[OHTANI NO TSUMA] presentación «oficial»

LOS ANGELES.- El perfil oficial de los «Los Angeles Dodgers» en la plataforma X reveló una fotografía de Ohtani Shohei (29) acompañado por una mujer, durante la madrugada del 15 de marzo, hora de Japón.

La descripción de la foto indica que muestra a «Shohei Ohtani y su esposa dirigiéndose a Seúl, Corea» 「A photo of Shohei Ohtani and his wife before the flight to Korea.」.

La mujer, que aparece junto al deportista en la foto, es casi tan alta como él, que mide 193 cm, y ambos lucen ropa deportiva negra de la marca Nike, mostrando expresiones relajadas.

En la parte inferior derecha de la foto, aparece la palabra «Dodgers» escrita en hangul coreano.

Los aficionados japoneses han especulado que la mujer podría ser Tanaka Tamaki (27), una exjugadora profesional de baloncesto, basándose en la integración de distintas piezas de información.

Tanaka jugó para el Fujitsu Red Wave en la Liga Japonesa de Baloncesto Femenino desde 2019 hasta 2023. Integró el seleccionado de Japón en 2021.

Ohtani, quien firmó un contrato récord con los Dodgers a finales del año pasado, se unió al equipo en su vuelo a Seúl para participar en la serie inaugural de la MLB en el Gocheok Sky Dome contra los San Diego Padres el 20 y 21 de marzo.

El propio Ohtani expresó su entusiasmo por el viaje a Seúl a través de una publicación en redes sociales, que incluía el texto en coreano «¡Emocionado!» junto a un emoji de la bandera de Corea.

Los Dodgers han asignado asientos en el avión chárter para que cada miembro del equipo y del personal pueda estar acompañado por una persona, y Ohtani aprovechó la ocasión para «presentar» públicamente a su esposa mediante una foto preliminar.

La llegada del equipo a Seúl y la posible aparición pública de Ohtani con su esposa son muy esperadas por los aficionados, muchos de los cuales ya están esperando en el Aeropuerto Internacional de Incheon.

EL DATO

Cabe recordar que Ohtani anunció su matrimonio con una mujer japonesa el 29 de febrero a través de su Instagram y, durante una conferencia de prensa el 1 de marzo, mencionó que su esposa es «una persona completamente normal».

A TENER EN CUENTA

La frase 大谷翔平選手と妻 en rōmaji es «Ōtani Shōhei senshu to tsuma».

Desglose:

•大谷翔平 (Ōtani Shōhei) es el nombre del jugador de béisbol, donde «Ōtani» es el apellido y «Shōhei» el nombre propio.

•選手 (Senshu) se traduce como «jugador» o «deportista»

•と (To) significa «y», una conjunción que une a Ohtani con otra persona

• 妻 (tsuma) se traduce como «esposa», señalando la relación marital que tiene con la mujer mencionada.

Significado en español: «El jugador Shohei Ohtani y su esposa»

