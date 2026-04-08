[tenisu] Nishikori desmiente rumores

Rumores vs realidad: Nishikori gana y deja claro que aún tiene tenis

📍Tokyo | 8 de abril

En medio de rumores que sacudieron al mundo del tenis, el experimentado jugador japonés in Nishikori Kei ex número 4 del ranking mundial y actual referente del deporte nipón, rompió el silencio este 7 de abril desde el estado de Florida, en Estados Unidos, tras su participación en el torneo Challenger Sarasota Open.

A sus 36 años, Nishikori reaccionó con serenidad —y cierta ironía— ante las versiones que lo daban por retirado tras esta competencia. “Es extraño enterarse por otros de que uno se retira”, comentó ante la prensa, dejando entrever tanto sorpresa como gratitud por la atención mediática que aún genera. Horas antes, el propio tenista ya había desmentido categóricamente estas versiones a través de sus redes sociales.

Pero más allá de las palabras, fue en la cancha donde el japonés envió su mensaje más contundente. En su debut en el torneo, se impuso con autoridad al argentino, ubicado en el puesto 344 del ranking mundial, con un sólido marcador de 6-3 y 6-2. Una victoria que no solo reafirma su vigencia, sino que también alimenta las expectativas de una posible remontada en su carrera.

Lejos de hablar de despedidas, Nishikori mira hacia adelante con determinación: “Quiero competir partido a partido y ver hasta dónde puedo elevar mi nivel”, afirmó. Su enfoque refleja la mentalidad de un veterano que, pese a las lesiones y los altibajos, aún no está dispuesto a escribir el último capítulo de su trayectoria.

En un deporte donde las despedidas suelen anunciarse con anticipación, la historia de Nishikori parece seguir abierta. Y mientras su raqueta continúe respondiendo, Japón —y el mundo del tenis— seguirá atento a cada uno de sus golpes.

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