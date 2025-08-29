[tenki yōho] calor extremo y lluvias intensas

🌞 Doble amenaza: calor extremo en el sur y lluvias intensas en el norte

📍Tōkyō, 29 de agosto de 2025

Japón vive un día con dos caras muy distintas: mientras en el centro y sur el termómetro vuelve a marcar temperaturas sofocantes que superan los 35℃, en el norte el tiempo se vuelve inestable, con lluvias fuertes que podrían traer inundaciones y deslizamientos.

☀️ El calor que no da tregua

Desde Kyūshū hasta Kantō, el sol se impone con fuerza. En ciudades como Osaka (36℃) y Nagoya (37℃) la temperatura alcanza niveles comparables a la fiebre humana. En Tokio, el termómetro marca unos 34℃, pero en áreas interiores como Maebashi (Gunma) se espera superar los 35℃.

La consecuencia es clara: el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón lanzaron alertas por golpe de calor en 22 prefecturas, instando a la población a evitar actividades al aire libre durante las horas más críticas, usar aire acondicionado y mantenerse hidratados.

Incluso una caminata corta bajo este sol puede representar un riesgo serio, sobre todo para niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas.

🌧️ El norte, bajo la amenaza del agua

Mientras tanto, en Hokkaidō y el norte de Tōhoku, el panorama es opuesto. Allí las nubes han ganado terreno desde temprano y se prevé que hacia la tarde y la noche se intensifiquen las lluvias.

•En Sapporo, con 26℃, el ambiente se vuelve húmedo y pesado.

•En Kushiro, los 22℃ traen algo de respiro, pero las precipitaciones no darán tregua.

•En Akita, los 30℃ se combinarán con el inicio de lluvias más fuertes desde la tarde.

Se esperan aguaceros repentinos e intensos, con riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra. Las autoridades recomiendan a la población estar atenta a los avisos de emergencia y evitar desplazamientos innecesarios.

⚡ Un clima tropical en Okinawa

En Okinawa, aunque predomina el sol, la atmósfera tropical trae consigo lluvias repentinas acompañadas de rayos y ráfagas de viento. Para quienes viven en la isla o la visitan, la recomendación es clara: no confiarse del cielo despejado, porque un aguacero puede sorprender en minutos.

🥶 La estrategia del “Purekūringu”

Para hacer frente al calor extremo, especialistas en salud recomiendan la técnica del pre-cooling (Purekūringu, プレクーリング), que consiste en enfriar el cuerpo antes de exponerse al sol:

•Desde dentro: tomar bebidas frías o ice slurry (mezcla de bebida deportiva con hielo triturado) en pequeñas dosis.

•Desde fuera: usar chalecos refrigerantes, ropa con ventiladores portátiles o simplemente sumergir manos y pies en agua fresca durante unos minutos.

Este método ayuda a retrasar la subida de la temperatura corporal y reduce el riesgo de golpe de calor durante las actividades al aire libre.

📌 Una jornada de contrastes peligrosos

•En el sur y centro, la amenaza es el calor extremo, con récord de puntos superando los 35℃ respecto a ayer.

•En el norte, la urgencia pasa por el agua, con precipitaciones intensas que pueden transformarse en desastres naturales.

Japón atraviesa así un día en el que el sol y la lluvia, aunque opuestos, coinciden en un mismo punto: el riesgo para la vida diaria.

