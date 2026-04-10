Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Destacado Reforma inmigratoria

[zairyūkikankōshin] ¿nuevo filtro económico?

PorNoticiasNippon

Abr 10, 2026 #estatus de residencia, #extranjeros, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #Renovación de visa, #residencia, #Zairyū kikan kōshin, #zairyūshikaku, #在留期間更新, #在留資格, #外国人

Japón prepara fuerte aumento en tarifas migratorias: el costo de residir legalmente se redefine

📍Tōkyō | 10 de abril

En un movimiento que marca un punto de inflexión en la política migratoria japonesa, la Agencia de Servicios de Inmigración anunció el 10 de abril ante la Comisión de Asuntos Judiciales del Parlamento un aumento significativo en las tarifas de trámites de residencia, en el marco de la reforma a la Ley de Control de Inmigración.

El cambio no es menor: Japón busca ajustar los costos reales del sistema migratorio, trasladando parte del gasto administrativo al propio solicitante extranjero.

Actualmente, renovar o cambiar una visa cuesta entre ¥5,500 y ¥6,000, mientras que la residencia permanente tiene un costo de apenas ¥10,000. Sin embargo, el nuevo esquema propone cifras muy superiores:

  • ⏺️ Visas cortas (hasta 3 meses): alrededor de ¥10,000
  • ⏺️ Visas largas (hasta 5 años): hasta ¥70,000
  • ⏺️ Residencia permanente: alrededor de ¥200,000

Estas cifras se aplicarían dentro del año fiscal 2026, una vez aprobada la reforma y definidos los montos exactos por decreto.

 

⚖️ Contexto: ¿Por qué Japón quiere subir las tarifas?

El gobierno japonés argumenta tres razones principales:

  1. Costo real del sistema
    • Evaluar solicitudes cuesta aprox. ¥10,000 (visas) y ¥20,000 (residencia permanente)
    • El control migratorio total cuesta unos ¥20,000 por extranjero al año
  2. Inflación y presión fiscal
    Japón busca equilibrar el gasto público en un contexto de envejecimiento poblacional y aumento de residentes extranjeros.
  3. Digitalización (DX)
    Se pretende financiar la modernización del sistema migratorio (automatización, trámites digitales, control más eficiente).

 

 

📊 CUADRO COMPARATIVO DE TARIFAS MIGRATORIAS (PAÍSES DEL G-7)

País

Renovación / cambio de visa

Residencia permanente (PR)

Observaciones clave

🇯🇵 Japón (actual)

~¥5,500–¥6,000

¥10,000

Uno de los sistemas más baratos del G7

🇯🇵 Japón (propuesto 2026)

hasta ¥70,000

~¥200,000 (límite hasta ¥300,000)

Aumento de hasta 20 veces

🇺🇸 EE.UU.

~$460 (¥70,000) visa trabajo

>$1,000+ (varía por proceso)

Costos altos + tarifas múltiples

🇬🇧 Reino Unido

>£700 (¥130,000+)

£2,400+ (PR / ILR)

Uno de los más caros del mundo

🇨🇦 Canadá

~$1,610 CAD (~¥170,000)

Incluye procesamiento + PR fee

🇩🇪 Alemania

€75 (¥12,000)

€100–€150 aprox.

Relativamente accesible en Europa

🇫🇷 Francia

€200–€300 aprox.

€225–€300

Costos moderados (impuestos + tasas administrativas)

🇮🇹 Italia

€116–€200

€100–€200

Costos bajos pero burocracia alta

 

 

⚖️ MARCO LEGAL Y SANCIONES 

📘 Ley base:

  • 入管難民法 (Nyūkan Nanminhō)
    Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados

🧾 Cambios clave propuestos:

Concepto

Situación actual

Nueva propuesta (límite legal)

Cambio/renovación de visa

~¥6,000

Hasta ¥100,000

Residencia permanente

¥10,000

Hasta ¥300,000

Definición final

Fija

Se definirá por decreto según duración

 

 

🚨 Posibles implicaciones legales y prácticas:

  • No pagar o no renovar → pérdida de estatus migratorio
  • Exceso de permanencia (オーバーステイ) →
    • Deportación
    • Prohibición de reingreso (hasta 5 años o más)
  • Declaraciones falsas en trámites →
    • Revocación de visa
    • Sanciones penales

 

🧠 Para quienes viven en Japón

Este cambio no es solo económico:

👉 Es un endurecimiento indirecto del control migratorio

👉 Podría afectar especialmente a:

  • Estudiantes
  • Trabajadores con salarios bajos
  • Familias que buscan residencia permanente

 

🎯 CONCLUSIÓN EDITORIAL

Japón no está cerrando sus puertas… pero sí está elevando el costo de entrada y permanencia.

Este ajuste refleja una tendencia clara:

👉 menos tolerancia administrativa

👉 más control financiero

👉 y un sistema migratorio cada vez más selectivo

Para los residentes extranjeros, el mensaje es directo:

mantener un estatus legal será más caro, pero también más exigent

 

🧩 TÉRMINOS CLAVE

Kanji

Rōmaji

Significado

在留資格

Zairyū shikaku

Estatus de residencia

在留期間更新

Zairyū kikan kōshin

Renovación de visa

永住許可

Eijū kyoka

Residencia permanente

手数料

Tesūryō

Tarifa administrativa

政令

Seirei

Decreto gubernamental

出入国在留管理庁

Shutsunyūkoku Zairyū Kanrichō

Agencia de Inmigración

 

 

2026 NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

