[kyō no kion] Crisis térmica y respiro momentáneo

El calor divide al país: oeste bajo riesgo, capital con tregua parcial

📍Tōkyō, 28 de agosto de 2025

El archipiélago japonés volvió a experimentar contrastes climáticos este jueves. Mientras en el oeste y el centro del país el calor extremo no da tregua, en la región de Kanto la capital respiró un pequeño alivio al detenerse su racha histórica de días sofocantes.

🔥 Ola de calor en Tokai y Kansai

En total, 48 puntos del país superaron los 35 ℃, confirmando que gran parte del oeste japonés sigue inmerso en una ola de calor peligrosa.

🌡️ Ranking de temperaturas máximas

Osaka (Sakai-ku, Sakai-shi) – 37.3℃ a las 12:33 +4.4℃ sobre el promedio

+1.6℃ frente al día anterior

Récord histórico: 39.7℃ (22/08/2018) Aichi (Nagoya, Chikusa-ku) – 37.3℃ a las 13:50 +5.1℃ sobre el promedio

-0.4℃ frente al día anterior

Récord histórico: 40.3℃ (03/08/2018) Gifu (Mino-shi) – 37.0℃ a las 14:25 +5.0℃ sobre el promedio

+1.8℃ frente al día anterior

Récord histórico: 41.0℃ (08/08/2018) Osaka (Toyonaka-shi) – 36.9℃ a las 15:20 +4.2℃ sobre el promedio

+1.7℃ frente al día anterior

Récord histórico: 39.9℃ (08/08/1994) Gifu (Tajimi-shi) – 36.7℃ a las 14:19 +3.6℃ sobre el promedio

+0.3℃ frente al día anterior

Récord histórico: 40.9℃ (16/08/2007) Wakayama (Hidakagawa-cho, Kawabe) – 36.5℃ a las 14:09 +5.4℃ sobre el promedio

+3.9℃ frente al día anterior

Récord histórico: 38.4℃ (17/08/2020) Aichi (Toyota-shi) – 36.5℃ a las 14:08 +4.2℃ sobre el promedio

-1.4℃ frente al día anterior

Récord histórico: 39.8℃ (01/07/2022) Gifu (Gifu-shi) – 36.3℃ a las 15:36 +4.0℃ sobre el promedio

+1.0℃ frente al día anterior

Récord histórico: 39.8℃ (16/08/2007) Gifu (Ōgaki-shi) – 36.1℃ a las 14:48 +4.2℃ sobre el promedio

-0.6℃ frente al día anterior

Récord histórico: 39.6℃ (29/07/2025) Aichi (Aisai-shi) – 36.1℃ a las 12:02 +4.2℃ sobre el promedio

-0.4℃ frente al día anterior

Récord histórico: 40.3℃ (05/08/1994)

🌬️ Tokio rompe la seguidilla

En contraste, Tokio vivió un respiro.

La entrada de un viento del este moderó la temperatura máxima hasta 33.9 ℃, lo que permitió romper la cadena de猛暑日 (mōshobi) —días con más de 35 ℃— que hasta ayer mantenía un récord histórico en la capital.

Aunque el calor se mantuvo intenso, la sensación fue más llevadera que en jornadas anteriores.

📊 Pronóstico para mañana

El calor no se retira y amenaza con intensificarse:

Nagoya : 37 ℃.

Osaka : 36 ℃.

Fukuoka : 35 ℃.

Tokio: 33 ℃, aunque con riesgo de acercarse otra vez a la barrera de los 35 ℃ si el sol se impone.

En contraste, Hokkaido se mantendrá mucho más fresco, con máximas de 25 ℃ y cielo cubierto.

🧾 Claves para comprender el fenómeno

Japón clasifica el calor en tres niveles:

夏日 (natsubi) : más de 25 ℃.

真夏日 (manatsubi) : más de 30 ℃.

猛暑日 (mōshobi): más de 35 ℃.

Hoy, la categoría peligrosa de mōshobi volvió a ser protagonista, principalmente en el oeste y centro del país.

📌 En conclusión: El verano japonés continúa mostrando dos realidades distintas: un oeste abrasador con temperaturas extremas y un este que respira momentáneamente, aunque todavía con calor sofocante.

