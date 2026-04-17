[ tenki yōho ] viernes 17 de abril

📍Tōkyō | 17 de abril

Este viernes, Japón vive una jornada marcada por la transición típica de primavera, donde la estabilidad matinal da paso a condiciones más variables conforme avanza el día.

Durante la mañana, gran parte del país —especialmente Hokkaidō (北海道), Tōhoku (東北) y la región de Hokuriku (北陸)— disfruta de cielos despejados, creando un escenario ideal para actividades al aire libre, incluyendo el tradicional hanami (花見). Las temperaturas se mantienen agradables, con máximas que oscilan entre los 15°C y 23°C, ligeramente por encima del promedio estacional.

En el área metropolitana de Tokio (東京) y el eje Kantō–Tōkai–Kansai, el día comienza con sol, pero hacia la tarde se observa un aumento progresivo de nubosidad, señal de un sistema atmosférico inestable que avanza desde el oeste.

Mientras tanto, en regiones como Chūgoku (中国), Shikoku (四国) y Kyūshū (九州), el panorama es más cubierto desde temprano. Se anticipan precipitaciones durante la noche, especialmente en zonas cercanas al Pacífico, lo que podría afectar desplazamientos nocturnos y actividades exteriores.

En Okinawa (沖縄), el día arranca con lluvias desde la mañana, reflejando condiciones más húmedas y propias de latitudes subtropicales.

🌡️ Claves del día

☀️ Mañana estable: predominio de cielos despejados en gran parte del país

☁️ Tarde variable: aumento de nubes en regiones centrales

🌧️ Noche lluviosa: riesgo de precipitaciones en el oeste y sur

🌡️ Temperaturas: en niveles normales o ligeramente superiores al promedio

🔍 Lectura contextual

Este patrón responde a la influencia de un anticiclón desplazándose hacia el este, mientras una zona de baja presión comienza a afectar el oeste del archipiélago. Este tipo de configuración es común en abril y marca el preludio de cambios más marcados hacia la temporada de lluvias (梅雨 / tsuyu).

🧭 Recomendación práctica

Si estás en Japón hoy:

Aprovecha la mañana para actividades al aire libre

Lleva paraguas si estás en el oeste o sur

Atención a cambios bruscos de clima por la tarde

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