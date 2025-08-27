[kyō no kion] Japón arde bajo el sol

Más de 100 localidades sufren calor extremo en una sola jornada

📍Tōkyō, 27 de agosto de 2025

Japón volvió a ser escenario de una jornada sofocante que quedará en los registros meteorológicos.

Por un lado, el sol abrasador y las temperaturas más altas del año en el interior del país; y por otro, una atmósfera muy inestable que provocó lluvias intensas y hasta un tornado en la costa del Mar de Japón.

En Tokio, la temperatura alcanzó 36 °C, lo que significó el décimo día consecutivo de mōshobi – 猛暑日 (día con más de 35 °C). Nunca antes se había registrado una racha tan larga en la capital. Además, el número total de猛暑日 en lo que va del año llegó a 23 días, también un récord histórico.

Mientras tanto, la llegada de aire cálido y húmedo desestabilizó la atmósfera:

En Niigata , un tornado se formó cerca del aeropuerto , obligando a emitir una alerta oficial .

En el norte de Kantō y Kōshin, se esperan lluvias de hasta 60 mm por hora, con riesgo de rayos, granizo y ráfagas violentas de viento.

Esto significa que en pocas horas el clima puede pasar de un calor seco y peligroso a tormentas repentinas capaces de causar inundaciones, deslizamientos y apagones. La coexistencia de ambos fenómenos es un reflejo de cómo el cambio climático está intensificando los contrastes meteorológicos en Japón.

🔥🌡️ Ranking de las temperaturas más altas registradas

Saitama, Hatoyama (鳩山町) 39.4 °C a las 13:07.

Fue el punto más caliente del país.

Superó en +2.0 °C al día anterior y estuvo +2.0 °C por encima del promedio histórico .

Aunque no alcanzó su récord absoluto de 41.4 °C registrado el 5 de agosto de 2025. Saitama, Kumagaya (熊谷市) 38.7 °C a las 13:40.

Históricamente conocida como una de las ciudades más calurosas de Japón.

Su récord absoluto es 41.1 °C (2018/07/23). Ibaraki, Koga (古河市) 38.7 °C a las 13:38 (empatado con Kumagaya).

Registró un aumento de +1.9 °C frente al día anterior.

Su récord más reciente fue de 40.6 °C el 5 de agosto de 2025. Saitama, Kuki (久喜市) 38.5 °C a las 13:26.

Cerca de su máximo histórico de 39.9 °C (2025/08/05). Gunma, Tatebayashi (館林市) 38.1 °C a las 15:32.

Una ciudad tradicionalmente conocida como “caldera del verano japonés”.

Récord absoluto: 40.3 °C (2007/08/16). Aichi, Toyota (豊田市) 37.9 °C a las 14:55.

Su máximo histórico reciente es de 39.8 °C (2022/07/01). Tochigi, Sano (佐野市) 37.8 °C a las 15:58.

Récord más alto: 41.0 °C (2024/07/29). Aichi, Nagoya (名古屋市千種区) 37.7 °C a las 14:57.

La gran urbe de Chūbu también sufrió calor extremo.

Su récord histórico: 40.3 °C (2018/08/03). Gunma, Kiryu (桐生市) 37.6 °C a las 14:32.

Empatado con otras dos ciudades.

Su máximo reciente fue 41.2 °C (2025/08/05). Tochigi, Oyama (小山市) 37.6 °C a las 14:00.

Subió +2.2 °C respecto al día anterior.

Récord reciente: 39.2 °C (2025/08/05). Ibaraki, Chikusei (筑西市) 37.6 °C a las 13:45.

Récord reciente: 39.4 °C (2025/07/29).

📉 Mañana 28 de agosto: ¿un respiro o más calor?

El panorama cambia según la región:

Kantō (関東):

El frente llegará hasta el sur de la región, trayendo más nubes y un viento del este relativamente fresco. Tokio: 31℃ , la racha de猛暑日 finalmente se detendrá. Kumagaya: 32℃ Maebashi: 33℃

Tōkai y Kansai (東海・関西):

Aquí el aire fresco apenas tendrá efecto. Nagoya: 37℃ Osaka: 36℃

→ Persistirá el riesgo muy alto de golpes de calor (熱中症 necchūshō) .



🌍 Más allá de los números: un impacto humano profundo

Lo que vivimos no es solo una anomalía climática, sino un reto para la vida diaria:

Tokio y su récord: 10猛暑日 consecutivos marcan un antes y un después. Esto afecta desde el transporte público, que opera con aire acondicionado al límite, hasta los comercios y oficinas que deben gastar más en energía.

En la salud: El Ministerio de Asuntos Internos reportó casi 60,000 hospitalizaciones por golpes de calor entre mayo y julio . Los hospitales siguen recibiendo casos graves, muchos de ellos adultos mayores y trabajadores al aire libre.

Extranjeros residentes: Aquellos que provienen de climas más templados o húmedos enfrentan mayores dificultades para adaptarse. Por eso, municipios y medios de comunicación ofrecen guías de prevención en varios idiomas, subrayando la importancia de no subestimar el calor japonés.

✅ Consejos de vida diaria frente al calor extremo

Hidratación constante: beber agua cada 30 minutos, incluso sin sentir sed. Protección al salir: sombrillas, gorras y ropa clara de manga larga. Revisar el índice WBGT (暑さ指数 atsusa shisū), que mide el riesgo real de calor. Evitar actividades al aire libre entre 11:00 y 16:00. Cuidar a personas vulnerables: adultos mayores, niños y trabajadores al sol necesitan apoyo extra.

📌 En resumen: El 27 de agosto Japón vivió una jornada histórica de calor, con Saitama bordeando los 40℃ y Tokio batiendo todos sus récords de猛暑日. Aunque mañana la capital recibirá un respiro, la zona de Nagoya y Osaka seguirá bajo temperaturas abrasadoras. El verano japonés de 2025 ya se perfila como uno de los más extremos de la historia moderna.

©NoticiasNippon