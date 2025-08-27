[netchūshō keikai arāto] alerta en 22 prefecturas

Hidratación y aire acondicionado, las armas clave contra la ola de calor
📍Tōkyō | 27 de Agosto de 2025
Hoy miércoles, el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón emitieron Netchūshō keikai arāto 「熱中症警戒アラート」(alertas por golpe de calor) para 22 prefecturas.
📍 Prefecturas afectadas
🌄 Tōhoku (東北)
- 🚨 Iwate (岩手) bajo alerta: riesgo extremo de golpe de calor
🏙️ Kantō (関東)
- 🚨 Los 7 prefecturas de Kantō bajo alerta: Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Gunma, Tochigi, Ibaraki
- ☀️ 35℃+ previstos: máxima precaución en la capital y alrededores
🌊 Tōkai (東海)
- 🚨 Shizuoka, Aichi y Mie alcanzarán猛暑日 (mōshobi, 35℃+)
- 🛑 Alerta por deshidratación y colapso en áreas urbanas y costeras
🏯 Kinki / Kansai (近畿)
- 🚨 Hyōgo, Nara y Wakayama en alerta por WBGT “peligro” (33+)
- ☀️ Riesgo alto en Osaka Bay y zonas interiores
⛰️ Chūgoku (中国)
- 🚨 Okayama y Hiroshima también bajo alerta
- 🏠 Autoridades llaman a evitar esfuerzos bajo el sol
🏝️ Shikoku (四国)
- 🚨 Los 4 prefecturas de Shikoku (Tokushima, Kagawa, Ehime, Kōchi) bajo riesgo extremo
- ☀️ Ambiente sofocante, actividades al aire libre desaconsejadas
🌋 Kyūshū (九州)
- 🚨 Nagasaki y Miyazaki suman alerta por calor extremo
- 👵👶 Población vulnerable en riesgo: ancianos y niños en la mira de autoridades
☀️ Pronóstico del día
- En el Pacífico central y occidental (Kantō, Tōkai, Kinki) se prevén temperaturas superiores a 35 °C (猛暑日 mōshobi).
- El índice WBGT (暑さ指数, atsusa shisū) alcanzará valores de “peligro” (危険 kiken, 33+), lo que significa alto riesgo de deshidratación y golpe de calor incluso con poca actividad física.
❗ ¿Qué es el WBGT?
El Wet Bulb Globe Temperature o índice WBGT (暑さ指数) combina:
- 🌡️ temperatura
- 💧 humedad
- ☀️ radiación solar
- 🌬️ viento
Es más preciso que la sola temperatura para medir el riesgo de golpe de calor.
- 厳重警戒 (genjū keikai, “alerta estricta”) → aumento rápido de casos de golpe de calor.
- 危険 (kiken, “peligro”) → se recomienda suspender actividades físicas al aire libre.
🧃 Recomendaciones para la población
- Hidratación constante: agua + bebidas con electrolitos.
- Uso de aire acondicionado: incluso de forma intermitente, reduce notablemente el riesgo.
- Evitar actividades al aire libre prolongadas: sobre todo en horas centrales (10:00–16:00).
- Descanso y sueño adecuado: la falta de descanso aumenta la vulnerabilidad.
- Atención especial a niños y ancianos: son los más sensibles a la deshidratación.
🌍 Impacto social y comunitario
En Japón, estas alertas se han vuelto cada vez más frecuentes por el cambio climático y las olas de calor prolongadas. Para los extranjeros residentes, entender la señalización y la cultura de prevención es clave:
- Muchas oficinas, escuelas y transportes públicos activan protocolos especiales en días con alerta.
- Eventos deportivos, actividades escolares y festivales locales suelen cancelarse o reprogramarse.
- En barrios con alta población mayor, asociaciones vecinales hacen rondas de verificación para evitar casos de aislamiento.
👉 En resumen: Hoy es un día de alto riesgo en más de la mitad del país. Si estás en alguna de las 22 prefecturas bajo alerta, reduce la exposición al calor, hidrátate y prioriza espacios frescos.
