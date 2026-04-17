[ kokushobi ] El calor ya tiene nombre… y da miedo

Récords térmicos llevan a redefinir los niveles de temperatura en Japón

📍Tokyo | 17 de abril

En un contexto de calor cada vez más extremo y frecuente, la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) ha dado un paso histórico en la forma de comunicar los riesgos climáticos: a partir de este verano, los días con temperaturas iguales o superiores a los 40 grados Celsius serán oficialmente denominados como “酷暑日 (こくしょび)” —“día de calor extremo insoportable”.

La decisión, anunciada el 17 de abril de 2026, no es solo semántica. Representa una respuesta directa al avance del calentamiento global y al aumento sostenido de eventos térmicos peligrosos en el archipiélago japonés.

📊 Un nuevo nivel en la escala del calor

Hasta ahora, Japón clasificaba el calor de la siguiente manera:

Nivel térmico Kanji Rōmaji Traducción ≥25°C 夏日 natsubi Día cálido ≥30°C 真夏日 manatsubi Día de pleno verano ≥35°C 猛暑日 mōshobi Día de calor intenso ≥40°C 酷暑日 kokushobi Día de calor extremo (nuevo)

Este nuevo término se incorpora por primera vez desde 2007, cuando se introdujo “猛暑日”.

📈 Una amenaza que ya no es excepcional

Los datos históricos revelan un cambio alarmante:

Entre 1872 y 1990: solo 3 días superaron los 40°C en más de un siglo

superaron los 40°C en más de un siglo Desde 2018: cada año registra temperaturas extremas

En 2025: 9 días por encima de 40°C , el récord histórico

, el récord histórico Máximo absoluto: 41.8°C en Isesaki (Gunma)

El calor extremo ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una nueva normalidad.

🗳️ El peso de la opinión pública

La elección del término no fue arbitraria. Más de 478,000 respuestas participaron en una encuesta nacional.

Resultados principales:

🥇 酷暑日 (kokushobi): 202,954 votos

🥈 超猛暑日 (chōmōshobi): 65,896 votos

🥉 極暑日 (gokushobi): 25,638 votos

Incluso surgieron propuestas virales en redes sociales como:

“激アツ日” (día extremadamente caliente)

“サウナ日” (día sauna)

“自宅待機日” (día para quedarse en casa)

Sin embargo, las autoridades optaron por un término formal, claro y con capacidad de generar alerta.

⚠️ Más que un nombre: una advertencia

Desde el gobierno, el mensaje es contundente. El ministro de Transporte japonés subrayó que este nuevo término busca que la población identifique inmediatamente el riesgo vital asociado al calor extremo, especialmente ante el aumento de casos de golpes de calor.

La Agencia Meteorológica de Japón insiste en que escuchar “酷暑日” debe activar una reacción inmediata:

Evitar salir en horas críticas

Hidratación constante

Uso de aire acondicionado

Protección de niños y adultos mayores

🧭 Japón frente a una nueva era climática

La creación de “酷暑日” no es solo una actualización lingüística. Es un reflejo de cómo Japón está adaptando su comunicación institucional ante una crisis climática que ya impacta la vida cotidiana.

En un país donde el lenguaje meteorológico tiene un rol clave en la prevención de desastres, este nuevo término podría convertirse en una herramienta vital para salvar vidas.

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