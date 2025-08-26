[gaika ryōgae] El yen se deprecia frente al dólar

Extranjeros en Japón: más dólares por cada yen enviado a casa, pero viajes y compras fuera se encarecen

📍Tōkyō, 26 de agosto de 2025

En la sesión del martes el mercado de divisas en Tokio vivió una jornada movida marcada por noticias inesperadas desde Estados Unidos.



El presidente Donald Trump comunicó la destitución de una integrante del directorio de la Reserva Federal (FRB), lo que en un primer momento llevó a los inversionistas a refugiarse en el yen, haciendo que la moneda japonesa se apreciara frente al dólar (subió el yen, bajó el dólar).

Sin embargo, esa reacción inicial se revirtió cuando se difundió que la funcionaria en cuestión había negado su renuncia. Esto calmó a los mercados y provocó el movimiento contrario: ventas de yenes y recompras de dólares.

Cifras del cierre (17:00 en Tokio)

Dólar/yen : 1 dólar = 147,68–70 yenes

→ El yen se depreció (cayó) 35 sen respecto al día 25.

Euro/yen : 1 euro = 171,63–67 yenes

→ El yen se apreció 71 sen frente al euro.

Euro/dólar: 1 euro = 1,1621–22 dólares

Factores detrás del movimiento

Noticia política explosiva:

La supuesta destitución de la gobernadora de la Fed generó dudas sobre la independencia del banco central estadounidense y disparó compras de yen como moneda refugio. Rectificación inmediata:

Al difundirse que no había dimisión, el efecto se diluyó. Inversores volvieron a vender yenes y a recomprar dólares. Expectativas sobre la Fed:

El discurso de Jerome Powell (presidente de la Fed) el 22 de agosto aún pesa: muchos creen que no prometió abiertamente una baja de tasas, lo cual refuerza la idea de que las tasas en EE.UU. seguirán atractivas y que conviene volver al dólar.

Por qué importa a la gente común y a extranjeros en Japón

Extranjeros que envían dinero a sus países :

Un dólar más fuerte (yen más débil) significa que con la misma cantidad en yenes, reciben más dólares. Por ejemplo, enviar 100.000 yenes hoy rinde más en dólares que ayer.

Turismo y compras en el exterior :

Para los residentes extranjeros que viajen o compren en plataformas internacionales, un yen débil encarece sus gastos en dólares o euros.

Empresas exportadoras japonesas:

La depreciación del yen mejora sus ingresos al convertir ganancias en dólares/euros a yenes, lo que puede impulsar la bolsa, aunque hoy estuvo marcada por volatilidad.

