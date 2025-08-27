[netchūshō] El peligro está en casa

LA mayoría de los golpes de calor ocurren dentro de viviendas sin aire acondicionado

📍Tōkyō, 26 de agosto 2025

El verano de este año está dejando cifras alarmantes en Japón.

Según el informe más reciente de la Agencia de Bomberos y Manejo de Desastres del Ministerio del Interior (総務省消防庁), entre mayo y julio 59,218 personas fueron trasladadas de urgencia por síntomas de golpe de calor.

Es la segunda cifra más alta desde 2015, cuando comenzaron los registros comparables.

Solo en julio, mes crítico del verano, 39,375 personas necesitaron atención de emergencia, lo que convierte a este mes en el tercero con más casos de toda la serie histórica iniciada en 2008.

📉 Las consecuencias: muertes y hospitalizaciones

El golpe de calor no solo deja desmayos o mareos. En julio, 48 personas fallecieron y más de 14,600 requirieron hospitalización por cuadros graves o moderados. Otras 24,554 fueron atendidas como casos leves.

La imagen que se dibuja es dura: familias que, en cuestión de horas, pasaron de una tarde calurosa a enfrentar una emergencia médica.

👵 Los más vulnerables: los adultos mayores

El análisis por edades refleja una realidad conocida en Japón, pero que el calor acentúa:

Más de la mitad de los casos (23,064) corresponde a personas de 65 años o más.

Adultos de entre 18 y 64 años: 12,948.

Niños y adolescentes (7–18 años): 3,146.

Menores de 7 años: 217.

Los expertos recuerdan que los ancianos tienen menor capacidad de regular la temperatura corporal y, en muchos casos, no usan aire acondicionado por razones económicas o por costumbre. Esto los convierte en el grupo más frágil frente a olas de calor.

🏠 Dónde ocurre: el peligro también está en casa

Aunque pueda sorprender, el lugar donde más se registran casos no es en las calles ni en las obras, sino dentro de las viviendas:

16,110 casos en casas.

7,624 en calles y carreteras.

4,219 en espacios al aire libre (parques, estadios, estacionamientos).

4,045 en lugares de trabajo (fábricas, construcción).

👉 Este dato es un recordatorio de que “quedarse en casa” no siempre significa estar a salvo si no se usan ventiladores o aire acondicionado.

🌍 Prefecturas más afectadas

Tokio: 3,416 casos.

Osaka: 2,864.

Aichi: 2,411.

Saitama: 2,283.

Incluso Hokkaidō, considerado una región fresca, registró 1,582 casos, más del doble que el año pasado.

El calor extremo ya no es un fenómeno limitado al sur del archipiélago: todo Japón está en riesgo.

🔎 Contexto social

Japón enfrenta un desafío doble:

El cambio climático intensifica los veranos, haciendo que el país supere récords de calor año tras año. El envejecimiento poblacional hace que más japoneses vivan solos y en condiciones que los exponen al golpe de calor.

Por eso, la 消防庁 pidió a la ciudadanía no solo cuidarse a sí misma, sino también contactar o visitar a familiares y vecinos mayores para asegurarse de que beben agua, descansan en lugares frescos y encienden el aire acondicionado.

🛡️ Recomendaciones

Hidratación constante (mizu bunpō 水分補給).

Uso de aire acondicionado o ventiladores, incluso en intervalos cortos.

Evitar ejercicio o trabajo físico en las horas de mayor calor.

Monitorear el WBGT指数 (Índice de Estrés por Calor), que combina temperatura y humedad.

📌 Conclusión

El golpe de calor se ha convertido en una de las principales emergencias de salud pública en Japón durante el verano. Las cifras muestran que no se trata solo de un problema climático, sino también social: afecta sobre todo a los más vulnerables, en un país que envejece rápidamente.

La lección de este verano es clara: protegerse del calor ya no es opcional, y la solidaridad familiar y comunitaria puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

