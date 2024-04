[HARU NO JOKUN] miles de condecoraciones

TOKIO.- El gobierno japonés anunció hoy 29 de abril de 2024, que un total de 4,108 personas han sido seleccionadas para recibir condecoraciones en esta primavera.

Entre los destacados se encuentra Kuroda Haruhiko, ex gobernador del Banco de Japón, quien sirvió por más de 10 años y lideró una política de «flexibilización monetaria cualitativa», recibirá la Gran Cinta de la Orden del Tesoro de la Felicidad Auspiciosa.

Por su parte, Otani Naoto, ex presidente del Tribunal Supremo, será condecorado con la Gran Cinta de la Orden de la Flor de Paulownia.

Asimismo, Hirano Hirofumi, quien fue Secretario General del Gabinete durante la administración del Partido Democrático, es uno de los ocho seleccionados para recibir la Gran Cinta de la Orden del Sol Naciente.

Otros distinguidos con esta orden incluyen a Ishii Ryuichi , ex gobernador de Toyama, y Tsukuda Kazuo, ex presidente de Mitsubishi Heavy Industries.

En el ámbito de la cultura y las artes, el novelista Tsujihara Toshio (nombre real Hiroshi Murakami) y el actor Kato Kenichi quienes recibirán respectivamente la Medalla con Cinta Azul y la Medalla con Cinta Dorada de la Orden del Sol Naciente.

La lista de mujeres condecoradas incluye a 435 recipientes, representando el 10.6% del total, destacando Ota Hiroko, ex ministra de Política Económica y Fiscal, y Nakaya Fujiko, artista contemporánea, ambas condecoradas con la Medalla con Cinta Azul.

Además, 101 extranjeros de 49 países y regiones han sido condecorados, entre ellos el ex comandante de la Fuerza Aérea del Pacífico de EE.UU., Ken Willsback, y la ex embajadora de la India en Japón, Deepa Wadhwa, ambos con la Gran Cinta de la Orden del Sol Naciente. También, el ex luchador profesional Tiger Jeet Singh (nombre real Jagjit Singh Hans) ha sido honrado con la Medalla con Cinta Dorada y Plateada.

Los condecorados serán recibidos por el Emperador de Japón en el Palacio Imperial a partir del 9 de mayo.

EL DATO

Las categorías de las condecoraciones incluyen 12 Grandes Cintas, 51 Medallas con Cinta Azul y Plateada, 373 Medallas con Cinta Azul, 881 Medallas con Cinta Dorada, 1568 Medallas con Cinta Dorada y Plateada, y 1223 Medallas con Cinta Plateada.

A TENER EN CUENTA

La frase «春の叙勲» se escribe en rōmaji como «Haru no jokun».

Desglose:

– **春** (Haru): Significa «primavera».

– **の** (no): Una partícula pospositiva en japonés que indica pertenencia o relación, similar a la preposición «de» en español.

– **叙勲** (jokun): Significa «condecoración» o «orden honorífica».

Así que, «春の叙勲» se traduce literalmente como «condecoraciones de primavera» y se refiere a las ceremonias de condecoración que se llevan a cabo en la primavera para honrar a diversas personas por sus logros o servicios.



©NoticiasNippon