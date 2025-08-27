[kyō no kion] Tokio rompe récord histórico

“Tokio arde”: nunca antes tantos días seguidos sobre los 35 °C

📍Tōkyō | 27 de agosto de 2025

La capital nipona está viviendo un verano que ya quedó grabado en la historia climática del país.

Hoy, miércoles, a las 10:42 de la mañana, la temperatura en el centro de la capital alcanzó 35.3 °C, lo que convirtió a la ciudad en escenario de su décimo mōshobi – 猛暑日, (“día de calor extremo”) consecutivo, cuando la máxima supera los 35 °C.

Este nuevo registro supera el récord anterior de 9 días seguidos en 2022, y además establece otra marca: con el de hoy, ya son 23 los mōshobi – 猛暑日 acumulados en lo que va del año, rompiendo el máximo que se había fijado en 2023. En otras palabras, la capital japonesa atraviesa el verano más sofocante de su historia moderna.

🔎 ¿Qué significa este récord para los tokiotas?

Detrás de la cifra hay una realidad palpable en la vida cotidiana:

Calles vacías al mediodía : muchas personas evitan salir en las horas más duras del sol.

Agua embotellada agotada en konbinis (コンビニ, tiendas de conveniencia) y máquinas expendedoras.

Transporte urbano sofocante : a pesar del aire acondicionado, trenes y autobuses se sienten pesados debido a la acumulación de calor.

Trabajo y escuela bajo presión: empresas y colegios mantienen políticas de “ajuste flexible”, permitiendo teletrabajo o reducción de actividades físicas al aire libre.

El calor extremo se convierte así en un desafío social que va más allá de lo meteorológico: es una prueba de resistencia urbana para los casi 14 millones de habitantes de Tokio.

🌧️ ¿Habrá un respiro?

Los meteorólogos anticipan que esta misma noche llegarán lluvias acompañadas de aire fresco, lo que permitirá que mañana jueves 28 la máxima se quede en 32 °C. Aunque seguirá siendo caluroso, por primera vez en más de diez días Tokio bajará de la barrera de los 35 °C.

Sin embargo, no todo será alivio: las noches tropicales (nettaiya – 熱帯夜, mínimas sobre 25 °C) probablemente continúen, manteniendo el insomnio y la fatiga que tanto afectan en esta temporada.

🚨 Salud bajo amenaza: el golpe de calor (熱中症, netchūshō)

El Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón han reiterado la alerta por golpe de calor, una de las principales emergencias médicas del verano:

Hidratación constante : beber agua o bebidas con sales incluso sin sentir sed.

Uso de aire acondicionado o ventiladores en interiores.

Evitar actividad física intensa bajo el sol.

Cuidado especial con ancianos y niños, los más vulnerables.

Hospitales de Tokio ya reportan un aumento en las atenciones por deshidratación y mareos, reflejo directo de esta ola de calor.

🌍 Un verano que habla de cambio climático

Los expertos señalan que estos récords no son hechos aislados:

Japón ha tenido en 2025 uno de los veranos más cálidos de las últimas décadas .

El calor impacta también en la economía: mayor consumo eléctrico, incremento de gastos en hogares y afectación en sectores como la construcción o la logística.

En paralelo, el país debate cómo adaptarse a olas de calor más frecuentes, que antes eran excepcionales y hoy parecen volverse parte del nuevo clima normal.

📌 En resumen: Tokio ha batido dos récords a la vez: 10 días seguidos de mōshobi – 猛暑日 y 23 en lo que va del año, una situación inédita. Aunque mañana se espera un alivio relativo con 32 °C, la capital japonesa ya quedó marcada en 2025 como el epicentro de un verano histórico, abrasador y con profundas consecuencias para la vida diaria de sus habitantes.

