puede iniciar una colonia masiva. Se estima que, en condiciones óptimas, un solo ejemplar puede dar origen a una población de 20,000 individuos en solo tres años, lo que significa que una detección tardía puede resultar en una infestación inmanejable y catastrófica para los archivos.

En respuesta, las autoridades culturales han pasado a la ofensiva mediante la distribución de kits de control gratuitos y protocolos de detección temprana. En un país donde el patrimonio se custodia con una devoción casi sagrada, la lucha contra el nyūhakushimi no es solo una cuestión de control de plagas; es una carrera contra el tiempo para evitar que un invasor invisible devore los fragmentos físicos de la memoria colectiva japonesa.

🧾 Términos clave

Kanji / Japonés Rōmaji Significado ニュウハクシミ nyūhakushimi Insecto invasor que daña papel y archivos 単為生殖 tan’i seishoku Reproducción sin necesidad de macho 文化財 bunkazai Bienes culturales 害虫 gaichū Plaga / insecto dañino

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