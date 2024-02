[KEKKON WO HAPPYŌ] Ohtani anunció su matrimonio

LOS ANGELES.- El jugador de los Dodgers de MLB, Ohtani Shohei, anunció su matrimonio a través de su cuenta de Instagram el día 29.

A continuación, se presenta el mensaje completo del jugador:

«Quiero agradecer sinceramente a todos por su constante apoyo. Aunque la temporada se está acercando, hoy tengo el placer de anunciar mi matrimonio.

Será un nuevo comienzo en un nuevo equipo y entorno, pero espero que, junto con mi pareja y nuestra mascota, podamos apoyarnos mutuamente y avanzar junto con todos los aficionados.

Sé que todavía tengo mucho que aprender, pero estaría agradecido si pudieran seguir apoyándome con calidez.

La persona con la que me he casado es una mujer japonesa. Atenderé a la prensa en una entrevista colectiva mañana. Por favor, continúen respetando nuestra privacidad, incluyendo la de nuestras familias, y absténganse de cualquier reportaje no autorizado. Agradezco de antemano su comprensión y apoyo continuo.»

FUE OPERADO

Ohtani se prepara para su séptima temporada en la MLB y la primera con los Dodgers, después de firmar un contrato récord de 10 años y $700 millones en diciembre pasado.

El deportista se recupera de una cirugía en el codo que le impedirá lanzar en 2024 pero se espera que actúe como bateador designado de los Dodgers y viene preparándose para el día inaugural.

EL DATO

El nipón aspira a estar listo para la serie inaugural de la temporada contra los San Diego Padres en Seúl el 20 y 21 de marzo.

A TENER EN CUENTA

La frase en japonés «結婚を発表» se transcribe al romaji como «Kekkon wo happyō».

Significado detallado:

結婚 (Kekkon) : Matrimonio.

: Matrimonio. を (o): Es una partícula que indica el objeto directo en la oración, en este caso, señalando lo que se está anunciando.

Es una partícula que indica el objeto directo en la oración, en este caso, señalando lo que se está anunciando. 発表 (Happyō): Anuncio o declaración.

Por lo tanto, «結婚を発表» significa «anunciar un matrimonio» o «declaración de matrimonio». En un contexto, esto se refiere a la acción de hacer público o formalizar el anuncio de que una persona se ha casado o va a casarse.

