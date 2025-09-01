[gaikokujin] “Beauty apps” bajo la mira

🚨 Japón prohíbe fotos retocadas en trámites de residencia

📍Tōkyō, 1 de septiembre de 2025

La Agencia de Servicios de Inmigración advierte sobre el uso de aplicaciones de edición en imágenes para visas y tarjetas de residencia.

La entidad dependiente del Ministerio de Justicia emitió un recordatorio clave para todas las personas extranjeras que realizan trámites migratorios: queda prohibido presentar fotos retocadas con aplicaciones en solicitudes de residencia o en la emisión/reemisión de la tarjeta de residencia (在留カード zairyū kādo).

📌 ¿Qué significa esta prohibición?

En los últimos años se ha vuelto común que muchas personas utilicen apps de edición automática en sus teléfonos para mejorar el aspecto de sus fotografías: suavizar la piel, agrandar los ojos, cambiar la iluminación o incluso alterar la forma del rostro.

Sin embargo, cuando se trata de documentos oficiales, estas imágenes no pueden usarse.

La entidad advirtió que:

Las fotos editadas deben ser rechazadas y el solicitante tendrá que volver a presentar una foto sin modificaciones.

Si una tarjeta de residencia incluye una foto alterada, podría no servir como documento de identificación válido.

Además, en casos extremos, podría generar sospechas de falsificación o manipulación de identidad, lo que complica tanto al portador como a las autoridades.

🎯 Contexto social y práctico

La medida busca garantizar la seguridad y confiabilidad de los documentos de identidad en un Japón donde el número de residentes extranjeros crece cada año. Las tarjetas de residencia no solo son necesarias para acreditar la situación migratoria, sino que también funcionan como carné oficial para abrir cuentas bancarias, firmar contratos de vivienda, comprar líneas de teléfono o incluso identificarse ante la policía.

Un documento con una foto alterada no solo pone en riesgo la identificación de la persona, sino que además podría complicar trámites cotidianos para los extranjeros.

✅ Qué tipo de foto sí se acepta

El Ministerio recuerda que las fotos deben cumplir las mismas reglas que un pasaporte:

Ser recientes (menos de 6 meses).

Fondo claro y liso.

Rostro de frente, sin gafas oscuras, gorros o mascarillas.

Sin retoques ni filtros de “apps de belleza”.

🔍 Ejemplo cotidiano

Un estudiante extranjero en Tokio que use un filtro automático en su selfie y lo entregue como foto oficial para su tarjeta de residencia, se arriesga a que su solicitud sea devuelta. Esto no solo retrasa el trámite, sino que puede complicar su acceso a empleo, vivienda o matrícula en la universidad hasta que presente la foto correcta.

📎 Información oficial

Las normas completas y ejemplos de fotos válidas pueden consultarse directamente en la web del Ministerio de Justicia:

👉 Requisitos de la foto para trámites de residencia

