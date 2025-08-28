[tenki yōho] condiciones variadas

📰 Japón respira en Tokio, pero el oeste sigue ardiendo

📍Tōkyō, Jueves 28 de agosto de 2025

Hoy Japón vive un día partido en dos: mientras en Tokio y alrededores por fin se siente un respiro del calor extremo, en Nagoya, Osaka y buena parte del oeste del país el verano sigue en su versión más dura, con temperaturas peligrosas para la salud.

🌥️ Alivio en Tokio y Kanto

Después de 11 días seguidos de calor sofocante, hoy la capital amaneció con nubes y un viento más fresco del este.

La máxima será de 34℃, todavía calurosa pero sin llegar al umbral del “猛暑日” (días de más de 35℃).

En Saitama y Utsunomiya los termómetros rondarán los 33℃.

Puede haber chubascos aislados, así que un paraguas plegable no está de más.

👉 Para quienes llevan días sufriendo el calor, hoy se siente como una pausa: aún bochornoso, pero mucho más llevadero que la racha récord anterior.

🔥 Nagoya y Osaka: el calor no da tregua

En cambio, el oeste de Japón sigue bajo un sol implacable:

Nagoya y Osaka alcanzarán los 37℃, una temperatura equivalente al cuerpo humano.

En áreas del interior de Tokai y Kansai, el calor podría rozar los 39〜40℃.

Por la tarde, el aire caliente puede generar tormentas eléctricas repentinas en zonas de montaña.

👉 Aquí la vida cotidiana sigue marcada por el calor: trabajo, escuela y transporte requieren planes extras para evitar golpes de calor.

🌄 Norte más fresco

En Sendai, la máxima será de 30℃, unos 4 grados menos que ayer → se siente un respiro.

Hokkaidō vive un verano amable, con cielos variables y unos 25〜26℃, ideal para paseos sin tanto agobio.

En la costa del mar de Japón (Niigata, Kanazawa), rondarán los 31〜32℃.

👉 Poco a poco, el norte empieza a mostrar señales de que el verano se acerca a su fin, con mañanas y noches más frescas.

☂️ ¿Dónde llevar paraguas hoy?

Recomendado: Tokio y alrededores, Hokkaidō y zonas del interior de Tohoku a Kyushu (tormentas aisladas).

Opcional: en Okinawa y Amami, si llueve será muy breve.

⏩ Lo que viene

El respiro será muy corto:

Mañana viernes Tokio seguirá relativamente más suave.

Pero desde el sábado 30 de agosto, regresa el calor extremo: Tokio: 37℃. Gunma y Saitama: cerca de 40℃. La ola de calor persistirá hasta el 2 de septiembre al menos.



👉 Esto significa que el calor no se despide todavía, aunque el calendario diga “final de agosto”.

🚑 Salud y vida diaria

En Tokio y Kanto: aprovechar para recuperar energías, dormir mejor y realizar actividades al aire libre con menos riesgo.

En el oeste (Nagoya, Osaka, Kyushu): el riesgo de golpe de calor es altísimo → hidratarse constantemente, buscar sombra y no exponerse en horas de máximo sol.

En el norte: empezar a preparar ropa ligera de día y algo abrigada para la noche.

📌 En resumen

Hoy Japón muestra dos caras del verano:

🌥️ Tokio descansa un poco del calor infernal → 11 días seguidos de récord se detienen.

🔥 Nagoya y Osaka siguen bajo un sol implacable → hasta 37℃ y riesgo de tormentas.

🍂 El norte empieza a oler a otoño, con mañanas más frescas.

