[ zairyūshikaku ] El sabor internacional en riesgo

Restaurantes extranjeros cierran en Japón por endurecimiento de visas

📍Tokyo | 11 de abril

En las calles de Japón, donde el aroma del curry indio y las especias del sur de Asia se ha vuelto parte del paisaje cotidiano, comienza a sentirse un silencio inquietante. Restaurantes que durante años ofrecieron un pedazo del mundo en cada plato están bajando sus cortinas. Detrás de esta escena, no hay una caída en la demanda, sino un cambio administrativo que amenaza con reconfigurar la diversidad gastronómica del país.

El detonante es la drástica reforma del visado de “gestión y administración” (経営・管理ビザ / keiei kanri visa), requisito clave para que extranjeros puedan operar negocios en Japón. Hasta hace poco, bastaba con reunir un capital de 5 millones de yenes o contratar al menos a dos residentes japoneses o permanentes. Sin embargo, desde octubre del año pasado, el umbral financiero se ha disparado a 30 millones de yenes, es decir, seis veces más.

Para muchos emprendedores extranjeros —especialmente aquellos que gestionan pequeños restaurantes familiares— esta nueva barrera resulta prácticamente insuperable. “Incluso reunir 5 millones ya era difícil… 30 millones es imposible, incluso para japoneses”, relata con frustración un propietario de origen nepalí, cuya voz refleja la de cientos en su misma situación.

El impacto ya es visible. Negocios de comida india, nepalesa e incluso izakayas administrados por extranjeros están cerrando en cadena. En barrios donde estos locales eran punto de encuentro multicultural, la oferta comienza a reducirse, dejando no solo locales vacíos, sino también historias migrantes interrumpidas.

Clientes habituales, que encontraban en estos restaurantes una experiencia auténtica sin salir de Japón, observan con preocupación. “Venía una o dos veces al mes… era delicioso, podías ajustar el picante”, comenta un vecino. Su testimonio evidencia que el problema no es la falta de público, sino un entorno regulatorio cada vez más exigente.

Expertos advierten que esta política podría tener efectos colaterales: desde la pérdida de diversidad cultural hasta un debilitamiento del ecosistema de pequeños negocios, justo en un momento en que Japón busca atraer talento extranjero para enfrentar su escasez laboral.

Mientras tanto, en cocinas que aún resisten, el sonido del pan naan inflándose sobre el horno podría convertirse, para algunos, en un eco de despedida. Japón enfrenta ahora una pregunta silenciosa pero crucial: ¿puede una economía global sostenerse sin abrir espacio real a quienes traen consigo nuevos sabores, culturas y formas de emprender?

🧭 Contexto estructural

1. ¿Por qué Japón endurece esto?

El gobierno busca evitar empresas “fantasma” o de baja sostenibilidad, y asegurar que los negocios extranjeros tengan una base financiera sólida. También hay presión política por controlar el crecimiento del número de residentes extranjeros.

2. ¿Qué cambia en la práctica?

Aunque la ley no siempre se anuncia como “prohibitiva”, el salto a 30 millones de yenes (~200 mil USD) funciona como una barrera indirecta.

👉 Esto afecta sobre todo a:

Restaurantes pequeños (indios, nepaleses, chinos)

Negocios familiares

Emprendedores recién llegados

3. Efecto real observado

Cierres de locales

Retorno de trabajadores a sus países

Reducción de diversidad gastronómica

Impacto en barrios multiculturales

4. Contradicción estructural

Japón necesita mano de obra extranjera (por envejecimiento), pero al mismo tiempo endurece condiciones para quienes quieren emprender.

⚖️ Marco legal japonés

Kanji Rōmaji Desglose Significado (en español) 在留資格 zairyū shikaku 在留 (residencia) + 資格 (estatus) Estatus de residencia 経営・管理 keiei kanri 経営 (gestión empresarial) + 管理(administración) Gestión y administración 資本金 shihonkin 資本 (capital) + 金 (dinero) Capital social 出入国在留管理庁 shutsunyūkoku zairyū kanrichō 出入国 (inmigración) + 在留管理 (control de residencia) + 庁 (agencia) Agencia de Servicios de Inmigración 就労ビザ shūrō biza 就労 (trabajo) + ビザ (visa) Visa de trabajo

📌 Requisitos clave (antes vs ahora)

Elemento Antes de la reforma Después de la reforma (2025–) Capital mínimo 500万円 3000万円 (x6) Alternativa Contratar 2 japoneses/permanentes Se mantiene, pero con mayor fiscalización Tipo de negocio Pequeños negocios incluidos Mayor exigencia de “sustancia empresarial” Evaluación Más flexible Más estricta y documental

©️ 2026 Noticias Nippon