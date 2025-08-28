[gaikokujin] detenido fanático extranjero

🎥 Arrestan a estudiante surcoreano por grabar ilegalmente la última película de Kimetsu no Yaiba

Tokio, 28 de agosto de 2025

La Policía Metropolitana de Tokio detuvo a Shim Jun-woo (24 años), estudiante de una escuela técnica y de nacionalidad surcoreana, bajo sospecha de haber grabado con su smartphone la más reciente entrega de la popular saga Kimetsu no Yaiba.

Según las autoridades, el joven asistió en julio a una función en un cine de Shinjuku y allí filmó de manera clandestina la película completa de 2 horas y 35 minutos: “Kimetsu no Yaiba: Mugenjō-hen – Capítulo 1, El regreso de Akaza”. El video fue hallado almacenado en su teléfono móvil.

Este no es el único señalamiento contra Shim. Previamente había sido arrestado por utilizar datos de tarjetas de crédito ajenas para comprar discos Blu-ray de anime, lo que encendió las alertas de la policía.

A pesar de las pruebas, el estudiante niega los cargos, declarando que no realizó la grabación. Sin embargo, la fiscalía analiza aplicar la Ley de Derecho de Autor de Japón, que establece fuertes sanciones por filmar ilegalmente películas en salas de cine, con penas que pueden incluir multas millonarias y hasta 10 años de prisión en casos graves.

⚖️ Marco legal en Japón

En Japón, el “camcording” (grabar en cines sin autorización) constituye una violación de la Ley de Derecho de Autor (著作権法, Chosakukenhō).

El artículo 113 de dicha ley tipifica como infracción de copyright la filmación o reproducción no autorizada de obras protegidas.

Las sanciones pueden alcanzar hasta 10 años de prisión o multas de hasta 10 millones de yenes en casos graves.

Adicionalmente, el uso fraudulento de tarjetas cae bajo la Ley de Fraude Informático (不正アクセス禁止法) y el Código Penal japonés, con penas que pueden incluir reclusión y fuertes multas.

📽️ Contexto: la lucha contra la piratería

Japón mantiene una política de “tolerancia cero” contra la piratería audiovisual, especialmente en franquicias como Kimetsu no Yaiba, que generan ingresos millonarios en taquilla y productos asociados.

La industria cinematográfica japonesa ha reforzado la vigilancia en salas tras incidentes similares en estrenos de One Piece y Jujutsu Kaisen.

La policía suele colaborar con asociaciones como la Motion Picture Association (MPA) para rastrear la circulación ilegal de copias en línea.

El hecho de que el acusado combine piratería y fraude financiero agrava la percepción de riesgo y puede ser usado como caso ejemplar para disuadir futuros delitos.

🌏 Impacto social y cultural

El arresto ocurre en pleno auge del nuevo arco cinematográfico de Kimetsu no Yaiba, con funciones agotadas en todo Japón.

Para los fanáticos, la noticia refuerza el mensaje de que piratear no solo es ilegal, sino que también daña la experiencia colectiva del cine .

A nivel internacional, el caso podría tensar nuevamente el debate sobre la responsabilidad de los extranjeros en Japón frente a delitos culturales y tecnológicos.

©NoticiasNippon