[SHITSUGYŌ] desempleo mejoró en enero

TOKIO.- El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones reportó que la tasa de desempleo ajustada por temporada en enero experimentó una mejora por primera vez en tres meses en el archipiélago nipón.

La escasez de mano de obra es evidente en una amplia gama de sectores, particularmente en los ámbitos de la salud y el bienestar social.

Sin embargo, industrias como la construcción y la manufactura enfrentan dificultades para publicar ofertas de trabajo debido a la presión sobre sus ganancias causada por el aumento de los precios.

La disminución en la tasa de desempleo se atribuye a la reducción de despidos y renuncias involuntarias, respaldada por la escasez de trabajadores.

Aunque la tasa de desempleo ha disminuido, la reducción en el número de empleados por segundo mes consecutivo sugiere un leve deterioro en el entorno laboral.

A pesar de esto, el aumento en el número de empleados a tiempo completo es un dato positivo.

No obstante, es importante tener en cuenta que estos datos podrían verse afectados por dificultades en la recolección debido al terremoto en la península de Noto, por lo que deberían considerarse como referenciales.

Situación laboral

I. Shūgyōsha no dōkō»【就業者の動向】– Tendencia Laboral

Shūgyōsha 【就業者】- Empleados

Incremento continuo en el número de trabajadores en diversas categorías y sectores.

Detalles:

La cantidad total de personas empleadas alcanzó los 67.14 millones, lo que representa un aumento de 250,000 personas en comparación con el mismo mes del año anterior, marcando 18 meses consecutivos de crecimiento.

Dentro de este total, el número de empleados se situó en 60.76 millones, aumentando en 420,000 personas respecto al año anterior, lo que indica un crecimiento sostenido durante 23 meses consecutivos.

Analizando específicamente el tipo de empleo, el número de trabajadores regulares (con empleo estable) fue de 36.03 millones, con un incremento de 310,000 personas comparado con el año previo, marcando tres meses de crecimiento consecutivo. Por otro lado, los trabajadores no regulares (temporales o de medio tiempo) sumaron 21.46 millones, aumentando en 130,000 personas desde el año anterior, evidenciando cinco meses de incremento sostenido.

Al observar la distribución por sectores, se registraron aumentos notables en empleados de la industria de la información y comunicaciones, el sector de alojamiento y servicios de comida, así como en la manufactura, comparando con los datos del año anterior.

Shūgyōritsu【就業率】- Tasa de Empleo

La tasa de empleo, calculada como el porcentaje de personas empleadas en relación con la población de 15 años o más, se registró en 61.1%, lo que indica un incremento de 0.4 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior. Específicamente, la tasa de empleo para el grupo de edad de 15 a 64 años alcanzó el 78.7%, mostrando también un aumento de 0.5 puntos porcentuales respecto al año anterior. Estos datos reflejan una tendencia positiva en el mercado laboral, indicando un crecimiento en el número de personas empleadas dentro de estas franjas etarias en el país.

Kanzen shitsugyōsha【完全失業者】- Desempleados

La cantidad de desempleados se reportó en 1.63 millones de personas, lo cual indica una disminución de 10,000 individuos en comparación con el mismo mes del año anterior, marcando así dos meses consecutivos de descenso en esta cifra.

Al analizar las razones específicas por las cuales las personas están buscando empleo, se observa que el número de individuos que perdieron su trabajo debido a circunstancias relacionadas con su lugar de empleo o la gestión del negocio experimentó una reducción significativa de 80,000 personas. Por otro lado, la cifra de aquellos que dejaron su trabajo voluntariamente, por razones personales o autoimpuestas, aumentó en 50,000 individuos. Además, el número de personas que comenzaron a buscar trabajo por primera vez se mantuvo estable, sin cambios en comparación con el año anterior.

Este desglose ofrece una visión detallada de las dinámicas del mercado laboral y las variaciones en las causas de desempleo, reflejando tanto las condiciones económicas como las decisiones personales que influyen en la fuerza laboral.

Kanzen shitsugyōritsu»【完全失業率】- Tasa de Desempleo

La tasa de desempleo total , calculada como el porcentaje de personas completamente desempleadas en relación con la población activa (número de personas empleadas más las que están buscando activamente empleo) y ajustada por factores estacionales, se registró en un 2.4%. Esto representa una disminución de 0.1 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior.

Este indicador, ajustado estacionalmente, ofrece una perspectiva más precisa y comparable mes a mes, eliminando las variaciones que pueden ser causadas por cambios estacionales en el empleo y el desempleo. La disminución en la tasa sugiere una ligera mejora en el mercado laboral, indicando que un menor porcentaje de la población activa se encontraba sin empleo en ese período específico. Esta información es crucial para analizar la salud económica y la eficacia de las políticas laborales en el país.

Hi-rōdōryoku jinkō【非労働力人口】- Población no activa

La población no laboral, es decir, el número de personas que no están empleadas ni buscan activamente trabajo, se reportó en 41.09 millones de personas. Esto representa una disminución de 520,000 individuos en comparación con el mismo mes del año anterior, marcando un descenso continuo durante 23 meses consecutivos.

Este segmento de la población incluye a aquellos individuos que están fuera de la fuerza laboral, como estudiantes, jubilados, amas de casa y personas que, por diversas razones, no pueden o no desean trabajar. La disminución en la población no laboral podría indicar cambios en la demografía, como un envejecimiento de la población o más personas decidiendo estudiar, jubilarse más tarde o volver al mercado laboral. Estas tendencias son importantes para entender la dinámica laboral y económica del país.

Shūgyōsha no dōkō»【就業者の動向】 – Tendencia de los empleados

Cambios significativos en la distribución por género:

El número total de empleados alcanzó los 67.14 millones, lo que representa un aumento de 250,000 personas (0.4%) en comparación con el mismo mes del año anterior, marcando un crecimiento continuo durante 18 meses.

Desglosando los datos por género, los empleados masculinos sumaron 36.82 millones, experimentando una disminución de 40,000. Por otro lado, el número de empleadas femeninas fue de 30.32 millones, observando un incremento significativo de 290,000 mujeres.

«Jūgyō-jō no chii-betsu shūgyōsha-sū»【就業者の動向】- Empleados por posición laboral

Cantidad de empleados muestra cambios significativos en diferentes categorías:

El número de trabajadores por cuenta propia y familiares auxiliares se situó en 6.02 millones, lo que representa una disminución de 170,000 personas (2.7%) en comparación con el mismo mes del año anterior.

Por otro lado, el número total de empleados asalariados alcanzó los 60.76 millones, experimentando un aumento de 420,000 personas (0.7%) con respecto al año previo, continuando así una tendencia ascendente durante 23 meses consecutivos. Dentro de esta categoría: Los hombres empleados sumaron 32.86 millones, con un incremento de 80,000. Las mujeres empleadas alcanzaron los 27.90 millones, con un notable aumento de 350,000 personas.



«Koyō keitai-betsu koyōsha-sū»【雇用形態別雇用者数】 – Número de empleados según el tipo de empleo

Cantidad de empleados según el tipo de empleo en enero de 2024 muestra varios cambios destacables:

El número total de trabajadores alcanzó los 67.14 millones, con un incremento de 250,000 personas (0.4%) respecto al año anterior. Dentro de esta cifra: Los trabajadores por cuenta propia y familiares auxiliares sumaron 6.02 millones, disminuyendo en 170,000 personas (2.7%). Los empleados asalariados totalizaron 60.76 millones, un aumento de 420,000 personas (0.7%), con 32.86 millones de hombres (incremento de 80,000) y 27.90 millones de mujeres (aumento de 350,000).

En cuanto a la clasificación por regularidad del empleo: Los empleados regulares fueron 36.03 millones, aumentando en 310,000 personas (0.9%) y marcando un crecimiento por tres meses consecutivos. Los empleados no regulares sumaron 21.46 millones, con un incremento de 130,000 personas (0.6%), continuando con una tendencia positiva por cinco meses.

La proporción de empleados no regulares (excluyendo directivos) respecto al total de empleados fue del 37.3%, lo cual representa una disminución de 0.1 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.

Shūgyōritsu【就業率】- Tasa de empleo

La tasa de empleo , definida como el porcentaje de la población de 15 años o más que está trabajando, fue del 61.1%, experimentando un incremento de 0.4 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior.

En el grupo de edad de 15 a 64 años, la tasa de empleo alcanzó el 78.7%, lo que representa un aumento de 0.5 puntos porcentuales respecto al año anterior. Desglosando por género, la tasa de empleo para los hombres fue del 84.3%, con un aumento de 0.3 puntos, mientras que para las mujeres fue del 73.0%, observando un incremento de 0.7 puntos.

Además, para el rango de edad más amplio de 20 a 69 años, la tasa de empleo se situó en el 80.6%, marcando un ascenso de 0.6 puntos porcentuales en comparación con el año previo.

II: Kanzen shitsugyōsha no dōkō»【完全失業者の動向】 – Tendencia de desempleados

Danjo betsu kanzen shitsugyōsha-sū【男女別完全失業者数】- Desempleados por género

La cantidad total de desempleados totales fue de 1.63 millones de personas, lo que representa una disminución de 10,000 personas (0.6%) en comparación con el mismo mes del año anterior, marcando una tendencia a la baja durante dos meses consecutivos.

Desglosando por género, el número de hombres desempleados fue de 920,000, lo que indica una reducción de 50,000 en comparación con el año anterior.

Por otro lado, el número de mujeres desempleadas ascendió a 700,000, experimentando un incremento de 30,000 respecto al mismo periodo del año previo.

Kyūshoku riyūbetsu kanzen shitsugyōsha-sū【求職理由別完全失業者数】- Desempleados por motivo de búsqueda de empleo Variaciones significativas en comparación con el año anterior: La cantidad de personas que dejaron su empleo debido a «circunstancias del lugar de trabajo o del negocio» fue de 190,000, lo cual representa una disminución de 80,000 personas en comparación con el mismo mes del año anterior.

Por otro lado, aquellos que renunciaron voluntariamente a su trabajo («renuncia voluntaria o por razones personales») sumaron 710,000, evidenciando un aumento de 50,000 personas respecto al año previo.

Además, el número de personas que están buscando empleo por primera vez se mantuvo estable en 440,000, sin cambios en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Nenrei kaikyū-betsu kanzen shitsugyōsha-sū【年齢階級別完全失業者数】- Desempleados por grupo de edad

Tendencias diferenciadas: Para los hombres, se observó una disminución en el número de desempleados totales en los grupos de edad de «25 a 34 años», «35 a 44 años» y «45 a 54 años» en comparación con el mismo mes del año anterior.

En cambio, para las mujeres, el número de desempleadas totales aumentó en los grupos de edad de «25 a 34 años», «45 a 54 años» y «55 a 64 años» respecto al año previo.

III. Kisetsu chōsei-chi de mita kekka no gaiyō【季節調整値でみた結果の概要】- Resultados en valores ajustados estacionalmente

Shūgyōsha (kisetsu chōsei-chi)【就業者(季節調整値)】- Empleados (valores ajustados estacionalmente)

La cantidad total de empleados fue de 67.61 millones, lo que representa una disminución de 30,000 personas (0.0%) en comparación con el mes anterior.

En detalle, el número de empleados asalariados alcanzó los 60.98 millones, experimentando un descenso de 50,000 personas (0.1%) con respecto al mes previo.

Kanzen shitsugyōsha (kisetsu chōsei-chi)【完全失業者(季節調整値)】- Desempleados totales (valores ajustados estacionalmente)

La cantidad total de desempleados totales fue de 1.7 millones, lo que representa una disminución de 20,000 personas (1.2%) en comparación con el mes anterior. Al desglosar estos números:

La cantidad de personas que experimentaron «despidos no voluntarios» disminuyó en 30,000 personas (7.7%). Los «despidos no voluntarios» incluyen a aquellos que perdieron su empleo debido a la jubilación, la expiración de contratos laborales o circunstancias relacionadas con la empresa o el negocio.

Los que dejaron su empleo de manera «voluntaria (por razones personales)» disminuyeron en 10,000 personas (1.3%).

Por otro lado, hubo un aumento de 20,000 personas (4.5%) en el grupo de «nuevos buscadores de empleo». Este grupo incluye a recién graduados que no han trabajado antes, personas que necesitan ingresos por nuevas circunstancias y aquellos que comienzan a buscar trabajo por otros motivos.

Kanzen shitsugyōritsu (kisetsu chōsei-chi) -【完全失業率(季節調整値)】- Tasa de desempleo total (valores ajustados estacionalmente)

La tasa de desempleo total fue del 2.4%, lo que representa una disminución de 0.1 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior. Esta cifra indica una leve mejora en el mercado laboral, mostrando un descenso en el porcentaje de la fuerza laboral que no tiene empleo y está buscando activamente trabajo. La disminución en la tasa de desempleo puede reflejar una serie de factores positivos, como la creación de nuevos empleos o una mayor absorción de la fuerza laboral en el mercado de trabajo.

Desglosada por género, muestra tendencias distintas entre hombres y mujeres:

La tasa de desempleo para los hombres fue del 2.5%, lo que representa una disminución de 0.3 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior.

Por otro lado, la tasa de desempleo para las mujeres fue del 2.3%, lo que indica un aumento de 0.2 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

Hi-rōdōryoku jinkō (kisetsu chōsei-chi) -【非労働力人口(季節調整値)】- Población no laboral (valores ajustados estacionalmente)

La población no laboral en Japón fue de 40.52 millones de personas, lo que representa una disminución de 20,000 personas (0.0%) en comparación con el mes anterior.

Esto indica una ligera reducción en el número de individuos que no forman parte de la fuerza laboral, es decir, aquellos que no están empleados ni buscan trabajo activamente, lo cual puede incluir a estudiantes, jubilados, y otros grupos que típicamente no participan en el mercado laboral.

Esta variación puede reflejar cambios demográficos, tendencias en la educación o en la jubilación, entre otros factores.

EL DATO

El Ministerio del Interior y Comunicaciones reportó que la relación de vacantes laborales respecto a la cantidad de personas buscando empleo se mantuvo en 127 puestos por cada 100 candidatos.

©NoticiasNippon