[tenkiyohō] sábado 11 de abril

Japón bajo contraste climático: tormentas severas en el norte y calor veraniego anticipado en el centro y sur

📍Tōkyō | 11 de abril

Este sábado, Japón vive una jornada de fuertes contrastes meteorológicos marcada por el paso de un sistema de baja presión intensificado sobre el norte del país. En Hokkaidō y la región de Tōhoku, especialmente en la costa del mar de Japón, se prevén lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas, con ráfagas de viento que podrían alcanzar niveles de alerta por su peligrosidad. Las autoridades advierten sobre posibles interrupciones en el transporte y condiciones adversas en zonas costeras.

Mientras tanto, en el centro y oeste del archipiélago, el panorama es completamente distinto. Desde Kantō hasta Kyūshū, predomina el cielo despejado o parcialmente nublado, con temperaturas que superan los valores promedio de la temporada. Ciudades como Tokio alcanzarán los 28°C, marcando el inicio de un ambiente casi veraniego, mientras que en zonas como Osaka, Nagoya y Hiroshima, el calor también se hace notar con máximas por encima de los 23°C.

En la región de Hokuriku, se espera una jornada variable con intervalos de sol, ofreciendo un respiro entre sistemas inestables. Por otro lado, Okinawa mantendrá condiciones más inestables, con cielos nublados y posibilidad de lluvias ligeras.

Este contraste climático no solo refleja la complejidad atmosférica de la primavera japonesa, sino también una advertencia: mientras el norte enfrenta condiciones severas, el resto del país se acerca peligrosamente a temperaturas propias del verano, aumentando el riesgo de golpes de calor tempranos.

📊 Claves del día:

🌧️ Norte (Hokkaidō–Tōhoku): lluvias intensas, tormentas y vientos fuertes

☀️ Centro–Oeste (Kantō–Kyūshū): clima estable y temperaturas elevadas

🌡️ Tokio: hasta 28°C (primeros indicios de verano)

⚠️ Riesgos: tormentas severas en el norte y calor anticipado en zonas urbanas

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