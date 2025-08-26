[kyō no kion] Japón vive una ola de calor histórica

Golpe de calor en alerta máxima: autoridades llaman a hidratarse y usar aire acondicionado.

📍Tōkyō, 26 de agosto de 2025

Este martes, Japón volvió a quedar bajo el dominio del calor extremo. En Tokio, los termómetros llegaron a 35.1℃, lo que significó alcanzar por noveno día consecutivo un “mōshobi (猛暑日)”, es decir, un día con temperaturas iguales o superiores a 35 grados.

Esta marca iguala el récord de 2022 y coloca a la capital en el umbral de una nueva hazaña climática: si mañana vuelve a superar los 35℃, será la primera vez que logre 10 días seguidos de calor extremo en la historia de sus registros.

Pero la situación no se limita a la capital. El calor azotó a gran parte de Japón occidental (西日本, Nishi-Nihon), Japón oriental (東日本, Higashi-Nihon) e incluso alcanzó a Tōhoku (東北) en el norte.

La ola de calor se extiende como un fenómeno nacional, con ciudades grandes y pequeñas soportando temperaturas cercanas a las del cuerpo humano.

Puntos más calientes del día

En total, 133 localidades superaron los 35℃, lo que marca el 12º día consecutivo con más de 100 lugares en mōshobi (猛暑日). Esta repetición diaria refleja que no se trata de un evento aislado, sino de un patrón persistente que afecta la vida cotidiana en todo el archipiélago.

Tokio: la capital de los récords

Tokio no solo igualó hoy su marca de 9 días seguidos de猛暑日, también sumó su 22º猛暑日 del año, alcanzando la cifra máxima registrada en 2023. Si las previsiones se cumplen, mañana miércoles la ciudad superará ambas marcas, convirtiéndose en un símbolo de esta ola de calor histórica.

👉 Récords de猛暑日 en Tokio

Más días consecutivos : 9 (2025 y 2022)

Más días en un año: 22 (2025 y 2023, hasta ahora)

¿Por qué tanto calor?

La causa principal es la alta presión del Pacífico (太平洋高気圧, Taiheiyō kōatsu), que sigue cubriendo gran parte del país y atrapando el aire cálido. A unos 1.500 metros de altitud, las masas de aire mantienen valores entre +18℃ y +21℃, lo que significa que con apenas un poco de sol, el calor en superficie se dispara a niveles de sofocación.

Además, en regiones como Hokuriku, el efecto del フェーン現象 (fen, fenómeno Föhn) empuja aún más las temperaturas, intensificando la sensación de bochorno.

Lo que viene: calor y lluvia

Para mañana 27 de agosto, el panorama será mixto:

Lado del Mar de Japón (日本海側, Nihonkai-gawa) : la entrada de un frente traerá lluvias y temperaturas más suaves. Ejemplo: Kanazawa se quedará en 32℃.

Lado del Pacífico (太平洋側, Taiheiyō-gawa) : seguirá el sol y el calor sofocante. Tokio, Nagoya y Osaka : todas con pronóstico de 35℃ → otro猛暑日 garantizado.



Esto significa que Tokio podría romper definitivamente sus dos récords históricos al mismo tiempo.

Una amenaza a la salud

Las autoridades meteorológicas y sanitarias insisten en que el riesgo de golpe de calor (熱中症, necchūshō) es extremadamente alto. La recomendación es:

Beber agua con frecuencia y acompañar con sales minerales.

Evitar actividades físicas intensas bajo el sol.

Usar aire acondicionado en interiores y ventilar adecuadamente.

Prestar atención a niños, adultos mayores y personas enfermas, los más vulnerables en esta situación.

🌍 Un calor que marca época

El verano 2025 está dejando huellas en la historia meteorológica de Japón. Lo que antes eran episodios excepcionales de calor, hoy se vuelven récords encadenados, con impactos directos en la salud pública, el consumo eléctrico y hasta en la vida urbana. En barrios como Shinjuku o Shibuya, los habitantes buscan refugio en centros comerciales y estaciones de tren climatizadas, mientras que en zonas rurales los agricultores ven cómo la sequía y las altas temperaturas amenazan sus cosechas.

Japón, un país acostumbrado a las estaciones bien marcadas, enfrenta ahora el desafío de convivir con veranos cada vez más extremos.

