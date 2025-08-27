[kyō no kion] Japón arde bajo el sol

Más de 100 localidades sufren calor extremo en una sola jornada
📍Tōkyō, 27 de agosto de 2025
Japón volvió a ser escenario de una jornada sofocante que quedará en los registros meteorológicos.
Por un lado, el sol abrasador y las temperaturas más altas del año en el interior del país; y por otro, una atmósfera muy inestable que provocó lluvias intensas y hasta un tornado en la costa del Mar de Japón.
En Tokio, la temperatura alcanzó 36 °C, lo que significó el décimo día consecutivo de mōshobi – 猛暑日 (día con más de 35 °C). Nunca antes se había registrado una racha tan larga en la capital. Además, el número total de猛暑日 en lo que va del año llegó a 23 días, también un récord histórico.
Mientras tanto, la llegada de aire cálido y húmedo desestabilizó la atmósfera:
-
En Niigata, un tornado se formó cerca del aeropuerto, obligando a emitir una alerta oficial.
-
En el norte de Kantō y Kōshin, se esperan lluvias de hasta 60 mm por hora, con riesgo de rayos, granizo y ráfagas violentas de viento.
Esto significa que en pocas horas el clima puede pasar de un calor seco y peligroso a tormentas repentinas capaces de causar inundaciones, deslizamientos y apagones. La coexistencia de ambos fenómenos es un reflejo de cómo el cambio climático está intensificando los contrastes meteorológicos en Japón.
🔥🌡️ Ranking de las temperaturas más altas registradas
-
-
Saitama, Hatoyama (鳩山町)
-
39.4 °C a las 13:07.
-
Fue el punto más caliente del país.
-
Superó en +2.0 °C al día anterior y estuvo +2.0 °C por encima del promedio histórico.
-
Aunque no alcanzó su récord absoluto de 41.4 °C registrado el 5 de agosto de 2025.
-
-
Saitama, Kumagaya (熊谷市)
-
38.7 °C a las 13:40.
-
Históricamente conocida como una de las ciudades más calurosas de Japón.
-
Su récord absoluto es 41.1 °C (2018/07/23).
-
-
Ibaraki, Koga (古河市)
-
38.7 °C a las 13:38 (empatado con Kumagaya).
-
Registró un aumento de +1.9 °C frente al día anterior.
-
Su récord más reciente fue de 40.6 °C el 5 de agosto de 2025.
-
-
Saitama, Kuki (久喜市)
-
38.5 °C a las 13:26.
-
Cerca de su máximo histórico de 39.9 °C (2025/08/05).
-
-
Gunma, Tatebayashi (館林市)
-
38.1 °C a las 15:32.
-
Una ciudad tradicionalmente conocida como “caldera del verano japonés”.
-
Récord absoluto: 40.3 °C (2007/08/16).
-
-
Aichi, Toyota (豊田市)
-
37.9 °C a las 14:55.
-
Su máximo histórico reciente es de 39.8 °C (2022/07/01).
-
-
Tochigi, Sano (佐野市)
-
37.8 °C a las 15:58.
-
Récord más alto: 41.0 °C (2024/07/29).
-
-
Aichi, Nagoya (名古屋市千種区)
-
37.7 °C a las 14:57.
-
La gran urbe de Chūbu también sufrió calor extremo.
-
Su récord histórico: 40.3 °C (2018/08/03).
-
-
Gunma, Kiryu (桐生市)
-
37.6 °C a las 14:32.
-
Empatado con otras dos ciudades.
-
Su máximo reciente fue 41.2 °C (2025/08/05).
-
-
Tochigi, Oyama (小山市)
-
37.6 °C a las 14:00.
-
Subió +2.2 °C respecto al día anterior.
-
Récord reciente: 39.2 °C (2025/08/05).
-
-
Ibaraki, Chikusei (筑西市)
-
37.6 °C a las 13:45.
-
Récord reciente: 39.4 °C (2025/07/29).
-
-
📉 Mañana 28 de agosto: ¿un respiro o más calor?
El panorama cambia según la región:
-
Kantō (関東):
El frente llegará hasta el sur de la región, trayendo más nubes y un viento del este relativamente fresco.
-
Tokio: 31℃, la racha de猛暑日 finalmente se detendrá.
-
Kumagaya: 32℃
-
Maebashi: 33℃
-
-
Tōkai y Kansai (東海・関西):
Aquí el aire fresco apenas tendrá efecto.
-
Nagoya: 37℃
-
Osaka: 36℃
→ Persistirá el riesgo muy alto de golpes de calor (熱中症 necchūshō).
-
🌍 Más allá de los números: un impacto humano profundo
Lo que vivimos no es solo una anomalía climática, sino un reto para la vida diaria:
-
Tokio y su récord: 10猛暑日 consecutivos marcan un antes y un después. Esto afecta desde el transporte público, que opera con aire acondicionado al límite, hasta los comercios y oficinas que deben gastar más en energía.
-
En la salud: El Ministerio de Asuntos Internos reportó casi 60,000 hospitalizaciones por golpes de calor entre mayo y julio. Los hospitales siguen recibiendo casos graves, muchos de ellos adultos mayores y trabajadores al aire libre.
-
Extranjeros residentes: Aquellos que provienen de climas más templados o húmedos enfrentan mayores dificultades para adaptarse. Por eso, municipios y medios de comunicación ofrecen guías de prevención en varios idiomas, subrayando la importancia de no subestimar el calor japonés.
✅ Consejos de vida diaria frente al calor extremo
-
Hidratación constante: beber agua cada 30 minutos, incluso sin sentir sed.
-
Protección al salir: sombrillas, gorras y ropa clara de manga larga.
-
Revisar el índice WBGT (暑さ指数 atsusa shisū), que mide el riesgo real de calor.
-
Evitar actividades al aire libre entre 11:00 y 16:00.
-
Cuidar a personas vulnerables: adultos mayores, niños y trabajadores al sol necesitan apoyo extra.
📌 En resumen: El 27 de agosto Japón vivió una jornada histórica de calor, con Saitama bordeando los 40℃ y Tokio batiendo todos sus récords de猛暑日. Aunque mañana la capital recibirá un respiro, la zona de Nagoya y Osaka seguirá bajo temperaturas abrasadoras. El verano japonés de 2025 ya se perfila como uno de los más extremos de la historia moderna.
©NoticiasNippon