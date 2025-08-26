Zona sísmica activa: recordatorio de la vulnerabilidad del arco de Ryūkyū.

📍Tōkyō, 26 de agosto de 2025

La Agencia Meteorológica de Japón informó hoy martes sobre un sismo de magnitud 3.1 que se produjo a las 12:33 del mediodía en la zona marítima cercana a las islas Tokara, un pequeño archipiélago volcánico perteneciente a la prefectura de Kagoshima , al sur de Kyūshū.

El epicentro se localizó a unos 20 km de profundidad, y aunque fue un movimiento de baja magnitud, alcanzó una intensidad máxima de shindo 3 ( 震度3) en la escala japonesa de intensidad sísmica, particularmente en la isla Akuseki-jima ( Toshima-mura).

📊 Datos clave del sismo

Hora: 26 de agosto, 12:33 p.m.

Magnitud: 3.1

Profundidad: 20 km

Epicentro: Mar cercano a las islas Tokara (29.4°N, 129.5°E)

Intensidad máxima registrada: 3 en Akuseki-jima, Toshima-mura

Riesgo de tsunami: No hay peligro de tsunami

🏝️ Contexto geográfico y social

Las islas Tokara forman parte de un remoto archipiélago que se extiende entre la isla principal de Kyūshū y Amami Ōshima, en el extremo norte de las islas Ryūkyū. Son comunidades pequeñas, con población reducida, que dependen del transporte marítimo para conectarse con Kagoshima.

En Akuseki-jima, donde se sintió el sismo con mayor fuerza, viven menos de 100 personas. Para ellos, un temblor de shindo 3 significa vibraciones claramente perceptibles dentro de las viviendas, ventanas que pueden sonar y una sensación de inestabilidad, aunque no suele generar daños estructurales graves.

🌋 Zona sísmica activa

El área de Tokara Rettō se caracteriza por su alta actividad sísmica y volcánica, ya que se ubica en el arco de Ryūkyū, donde la placa filipina se hunde bajo la placa euroasiática. Por eso, los temblores de magnitud baja o moderada son relativamente frecuentes, y en ocasiones se han registrado enjambres sísmicos que mantienen a las comunidades locales en alerta durante días o semanas.

🛡️ Recomendaciones a la población

Aunque este sismo fue moderado y sin riesgo de tsunami, las autoridades recomiendan a los habitantes de Toshima-mura:

Revisar kits de emergencia con agua, linternas y alimentos no perecederos.

Mantener contacto con las autoridades locales y estar atentos a posibles réplicas .

Verificar rutas de evacuación hacia zonas altas, en caso de que futuros movimientos sísmicos impliquen riesgo de tsunami.

📌 En síntesis

El temblor de este 26 de agosto de 2025 en las islas Tokara fue un recordatorio de la constante actividad sísmica del suroeste de Japón. Aunque no hubo daños ni víctimas, el movimiento reafirma la vulnerabilidad de las comunidades insulares y la importancia de la prevención y la resiliencia comunitaria frente a fenómenos naturales inevitables.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.

©NoticiasNippon