[gaikō] Ishiba y Modi refuerzan alianza estratégica

🇯🇵🤝🇮🇳 Un compromiso para los próximos 10 años

📍Tōkyō, 31 de agosto de 2025

El Primer Ministro japonés, Ishiba Shigeru, recibió al Primer Ministro indio, Narendra Modi, en una cumbre estratégica de 90 minutos, seguida de un comunicado conjunto y una cena de trabajo.

La reunión coincidió con el 10º aniversario del “Partenariado Estratégico Global Especial” que ambos países sellaron en 2014.

El encuentro no solo fue político, sino también simbólico: buscó proyectar que la relación Japón–India es hoy una de las más sólidas de Asia, clave frente a la creciente influencia de China y a los retos en el Indo–Pacífico.

🔐 1. Seguridad y defensa

Ambos líderes reafirmaron el compromiso con un Indo–Pacífico libre y abierto (FOIP) y la cooperación dentro del marco QUAD (Japón, EE.UU., India y Australia).

Se destacó la actualización de la Declaración de Cooperación en Seguridad Japón–India (2008), para responder al entorno geopolítico más complejo.

Se acordó impulsar la transferencia del sistema naval “Unicorn” a la Armada India, lo que supone un paso inédito en defensa tecnológica.

En materia de seguridad económica, anunciaron el lanzamiento de la “Iniciativa Japón–India de Seguridad Económica”, con un “fact sheet” conjunto, centrada en la resiliencia de cadenas de suministro de minerales críticos y semiconductores.

💹 2. Economía, inversión e innovación

Japón confirmó que el objetivo de 5 billones de yenes en inversiones hacia India (2022–2027) ya fue alcanzado en apenas 3 años.

Ishiba y Modi fijaron ahora una nueva meta de 10 billones de yenes en inversión privada japonesa hacia India.

Se lanzaron dos grandes programas tecnológicos: “Digital Partnership 2.0” (cooperación en semiconductores, IA, ciberseguridad). “JAI – Japan–India AI Initiative”, juego de palabras con “JAI” (que significa “victoria” en hindi).

Se reforzará la colaboración en startups, espacio y energía verde (hidrógeno y amoníaco).

El proyecto del tren bala Mumbai–Ahmedabad se reafirmó como buque insignia bilateral.

Se acordó también crear una “Next-Generation Mobility Partnership” para unir esfuerzos en transporte resiliente, digital y bajo en carbono.

👥 3. Intercambio humano y cooperación local

Se anunció la “Iniciativa Japón–India de Intercambio de Talentos”, para atraer a ingenieros y profesionales indios altamente cualificados a Japón, con impacto en la revitalización regional.

El acuerdo también prevé un “circuito de retorno”: profesionales indios capacitados en Japón podrán volver a India con know-how japonés, generando flujo de conocimiento bilateral.

Se acordó impulsar alianzas entre gobiernos locales japoneses e indios, ampliando la cooperación más allá de las capitales.

🌏 4. Visión geoestratégica

Ishiba subrayó que Japón e India comparten “valores fundamentales y responsabilidades estratégicas” para la paz regional y global.

Modi respondió que Japón es un socio esencial y destacó el rol del QUAD y del FOIP para la estabilidad en Asia.

Ambos coincidieron en que la relación bilateral es un pilar del orden internacional basado en reglas, frente a crecientes tensiones en el mar de China Meridional y en el estrecho de Taiwán.

🍽️ 5. Cena de trabajo

Más allá de lo político, la cena fue un espacio para fortalecer la relación personal entre Ishiba y Modi. Se recordó la visita pasada de Ishiba a India y se intercambiaron experiencias que buscan cimentar una relación humana y de confianza.

✨ Conclusión

La cumbre Japón–India 2025 marca un salto cualitativo en la alianza bilateral.

En lo económico: Japón duplica la apuesta inversora en India.

En tecnología: IA, semiconductores, startups y energía verde se colocan en el centro.

En defensa: se consolida la cooperación naval y la seguridad económica.

En lo humano: talento, educación y gobiernos locales entran en juego.

En un momento en que China y Rusia reconfiguran alianzas y EE.UU. redefine su papel en Asia, Tokio y Nueva Delhi se presentan como socios estratégicos complementarios, dispuestos a liderar juntos el Indo–Pacífico durante la próxima década.

