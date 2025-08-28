[kyō no kion] Crisis térmica y respiro momentáneo

El calor divide al país: oeste bajo riesgo, capital con tregua parcial
📍Tōkyō, 28 de agosto de 2025
El archipiélago japonés volvió a experimentar contrastes climáticos este jueves. Mientras en el oeste y el centro del país el calor extremo no da tregua, en la región de Kanto la capital respiró un pequeño alivio al detenerse su racha histórica de días sofocantes.
🔥 Ola de calor en Tokai y Kansai
En total, 48 puntos del país superaron los 35 ℃, confirmando que gran parte del oeste japonés sigue inmerso en una ola de calor peligrosa.
🌡️ Ranking de temperaturas máximas
-
Osaka (Sakai-ku, Sakai-shi) – 37.3℃ a las 12:33
-
+4.4℃ sobre el promedio
-
+1.6℃ frente al día anterior
-
Récord histórico: 39.7℃ (22/08/2018)
-
-
Aichi (Nagoya, Chikusa-ku) – 37.3℃ a las 13:50
-
+5.1℃ sobre el promedio
-
-0.4℃ frente al día anterior
-
Récord histórico: 40.3℃ (03/08/2018)
-
-
Gifu (Mino-shi) – 37.0℃ a las 14:25
-
+5.0℃ sobre el promedio
-
+1.8℃ frente al día anterior
-
Récord histórico: 41.0℃ (08/08/2018)
-
-
Osaka (Toyonaka-shi) – 36.9℃ a las 15:20
-
+4.2℃ sobre el promedio
-
+1.7℃ frente al día anterior
-
Récord histórico: 39.9℃ (08/08/1994)
-
-
Gifu (Tajimi-shi) – 36.7℃ a las 14:19
-
+3.6℃ sobre el promedio
-
+0.3℃ frente al día anterior
-
Récord histórico: 40.9℃ (16/08/2007)
-
-
Wakayama (Hidakagawa-cho, Kawabe) – 36.5℃ a las 14:09
-
+5.4℃ sobre el promedio
-
+3.9℃ frente al día anterior
-
Récord histórico: 38.4℃ (17/08/2020)
-
-
Aichi (Toyota-shi) – 36.5℃ a las 14:08
-
+4.2℃ sobre el promedio
-
-1.4℃ frente al día anterior
-
Récord histórico: 39.8℃ (01/07/2022)
-
-
Gifu (Gifu-shi) – 36.3℃ a las 15:36
-
+4.0℃ sobre el promedio
-
+1.0℃ frente al día anterior
-
Récord histórico: 39.8℃ (16/08/2007)
-
-
Gifu (Ōgaki-shi) – 36.1℃ a las 14:48
-
+4.2℃ sobre el promedio
-
-0.6℃ frente al día anterior
-
Récord histórico: 39.6℃ (29/07/2025)
-
-
Aichi (Aisai-shi) – 36.1℃ a las 12:02
-
+4.2℃ sobre el promedio
-
-0.4℃ frente al día anterior
-
Récord histórico: 40.3℃ (05/08/1994)
-
🌬️ Tokio rompe la seguidilla
En contraste, Tokio vivió un respiro.
La entrada de un viento del este moderó la temperatura máxima hasta 33.9 ℃, lo que permitió romper la cadena de猛暑日 (mōshobi) —días con más de 35 ℃— que hasta ayer mantenía un récord histórico en la capital.
Aunque el calor se mantuvo intenso, la sensación fue más llevadera que en jornadas anteriores.
📊 Pronóstico para mañana
El calor no se retira y amenaza con intensificarse:
-
Nagoya: 37 ℃.
-
Osaka: 36 ℃.
-
Fukuoka: 35 ℃.
-
Tokio: 33 ℃, aunque con riesgo de acercarse otra vez a la barrera de los 35 ℃ si el sol se impone.
En contraste, Hokkaido se mantendrá mucho más fresco, con máximas de 25 ℃ y cielo cubierto.
🧾 Claves para comprender el fenómeno
Japón clasifica el calor en tres niveles:
-
夏日 (natsubi): más de 25 ℃.
-
真夏日 (manatsubi): más de 30 ℃.
-
猛暑日 (mōshobi): más de 35 ℃.
Hoy, la categoría peligrosa de mōshobi volvió a ser protagonista, principalmente en el oeste y centro del país.
📌 En conclusión: El verano japonés continúa mostrando dos realidades distintas: un oeste abrasador con temperaturas extremas y un este que respira momentáneamente, aunque todavía con calor sofocante.
