[tenki yōho] Japón arde en agosto

🌡️ Japón espera temperaturas cercanas a 40℃ en el fin de semana

 

📍Tōkyō, 30 de agosto de 2025

Japón vive un episodio excepcional de calor extremo, particularmente en Kantō (関東) y Tōkai (東海), donde los termómetros podrían acercarse a 40℃, algo muy inusual para finales de verano.

Mañana 31 de agosto, el último día del mes, se espera que esta tendencia continúe, con condiciones catalogadas como “災害級の猛暑 – saigai kyū no mōsho” (calor extremo de nivel desastroso).

 

 

🔑 Factores que explican esta ola de calor

  • Alta presión del Pacífico (太平洋高気圧 – Taiheiyō kōkiatsu): cubre gran parte del este y oeste del país, dejando cielos despejados y sol intenso.
  • フェーン現象 (fēn genshō – efecto foehn): vientos cálidos y secos descienden desde las montañas hacia las llanuras de Kantō y Tōkai, disparando las temperaturas.
  • Acumulación de calor: la falta de lluvias en agosto ha dejado los suelos recalentados.
    • Tokio: 68.5 mm (47% de lo normal)
    • Nagoya: 28.0 mm (21%)
    • Hachiōji: apenas 13.0 mm (6%)

 

 

📍 Pronóstico por regiones

🌞 Este y centro de Japón (Kantō – Tōkai – Kinki)

  • Nagoya, Kōfu, Kumagaya: hasta 40℃
  • Tokio: 37℃, casi igualando el máximo del verano (37.3℃ el 24 de agosto)
  • Osaka: 38℃, calor peligroso

🌧️ Norte de Japón (Hokkaidō – Tōhoku)

  • Hokkaidō: lluvias intermitentes hasta el mediodía, temperaturas moderadas.
  • Aomori, Akita: lluvias intensas, con riesgo de deslizamientos tras el “線状降水帯 – senjō kōsuitai” (banda de lluvias torrenciales) de anoche.
  • Tohoku sur: más calor, superando los 30℃, sensación bochornosa.

⛅ Oeste de Japón (Kyūshū – Chūgoku – Shikoku)

  • Mayormente soleado, pero por la tarde posible desarrollo de tormentas locales.
  • Kyūshū norte: riesgo de lluvias muy intensas, “como cascadas”.

🌺 Okinawa

  • Lluvias fuertes por la mañana, pero mejorando hacia el día.

 

 

📊 Datos y récords históricos

  • En Kantō, la fecha más tardía con 40℃ fue el 16 de agosto de 2007 (Kumagaya, Koshigaya y Tatebayashi).
  • En Nagoya, solo una vez superó los 40℃: 3 de agosto de 2018 (40.3℃).
  • Si hoy o mañana se alcanzan estas cifras, sería la primera vez en la historia moderna que se registran 40℃ en Japón en los últimos días de agosto.

 

 

🚨 Riesgos y advertencias

  • Netchūshō keikai ārāto – 熱中症警戒アラート  (alerta por golpe de calor): en vigor en gran parte del centro y oeste de Japón.
  • WBGT (índice de estrés térmico) en niveles “peligrosos”: riesgo de golpe de calor incluso en reposo.
  • El calor continuará hasta los primeros días de septiembre, afectando el regreso a clases y actividades laborales.

 

 

🧾 Consejos prácticos para hoy y mañana

  • Evitar actividades intensas al aire libre en horas centrales.
  • Hidratación frecuente y reposición de sales minerales.
  • Uso de aire acondicionado sin preocuparse por la factura: la prioridad es la salud.
  • Vigilar a niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas.
  • En excursiones a montañas, ríos o playas: llevar ropa ligera, paraguas para sombra y revisar el radar por riesgo de tormentas súbitas.

 

👉 En resumen: Japón cierra agosto con un fenómeno climático excepcional, donde el calor alcanza niveles históricos, combinando sol abrasador, suelos resecos y efecto foehn. Los próximos dos días pueden marcar un antes y un después en las estadísticas del verano japonés.

 

 

