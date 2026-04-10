[tenkiyohō] viernes 10 de abril

Japón bajo la lluvia: tormentas, relámpagos y vientos intensos marcan la jornada

📍Tōkyō | 10 de abril

Este viernes amanece con un cielo que parece haberse rendido completamente a la lluvia en todo Japón. Desde el sur en Kyushu hasta las regiones del norte, el país se encuentra bajo la influencia de un sistema frontal activo que está dejando precipitaciones generalizadas y un ambiente inestable que se intensificará con el paso de las horas.

En el oeste del país, especialmente en zonas como Fukuoka, Hiroshima y Osaka, la lluvia será persistente durante gran parte del día, alcanzando su punto más crítico hacia la tarde. En estas regiones, no solo se espera agua constante, sino también ráfagas de viento que podrían intensificarse repentinamente, acompañadas de actividad eléctrica. La posibilidad de relámpagos (雷, kaminari) y ráfagas violentas exige precaución, especialmente en desplazamientos urbanos y transporte ferroviario.

La región de Kanto, incluyendo Tokio, enfrentará un panorama aún más prolongado. Aquí, la lluvia se mantendrá prácticamente durante toda la jornada, con momentos de intensidad variable. Las temperaturas, aunque relativamente suaves (alrededor de 20°C), podrían generar una sensación incómoda debido a la humedad y al viento. Se prevé que muchas zonas alcancen su temperatura máxima hacia la noche, un comportamiento poco habitual que refleja la influencia de aire cálido previo al paso del sistema frontal.

En Tohoku, ciudades como Sendai también permanecerán bajo lluvia continua, mientras que en Hokuriku (Kanazawa, Niigata) las precipitaciones serán intensas, con probabilidades cercanas al 90%. La combinación de lluvia y viento podría generar condiciones adversas en carreteras y zonas costeras.

Hokkaido, por su parte, vivirá un cambio progresivo: la lluvia llegará principalmente a partir de la tarde, afectando ciudades como Sapporo y Kushiro. Aunque las temperaturas serán más bajas, el patrón se repite: inestabilidad, humedad y posibilidad de lluvias persistentes.

En contraste, Okinawa se mantiene como la excepción del día. Naha disfrutará de cielos despejados y temperaturas elevadas, alcanzando los 28°C, con un ambiente casi veraniego que contrasta drásticamente con el resto del archipiélago.

⚠️ Advertencia meteorológica clave

Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante:

Tormentas eléctricas (雷)

Ráfagas de viento (強風, kyōfū)

Lluvias intensas repentinas (急な強い雨)

Posibles fenómenos como tornados (竜巻, tatsumaki)

🌡️ Un dato importante

A pesar del mal tiempo, las temperaturas máximas serán más altas que el promedio nacional, lo que indica una masa de aire cálido acompañando este sistema. Este contraste entre calor y humedad es precisamente lo que favorece la inestabilidad atmosférica.

📊 En pocas palabras

Japón enfrenta hoy una jornada marcada por la tensión climática: un país dividido entre el sol subtropical de Okinawa y un frente lluvioso que cubre casi todo el territorio. La lluvia no solo cae: avanza, se intensifica y se electrifica. En este escenario, el paraguas no es solo un accesorio, sino una necesidad, y la precaución, una obligación.



©2026 NoticiasNippon