Golpe de calor

[netchūshō keikai arāto] alerta en 22 prefecturas

Hidratación y aire acondicionado, las armas clave contra la ola de calor

 

📍Tōkyō  |  27 de Agosto de 2025

Hoy miércoles, el Ministerio de Medio Ambiente  y la Agencia Meteorológica de Japón emitieron Netchūshō keikai arāto 「熱中症警戒アラート」(alertas por golpe de calor) para 22 prefecturas.

📍 Prefecturas afectadas

🌄 Tōhoku (東北)

  • 🚨 Iwate (岩手) bajo alerta: riesgo extremo de golpe de calor

🏙️ Kantō (関東)

  • 🚨 Los 7 prefecturas de Kantō bajo alerta: Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Gunma, Tochigi, Ibaraki
  • ☀️ 35℃+ previstos: máxima precaución en la capital y alrededores

🌊 Tōkai (東海)

  • 🚨 Shizuoka, Aichi y Mie alcanzarán猛暑日 (mōshobi, 35℃+)
  • 🛑 Alerta por deshidratación y colapso en áreas urbanas y costeras

🏯 Kinki / Kansai (近畿)

  • 🚨 Hyōgo, Nara y Wakayama en alerta por WBGT “peligro” (33+)
  • ☀️ Riesgo alto en Osaka Bay y zonas interiores

⛰️ Chūgoku (中国)

  • 🚨 Okayama y Hiroshima también bajo alerta
  • 🏠 Autoridades llaman a evitar esfuerzos bajo el sol

🏝️ Shikoku (四国)

  • 🚨 Los 4 prefecturas de Shikoku (Tokushima, Kagawa, Ehime, Kōchi) bajo riesgo extremo
  • ☀️ Ambiente sofocante, actividades al aire libre desaconsejadas

🌋 Kyūshū (九州)

  • 🚨 Nagasaki y Miyazaki suman alerta por calor extremo
  • 👵👶 Población vulnerable en riesgo: ancianos y niños en la mira de autoridades

 

 

☀️ Pronóstico del día

  • En el Pacífico central y occidental (Kantō, Tōkai, Kinki) se prevén temperaturas superiores a 35 °C (猛暑日 mōshobi).
  • El índice WBGT (暑さ指数, atsusa shisū) alcanzará valores de “peligro” (危険 kiken, 33+), lo que significa alto riesgo de deshidratación y golpe de calor incluso con poca actividad física.

 

❗ ¿Qué es el WBGT?

El Wet Bulb Globe Temperature o índice WBGT (暑さ指数) combina:

  • 🌡️ temperatura
  • 💧 humedad
  • ☀️ radiación solar
  • 🌬️ viento

Es más preciso que la sola temperatura para medir el riesgo de golpe de calor.

  • 厳重警戒 (genjū keikai, “alerta estricta”) → aumento rápido de casos de golpe de calor.
  • 危険 (kiken, “peligro”) → se recomienda suspender actividades físicas al aire libre.

 

 

🧃 Recomendaciones para la población

  • Hidratación constante: agua + bebidas con electrolitos.
  • Uso de aire acondicionado: incluso de forma intermitente, reduce notablemente el riesgo.
  • Evitar actividades al aire libre prolongadas: sobre todo en horas centrales (10:00–16:00).
  • Descanso y sueño adecuado: la falta de descanso aumenta la vulnerabilidad.
  • Atención especial a niños y ancianos: son los más sensibles a la deshidratación.

 

 

 

 

🌍 Impacto social y comunitario

En Japón, estas alertas se han vuelto cada vez más frecuentes por el cambio climático y las olas de calor prolongadas. Para los extranjeros residentes, entender la señalización y la cultura de prevención es clave:

  • Muchas oficinas, escuelas y transportes públicos activan protocolos especiales en días con alerta.
  • Eventos deportivos, actividades escolares y festivales locales suelen cancelarse o reprogramarse.
  • En barrios con alta población mayor, asociaciones vecinales hacen rondas de verificación para evitar casos de aislamiento.

👉 En resumen: Hoy es un día de alto riesgo en más de la mitad del país. Si estás en alguna de las 22 prefecturas bajo alerta, reduce la exposición al calor, hidrátate y prioriza espacios frescos.

 

 


