[netchūshō keikai arāto] alerta en 31 prefecturas

🚑 Autoridades llaman a extremar precauciones: hidratación, aire acondicionado y descanso son claves

📍Tōkyō | 26 de Agosto de 2025

La Agencia Meteorológica de Japón (気象庁, Kishōchō) y el Ministerio de Medio Ambiente (環境省, Kankyō-shō) anunciaron que hoy se activará la 熱中症警戒アラート (Netchūshō Keikai Arāto – Alerta por Golpe de Calor) en 31 prefecturas que abarcan desde Tōhoku hasta Kyūshu.

🌡️ Contexto climático

Se espera un día de intensa radiación solar y altas temperaturas, con sensación térmica peligrosa.

Aunque en algunas regiones habrá momentos con nubes, el calor acumulado y la humedad mantendrán los índices en niveles de riesgo extremo.

El WBGT (暑さ指数, Atsusa Shisū), que mide no solo la temperatura sino también humedad, radiación solar y viento, alcanzará niveles de 33 o más, catalogados como “peligro” (危険, Kiken). En esta escala, se recomienda suspender actividades físicas al aire libre porque el riesgo de golpe de calor se dispara.



📍 Regiones bajo alerta

🌲 Tohoku (東北)

🔴 Aomori, Akita y Yamagata bajo alerta: calor extremo alcanzará niveles peligrosos de WBGT

🏙️ Kantō (関東)

🌡️ Alerta en Ibaraki, Saitama, Tokio, Chiba y Kanagawa: se prevé jornada de riesgo severo de golpe de calor

🌊 Tōkai (東海)

☀️ Shizuoka, Aichi y Mie entre las más afectadas por la intensa ola de calor del martes

🏔️ Hokuriku (北陸)

⚠️ Toda la región de Hokuriku (Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui) entra en estado de alerta por calor peligroso

⛩️ Kinki (近畿 – Kansai)

🔥 Kyoto, Hyōgo y Wakayama con advertencia: altas temperaturas y riesgo elevado de insolación

🏞️ Chūgoku (中国)

🚑 Los 5 prefecturas de Chūgoku (Okayama, Hiroshima, Shimane, Tottori, Yamaguchi) bajo alerta crítica por WBGT peligroso

🌴 Shikoku (四国)

🌡️ Shikoku completo (Tokushima, Kagawa, Ehime, Kōchi) en riesgo: autoridades llaman a extremar medidas preventivas

🌋 Kyūshū (九州)

🛑 Fukuoka, Ōita, Nagasaki y Miyazaki con niveles extremos de calor: población vulnerable en especial riesgo

🧴 Recomendaciones

Hidratación constante: agua + bebidas con sales minerales (no esperar a tener sed).

Evitar la exposición al sol en las horas centrales del día.

Uso del aire acondicionado o buscar refugio en lugares frescos.

Descanso adecuado: dormir bien y alimentarse correctamente ayuda al cuerpo a resistir el calor.

Cuidar a los más vulnerables: niños, ancianos y personas enfermas son los más afectados.

📖 Breve explicación

El 熱中症警戒アラート (Netchūshō Keikai Arāto) comenzó a usarse en 2021, reemplazando la antigua “高温注意情報” (información de altas temperaturas).

Se activa cuando se prevé que el WBGT ≥ 33, nivel en el que el golpe de calor puede afectar incluso con actividades mínimas.



