[netchūshō keikai arāto] alerta en 22 prefecturas

Hidratación y aire acondicionado, las armas clave contra la ola de calor

📍Tōkyō | 27 de Agosto de 2025

Hoy miércoles, el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón emitieron Netchūshō keikai arāto 「熱中症警戒アラート」(alertas por golpe de calor) para 22 prefecturas.

📍 Prefecturas afectadas

🌄 Tōhoku (東北)

🚨 Iwate (岩手) bajo alerta: riesgo extremo de golpe de calor

🏙️ Kantō (関東)

🚨 Los 7 prefecturas de Kantō bajo alerta: Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Gunma, Tochigi, Ibaraki

☀️ 35℃+ previstos: máxima precaución en la capital y alrededores

🌊 Tōkai (東海)

🚨 Shizuoka, Aichi y Mie alcanzarán猛暑日 (mōshobi, 35℃+)

🛑 Alerta por deshidratación y colapso en áreas urbanas y costeras

🏯 Kinki / Kansai (近畿)

🚨 Hyōgo, Nara y Wakayama en alerta por WBGT “peligro” (33+)

☀️ Riesgo alto en Osaka Bay y zonas interiores

⛰️ Chūgoku (中国)

🚨 Okayama y Hiroshima también bajo alerta

🏠 Autoridades llaman a evitar esfuerzos bajo el sol

🏝️ Shikoku (四国)

🚨 Los 4 prefecturas de Shikoku (Tokushima, Kagawa, Ehime, Kōchi) bajo riesgo extremo

☀️ Ambiente sofocante, actividades al aire libre desaconsejadas

🌋 Kyūshū (九州)

🚨 Nagasaki y Miyazaki suman alerta por calor extremo

👵👶 Población vulnerable en riesgo: ancianos y niños en la mira de autoridades

☀️ Pronóstico del día

En el Pacífico central y occidental (Kantō, Tōkai, Kinki) se prevén temperaturas superiores a 35 °C (猛暑日 mōshobi).

El índice WBGT (暑さ指数, atsusa shisū) alcanzará valores de “peligro” (危険 kiken, 33+), lo que significa alto riesgo de deshidratación y golpe de calor incluso con poca actividad física.

❗ ¿Qué es el WBGT?

El Wet Bulb Globe Temperature o índice WBGT (暑さ指数) combina:

🌡️ temperatura

💧 humedad

☀️ radiación solar

🌬️ viento

Es más preciso que la sola temperatura para medir el riesgo de golpe de calor.

厳重警戒 (genjū keikai, “alerta estricta”) → aumento rápido de casos de golpe de calor.

危険 (kiken, “peligro”) → se recomienda suspender actividades físicas al aire libre.

🧃 Recomendaciones para la población

Hidratación constante: agua + bebidas con electrolitos.

Uso de aire acondicionado: incluso de forma intermitente, reduce notablemente el riesgo.

Evitar actividades al aire libre prolongadas: sobre todo en horas centrales (10:00–16:00).

Descanso y sueño adecuado: la falta de descanso aumenta la vulnerabilidad.

Atención especial a niños y ancianos: son los más sensibles a la deshidratación.

🌍 Impacto social y comunitario

En Japón, estas alertas se han vuelto cada vez más frecuentes por el cambio climático y las olas de calor prolongadas. Para los extranjeros residentes, entender la señalización y la cultura de prevención es clave:

Muchas oficinas, escuelas y transportes públicos activan protocolos especiales en días con alerta.

Eventos deportivos, actividades escolares y festivales locales suelen cancelarse o reprogramarse.

En barrios con alta población mayor, asociaciones vecinales hacen rondas de verificación para evitar casos de aislamiento.

👉 En resumen: Hoy es un día de alto riesgo en más de la mitad del país. Si estás en alguna de las 22 prefecturas bajo alerta, reduce la exposición al calor, hidrátate y prioriza espacios frescos.



