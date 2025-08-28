Noticias Nippon

[kyō no kion] Crisis térmica y respiro momentáneo

El calor divide al país: oeste bajo riesgo, capital con tregua parcial

 

📍Tōkyō, 28 de agosto de 2025

El archipiélago japonés volvió a experimentar contrastes climáticos este jueves. Mientras en el oeste y el centro del país el calor extremo no da tregua, en la región de Kanto la capital respiró un pequeño alivio al detenerse su racha histórica de días sofocantes.

🔥 Ola de calor en Tokai y Kansai

En total, 48 puntos del país superaron los 35 ℃, confirmando que gran parte del oeste japonés sigue inmerso en una ola de calor peligrosa.

🌡️ Ranking de temperaturas máximas 

  1. Osaka (Sakai-ku, Sakai-shi)37.3℃ a las 12:33

    • +4.4℃ sobre el promedio

    • +1.6℃ frente al día anterior

    • Récord histórico: 39.7℃ (22/08/2018)

  2. Aichi (Nagoya, Chikusa-ku)37.3℃ a las 13:50

    • +5.1℃ sobre el promedio

    • -0.4℃ frente al día anterior

    • Récord histórico: 40.3℃ (03/08/2018)

  3. Gifu (Mino-shi)37.0℃ a las 14:25

    • +5.0℃ sobre el promedio

    • +1.8℃ frente al día anterior

    • Récord histórico: 41.0℃ (08/08/2018)

  4. Osaka (Toyonaka-shi)36.9℃ a las 15:20

    • +4.2℃ sobre el promedio

    • +1.7℃ frente al día anterior

    • Récord histórico: 39.9℃ (08/08/1994)

  5. Gifu (Tajimi-shi)36.7℃ a las 14:19

    • +3.6℃ sobre el promedio

    • +0.3℃ frente al día anterior

    • Récord histórico: 40.9℃ (16/08/2007)

  6. Wakayama (Hidakagawa-cho, Kawabe)36.5℃ a las 14:09

    • +5.4℃ sobre el promedio

    • +3.9℃ frente al día anterior

    • Récord histórico: 38.4℃ (17/08/2020)

  7. Aichi (Toyota-shi)36.5℃ a las 14:08

    • +4.2℃ sobre el promedio

    • -1.4℃ frente al día anterior

    • Récord histórico: 39.8℃ (01/07/2022)

  8. Gifu (Gifu-shi)36.3℃ a las 15:36

    • +4.0℃ sobre el promedio

    • +1.0℃ frente al día anterior

    • Récord histórico: 39.8℃ (16/08/2007)

  9. Gifu (Ōgaki-shi)36.1℃ a las 14:48

    • +4.2℃ sobre el promedio

    • -0.6℃ frente al día anterior

    • Récord histórico: 39.6℃ (29/07/2025)

  10. Aichi (Aisai-shi)36.1℃ a las 12:02

    • +4.2℃ sobre el promedio

    • -0.4℃ frente al día anterior

    • Récord histórico: 40.3℃ (05/08/1994)

 

🌬️ Tokio rompe la seguidilla

En contraste, Tokio vivió un respiro.
La entrada de un viento del este moderó la temperatura máxima hasta 33.9 ℃, lo que permitió romper la cadena de猛暑日 (mōshobi) —días con más de 35 ℃— que hasta ayer mantenía un récord histórico en la capital.
Aunque el calor se mantuvo intenso, la sensación fue más llevadera que en jornadas anteriores.

 

📊 Pronóstico para mañana

El calor no se retira y amenaza con intensificarse:

  • Nagoya: 37 ℃.

  • Osaka: 36 ℃.

  • Fukuoka: 35 ℃.

  • Tokio: 33 ℃, aunque con riesgo de acercarse otra vez a la barrera de los 35 ℃ si el sol se impone.
    En contraste, Hokkaido se mantendrá mucho más fresco, con máximas de 25 ℃ y cielo cubierto.

 

🧾 Claves para comprender el fenómeno

Japón clasifica el calor en tres niveles:

  • 夏日 (natsubi): más de 25 ℃.

  • 真夏日 (manatsubi): más de 30 ℃.

  • 猛暑日 (mōshobi): más de 35 ℃.

Hoy, la categoría peligrosa de mōshobi volvió a ser protagonista, principalmente en el oeste y centro del país.

 

📌 En conclusión: El verano japonés continúa mostrando dos realidades distintas: un oeste abrasador con temperaturas extremas y un este que respira momentáneamente, aunque todavía con calor sofocante.

 

