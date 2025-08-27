[kyō no kion] Japón arde bajo el sol

Noticias Nippon

Más de 100 localidades sufren calor extremo en una sola jornada

 

📍Tōkyō, 27 de agosto de 2025

Japón volvió a ser escenario de una jornada sofocante que quedará en los registros meteorológicos.

Por un lado, el sol abrasador y las temperaturas más altas del año en el interior del país; y por otro, una atmósfera muy inestable que provocó lluvias intensas y hasta un tornado en la costa del Mar de Japón.

En Tokio, la temperatura alcanzó 36 °C, lo que significó el décimo día consecutivo de mōshobi – 猛暑日 (día con más de 35 °C). Nunca antes se había registrado una racha tan larga en la capital. Además, el número total de猛暑日 en lo que va del año llegó a 23 días, también un récord histórico.

Mientras tanto, la llegada de aire cálido y húmedo desestabilizó la atmósfera:

  • En Niigata, un tornado se formó cerca del aeropuerto, obligando a emitir una alerta oficial.

  • En el norte de Kantō y Kōshin, se esperan lluvias de hasta 60 mm por hora, con riesgo de rayos, granizo y ráfagas violentas de viento.

Esto significa que en pocas horas el clima puede pasar de un calor seco y peligroso a tormentas repentinas capaces de causar inundaciones, deslizamientos y apagones. La coexistencia de ambos fenómenos es un reflejo de cómo el cambio climático está intensificando los contrastes meteorológicos en Japón.

 

🔥🌡️ Ranking de las temperaturas más altas registradas

    1. Saitama, Hatoyama (鳩山町)

      • 39.4 °C a las 13:07.

      • Fue el punto más caliente del país.

      • Superó en +2.0 °C al día anterior y estuvo +2.0 °C por encima del promedio histórico.

      • Aunque no alcanzó su récord absoluto de 41.4 °C registrado el 5 de agosto de 2025.

    2. Saitama, Kumagaya (熊谷市)

      • 38.7 °C a las 13:40.

      • Históricamente conocida como una de las ciudades más calurosas de Japón.

      • Su récord absoluto es 41.1 °C (2018/07/23).

    3. Ibaraki, Koga (古河市)

      • 38.7 °C a las 13:38 (empatado con Kumagaya).

      • Registró un aumento de +1.9 °C frente al día anterior.

      • Su récord más reciente fue de 40.6 °C el 5 de agosto de 2025.

    4. Saitama, Kuki (久喜市)

      • 38.5 °C a las 13:26.

      • Cerca de su máximo histórico de 39.9 °C (2025/08/05).

    5. Gunma, Tatebayashi (館林市)

      • 38.1 °C a las 15:32.

      • Una ciudad tradicionalmente conocida como “caldera del verano japonés”.

      • Récord absoluto: 40.3 °C (2007/08/16).

    6. Aichi, Toyota (豊田市)

      • 37.9 °C a las 14:55.

      • Su máximo histórico reciente es de 39.8 °C (2022/07/01).

    7. Tochigi, Sano (佐野市)

      • 37.8 °C a las 15:58.

      • Récord más alto: 41.0 °C (2024/07/29).

    8. Aichi, Nagoya (名古屋市千種区)

      • 37.7 °C a las 14:57.

      • La gran urbe de Chūbu también sufrió calor extremo.

      • Su récord histórico: 40.3 °C (2018/08/03).

    9. Gunma, Kiryu (桐生市)

      • 37.6 °C a las 14:32.

      • Empatado con otras dos ciudades.

      • Su máximo reciente fue 41.2 °C (2025/08/05).

    10. Tochigi, Oyama (小山市)

      • 37.6 °C a las 14:00.

      • Subió +2.2 °C respecto al día anterior.

      • Récord reciente: 39.2 °C (2025/08/05).

    11. Ibaraki, Chikusei (筑西市)

      • 37.6 °C a las 13:45.

      • Récord reciente: 39.4 °C (2025/07/29).

 

[kyō no kion] Tokio rompe récord histórico

 

📉 Mañana 28 de agosto: ¿un respiro o más calor?

El panorama cambia según la región:

  • Kantō (関東):
    El frente llegará hasta el sur de la región, trayendo más nubes y un viento del este relativamente fresco.

    • Tokio: 31℃, la racha de猛暑日 finalmente se detendrá.

    • Kumagaya: 32℃

    • Maebashi: 33℃

  • Tōkai y Kansai (東海・関西):
    Aquí el aire fresco apenas tendrá efecto.

    • Nagoya: 37℃

    • Osaka: 36℃
      → Persistirá el riesgo muy alto de golpes de calor (熱中症 necchūshō).

 

🌍 Más allá de los números: un impacto humano profundo

Lo que vivimos no es solo una anomalía climática, sino un reto para la vida diaria:

  • Tokio y su récord: 10猛暑日 consecutivos marcan un antes y un después. Esto afecta desde el transporte público, que opera con aire acondicionado al límite, hasta los comercios y oficinas que deben gastar más en energía.

  • En la salud: El Ministerio de Asuntos Internos reportó casi 60,000 hospitalizaciones por golpes de calor entre mayo y julio. Los hospitales siguen recibiendo casos graves, muchos de ellos adultos mayores y trabajadores al aire libre.

  • Extranjeros residentes: Aquellos que provienen de climas más templados o húmedos enfrentan mayores dificultades para adaptarse. Por eso, municipios y medios de comunicación ofrecen guías de prevención en varios idiomas, subrayando la importancia de no subestimar el calor japonés.

 

✅ Consejos de vida diaria frente al calor extremo

  1. Hidratación constante: beber agua cada 30 minutos, incluso sin sentir sed.

  2. Protección al salir: sombrillas, gorras y ropa clara de manga larga.

  3. Revisar el índice WBGT (暑さ指数 atsusa shisū), que mide el riesgo real de calor.

  4. Evitar actividades al aire libre entre 11:00 y 16:00.

  5. Cuidar a personas vulnerables: adultos mayores, niños y trabajadores al sol necesitan apoyo extra.

 

📌 En resumen: El 27 de agosto Japón vivió una jornada histórica de calor, con Saitama bordeando los 40℃ y Tokio batiendo todos sus récords de猛暑日. Aunque mañana la capital recibirá un respiro, la zona de Nagoya y Osaka seguirá bajo temperaturas abrasadoras. El verano japonés de 2025 ya se perfila como uno de los más extremos de la historia moderna.

 

 

