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[tenkiyohō] jueves 16 de abril

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Abr 16, 2026 #Agencia Metereólogica del Japón, #Kishocho, #NoticiasNippon, #previsión del tiempo, #TENKI YOHŌ, #天気予報, #気象庁, #気象情報

Inestabilidad atmosférica podría sorprender en el regreso a casa

📍Tōkyō  | 16 de abril

Este jueves 16 de abril, Japón experimenta una transición atmosférica clave: el sistema de baja presión y el frente que habían generado inestabilidad se desplazan hacia el este del archipiélago, permitiendo que un sistema de alta presión comience a dominar gran parte del territorio.

Durante el día, el clima se estabiliza notablemente en el oeste y centro del país. Regiones como Kansai, Tokai, Hokuriku y Hokkaido disfrutarán de cielos mayormente despejados, con condiciones ideales para actividades al aire libre y desplazamientos sin contratiempos. En ciudades como Osaka, Nagoya y Hiroshima, el sol será protagonista, acompañado de temperaturas agradables que incluso superan ligeramente el promedio estacional.

Sin embargo, el escenario es más dinámico en el este. En Kanto y Tohoku, incluida el área de Tokio, persisten lluvias residuales durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, el tiempo mejora progresivamente, aunque la atmósfera se mantiene inestable. Esto se traduce en la posibilidad de chubascos repentinos (にわか雨 / niwaka ame) y tormentas eléctricas localizadas (雷雨 / raiu) durante la tarde, un factor a considerar especialmente para quienes regresan a casa al final de la jornada.

En el extremo sur, Okinawa presenta un patrón más variable, alternando entre cielos parcialmente soleados y nublados, con una sensación térmica más elevada debido a la humedad.

En términos de temperaturas, el país se mueve en un rango templado a cálido: máximas que alcanzan los 25°C a 27°C en el centro y sur, mientras que el norte, como Sapporo y Kushiro, se mantiene más fresco, con valores entre los 12°C y 16°C. En general, los registros se sitúan en línea o ligeramente por encima del promedio estacional, marcando un anticipo del clima primaveral más avanzado.

📌 Clave del día:
✔ Mejora general del clima en gran parte del país
⚠️ Riesgo de lluvias repentinas y tormentas en Kanto–Tohoku por la tarde
🌡️ Temperaturas suaves a cálidas, con contraste norte-sur marcado

 

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