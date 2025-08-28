[netchūshō keikai arāto] Alerta en 12 prefecturas por

👵👶 Mayores, niños y enfermos crónicos: los más vulnerables en esta jornada crítica

📍Tōkyō | 28 de Agosto de 2025

Hoy jueves, el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁, Kishōchō) emitieron una alerta por golpe de calor (熱中症警戒アラート) que abarca 12 prefecturas desde Tōkai hasta Kyūshu.

La advertencia llega en un verano que no da tregua: las temperaturas vuelven a superar los 35 °C en amplias zonas del país, mientras la humedad y la falta de viento elevan la sensación térmica a niveles peligrosos.

🚨 ¿Qué significa esta alerta?

La alerta se emite cuando el índice WBGT (暑さ指数, atsusa shisū), que mide no solo la temperatura sino también la humedad, la radiación solar y el viento, alcanza un nivel de “peligro” (危険, kiken).

En estas condiciones, el riesgo de golpe de calor se dispara incluso para personas jóvenes y saludables, y los expertos recomiendan suspender las actividades físicas intensas y limitar la exposición al exterior.

📍 Regiones afectadas

La alerta cubre a 12 prefecturas:

Mie, Wakayama, Hiroshima, Tokushima, Kagawa, Ehime, Kōchi, Ōita, Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki y Kagoshima (excepto Amami).

En estas áreas se espera que la combinación de calor, humedad y radiación solar empuje el índice WBGT por encima de los 33 puntos, considerado el rango de “riesgo extremo”.

🧊 Impacto en la vida diaria

Transporte y actividades al aire libre: las autoridades locales han recomendado reducir al mínimo los trabajos pesados en exteriores. Algunos colegios y clubes deportivos han optado por cancelar entrenamientos.

Turismo: los visitantes en zonas costeras como Miyazaki y Kagoshima están siendo advertidos de evitar largas caminatas y utilizar espacios con aire acondicionado.

Salud pública: hospitales y servicios de emergencia están en máxima alerta. En lo que va del verano, Japón registró casi 60.000 traslados de urgencia por golpes de calor, y este año las cifras van camino a ser igual de críticas.

🛡️ Consejos prácticos de prevención

💧 Hidratación constante: no esperar a tener sed; se recomienda ingerir agua y bebidas con sales minerales cada 30–60 minutos.

🏠 Uso del aire acondicionado: incluso durante la noche, ya que los golpes de calor también ocurren mientras se duerme.

🧍‍♂️ Evitar actividad física intensa al aire libre.

😴 Descanso y nutrición adecuados, para que el cuerpo pueda regular mejor la temperatura.

👵👶 Atención especial a los mayores, niños y personas enfermas, quienes son más vulnerables.

🌤️ Contexto meteorológico

La jornada presenta un tiempo cambiante, con nubes y claros intermitentes en el oeste y suroeste del país. Sin embargo, en Tokai y Kansai se espera un repunte de temperaturas, con ciudades superando los 35 °C (猛暑日, mōshobi).

La humedad elevada amplifica la sensación de bochorno, convirtiendo incluso temperaturas de 32 °C o 33 °C en una amenaza seria para la salud.

📌 Una señal de los veranos japoneses

El sistema de alertas por golpe de calor se implementó en 2021 para reemplazar la antigua “información de altas temperaturas”. Desde entonces, se ha convertido en una herramienta clave para concienciar a la población en un país donde el cambio climático ya es palpable: los veranos son cada vez más largos, más húmedos y más peligrosos.

En palabras de un funcionario de la Agencia Meteorológica citado por medios locales:

“El golpe de calor no es solo un riesgo del mediodía. En noches tropicales sin ventilación adecuada, el peligro también está dentro de casa”.

🌍 En resumen

Japón vive otra jornada bajo el peso de un verano extremo. El golpe de calor se ha convertido en un problema de salud pública recurrente, y la alerta de hoy para 12 prefecturas es un recordatorio de que la prevención más básica —hidratarse, descansar y proteger a los más vulnerables— puede salvar vidas.

©NoticiasNippon