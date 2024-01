[SHITSUGYŌ] desempleo mejoró en diciembre

Población No Activa

La población no activa, es decir, aquellas personas que no forman parte de la fuerza laboral, ha disminuido a 40.81 millones de personas. Esto representa una reducción significativa de 690,000 personas en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta tendencia a la baja se ha mantenido de manera constante durante 22 meses consecutivos, marcando un cambio notable en la composición de la fuerza laboral y la población no activa.