[gaikō] Japón y Ecuador refuerzan su alianza

🇯🇵🤝🇪🇨 Tokio apoyará a Quito en energías renovables, seguridad y prevención de desastres

📍Tōkyō | 20 de Agosto de 2025

El primer ministro japonés Ishiba Shigeru y el presidente de Ecuador Daniel Noboa sostuvieron este jueves una reunión bilateral de alto nivel seguida de un almuerzo de trabajo, en la que reafirmaron la voluntad de ambos países de estrechar sus lazos económicos, energéticos y de cooperación internacional.

La cita, que se extendió por casi dos horas, se enmarca en una relación diplomática que en 2028 alcanzará los 110 años de vigencia. Ishiba destacó a Ecuador como un “socio tradicional y confiable” que comparte valores con Japón, mientras que Noboa agradeció la calidez de la recepción y expresó su deseo de llevar la relación a un nuevo nivel.

Energía, inversiones y seguridad: las prioridades bilaterales

Durante el encuentro, Ishiba subrayó la importancia de Ecuador en el suministro de recursos energéticos estables, un tema clave para Japón frente a la crisis internacional de combustibles. También instó a mejorar el clima de negocios en Ecuador para atraer más inversiones niponas, destacando que las empresas japonesas han generado empleo en el país andino.

El primer ministro japonés anunció además la disposición de Tokio para apoyar a Ecuador en áreas sensibles como la lucha contra la delincuencia organizada, la prevención de desastres naturales y el impulso de energías renovables.

Por su parte, Noboa agradeció el apoyo histórico de Japón y coincidió en la necesidad de ampliar la cooperación en comercio, inversiones y seguridad, señalando que Japón es un socio de confianza en momentos de desafío interno.

Cooperación internacional: de Asia a América Latina

Los dos mandatarios también analizaron la situación en distintas regiones, desde Asia Oriental hasta América Latina, comprometiéndose a fortalecer su coordinación en foros internacionales.

Un punto sensible fue Corea del Norte: Ishiba pidió nuevamente apoyo a Ecuador para exigir la solución inmediata del problema de los secuestros de ciudadanos japoneses, recibiendo el respaldo explícito de Noboa.

Una alianza estratégica en expansión

El encuentro en Tokio confirma la voluntad de ambos gobiernos de avanzar hacia una asociación estratégica integral, que no solo se limita al plano económico sino que se extiende al ámbito político y de seguridad global.

Para Japón, Ecuador representa una puerta de entrada a Sudamérica en medio de la creciente competencia geopolítica en la región. Para Ecuador, Japón es un socio tecnológico y financiero de primer orden, clave en sus planes de desarrollo y estabilización.

