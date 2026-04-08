[tenkiyohō] miércoles 8 de abril

📍Tōkyō | 8 de abril

Japón despierta este miércoles bajo la influencia de un sistema de alta presión móvil que trae consigo una escena casi perfecta de primavera: cielos despejados, aire limpio y temperaturas agradables en gran parte del país. Desde Kyushu hasta Kanto, el día se perfila como una pausa luminosa en medio de la transición estacional, ideal para el hanami tardío y las actividades al aire libre.

Durante el día, amplias zonas del archipiélago estarán bañadas por un sol estable, con máximas cercanas a los 18–19 °C en ciudades como Tokio, Osaka y Nagoya, generando una sensación térmica confortable y típica de abril. La ausencia de precipitaciones en estas regiones refuerza un escenario de estabilidad atmosférica poco frecuente tras semanas de cambios bruscos.

Sin embargo, el norte del país cuenta otra historia. En Tohoku y Hokkaido, especialmente en el lado del Mar de Japón, las primeras horas del día estarán marcadas por precipitaciones débiles e incluso nieve en algunas zonas. Aunque el cielo tenderá a despejarse con el paso de las horas, el contraste térmico y la presión atmosférica generarán vientos intensos del oeste, particularmente en áreas costeras.

Este fenómeno responde al aumento del gradiente de presión, lo que intensifica las corrientes de aire y puede provocar ráfagas molestas, afectando tanto la sensación térmica como las condiciones marítimas. No se descartan oleajes elevados en el norte.

En el extremo sur, Okinawa se suma al dominio del buen tiempo, con cielos despejándose desde la mañana y temperaturas que ya rozan un ambiente más cercano al verano.

🌏 Claves del día

☀️ Sol dominante en Kyushu, Kansai, Tokai y Kanto

🌬️ Viento fuerte en el norte, sobre todo en zonas costeras

🌧️🌨️ Lluvia o nieve matinal en Hokkaido y Tohoku

🌴 Okinawa despeja rápidamente, con ambiente cálido

🧭 En pocas palabras

Un día “de postal” en el centro y oeste de Japón, pero con ese recordatorio típico de abril: el invierno aún no se retira del todo en el norte. La primavera japonesa avanza, sí… pero lo hace a diferentes ritmos.



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