[tenkiyohō] martes 7 de abril

Lluvias y polen extremo: el doble golpe que afecta hoy a Japón

📍Tōkyō | 7 de abril

Este martes, Japón amanece bajo un escenario climático inestable marcado por la influencia de un sistema de baja presión y un frente activo que recorre el archipiélago. Desde Okinawa, donde se prevén lluvias intensas y episodios localizados de tormentas eléctricas con precipitaciones extremadamente fuertes, hasta el norte del país, el clima obliga a mantener precauciones.

En el suroeste, regiones como Kyushu, Chugoku y Shikoku comienzan a experimentar una mejora progresiva del tiempo conforme el sistema frontal se desplaza. Sin embargo, el alivio será parcial y momentáneo. En contraste, el área que abarca desde Kinki hasta Kanto, incluyendo Tokio, permanecerá bajo lluvias intermitentes durante gran parte del día, con cielos grises que limitan la visibilidad y afectan la movilidad cotidiana.

Más al norte, un nuevo sistema de baja presión avanza desde el Mar de Japón, impactando directamente en Tohoku y Hokkaido, donde se anticipan lluvias acompañadas de actividad eléctrica. Especial atención merece la región de Tohoku, donde amplias zonas podrían registrar fuertes ráfagas de viento, incrementando el riesgo en transporte y actividades al aire libre.

En cuanto a las temperaturas, se observa un descenso generalizado respecto a días anteriores. Muchas ciudades experimentarán máximas considerablemente más bajas, lo que supone un alivio temporal tras jornadas inusualmente cálidas para la temporada.

🌲 ALERTA POR POLEN: NIVELES EXTREMOS EN VARIAS REGIONES

En paralelo, la situación del polen continúa siendo crítica. En ciudades como Fukuoka, Hiroshima y Osaka, los niveles alcanzan la categoría de “非常に多い” (muy altos), mientras que en Sendai se reporta el nivel más severo: “極めて多い” (extremadamente alto).

Aunque la lluvia en zonas como Tokio y Kanazawa ayuda a reducir temporalmente la dispersión, el riesgo persiste en los intervalos sin precipitaciones. Además, en Sendai, la combinación de vientos fuertes y claros temporales favorece una dispersión masiva de polen, lo que eleva el impacto en la salud.

Los expertos advierten que, aunque el pico del polen de ciprés japonés (ヒノキ) comienza a mostrar señales de descenso, la dispersión continuará durante varios días más, incluso acercándose al periodo de la Golden Week.

📌 RECOMENDACIONES

Llevar paraguas resistente ante viento fuerte

Usar mascarilla y gafas protectoras contra el polen

Evitar actividades prolongadas al aire libre en zonas de alta dispersión

Estar atentos a cambios bruscos del clima

🧭 CONCLUSIÓN

Japón enfrenta una jornada compleja donde la combinación de lluvias, viento y altos niveles de polen genera un entorno incómodo y potencialmente riesgoso. Mientras algunas regiones comienzan a recuperarse, otras entran en una fase más activa de inestabilidad. La vigilancia y la prevención serán clave para atravesar este día sin contratiempos.

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