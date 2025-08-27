[gaika ryōgae] El yen vuelve a flaquear

💱 Mercado de divisas en Tokio: Yen con movimientos leves frente al dólar y al euro

📍Tōkyō, 27 de agosto de 2025

El mercado de divisas en la capital japonesa cerró este miércoles con variaciones mínimas en la cotización del yen frente al dólar y el euro, reflejando un balance entre factores internacionales y las operaciones corporativas locales.

Según los operadores, a las 17:00 horas, el yen se ubicaba en 147,75–147,77 por dólar, lo que significó una ligera depreciación de 7 sen respecto al cierre del día anterior.

Frente al euro, en cambio, la moneda japonesa mostró una leve recuperación, cotizándose en 171,44–171,48 yenes, es decir, 19 sen más fuerte que el martes.

En los mercados internacionales, el euro se situaba en 1,1603–1,1604 dólares, manteniendo la presión sobre la divisa estadounidense.

Factores de la jornada

El día anterior, las palabras del presidente estadounidense Donald Trump —quien anunció la destitución de un miembro de la Junta de la Reserva Federal (FRB)— habían generado nerviosismo por la independencia del banco central, impulsando la compra de yenes y la venta de dólares.

Sin embargo, este miércoles, los operadores señalaron que las compras de dólares por parte de empresas japonesaspara cubrir importaciones y pagos internacionales sostuvieron la divisa estadounidense, limitando la apreciación del yen.

Impacto para ciudadanos y empresas

Para los consumidores en Japón , un yen algo más débil frente al dólar podría encarecer productos importados , como combustibles o alimentos.

En contraste, la ligera fortaleza frente al euro favorece a quienes consumen productos europeos , desde vinos hasta maquinaria.

En el turismo, viajar a Estados Unidos será marginalmente más caro , mientras que los viajes a Europa se abaratarán levemente .

En el plano corporativo, los exportadores japoneses se benefician con un yen más débil, pero los importadores enfrentan costos adicionales.

©️Noticias Nippon