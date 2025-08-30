[kyō no kion] el cambio climático intensifica los récords

Japón arde bajo un calor histórico: récords de 40℃ en pleno final de agosto

📍Tōkyō, 30 de agosto de 2025

Hoy sábado , gran parte de Japón quedó bajo una ola de calor sin precedentes que convirtió a la jornada en una de las más extremas jamás registradas.

La combinación de un sistema de alta presión muy robusto, vientos secos tipo fenómeno Foehn y un sol abrasador llevaron a que cuatro ciudades superaran los 40℃ en un mismo día, algo que hasta hace pocos años parecía casi impensable.

🔥 Una jornada marcada por el “40℃の壁”

El verano de 2025 sigue marcando hitos extremos. la ciudad de Kuwana (Mie) alcanzó los 40.5°C, su récord histórico y la temperatura más alta del país en la jornada.

En Saitama y Shizuoka, localidades como Hatoyama, Kumagaya y Hamamatsu superaron también los 40°C. Estas dos últimas, conocidas como las “ciudades infernales” del verano japonés, volvieron a figurar en los primeros puestos. En Nagoya y Toyota los termómetros rozaron los 39°C, consolidando a la región central como la más afectada.

El fenómeno responde a un sistema de alta presión de gran escala y al efecto föhn en áreas interiores, que elevó las temperaturas muy por encima de lo habitual. El promedio superó en +7°C a +9°C lo esperado para la temporada, confirmando un episodio excepcional.

Las consecuencias se sienten en todo el país: aumento de la demanda eléctrica, hospitales presionados por casos de golpe de calor (熱中症, Netchūshō) y mayor gasto en bebidas y climatización. Con este episodio, Japón acumula ocho días con temperaturas iguales o superiores a 40°C, la cifra más alta desde que existen registros, y 29 localidades han alcanzado o superado ese umbral.

El verano de 2025 queda así grabado como el más extremo de la historia reciente.

🏙️ Tokio y Nagoya: ciudades que rompieron sus propios límites

Tokio alcanzó 38.5℃, su temperatura más alta en 7 años y la quinta más elevada en la historia de la capital.

Nagoya marcó 39.1℃, otro récord del año.

En Sendai, ciudad del noreste poco acostumbrada a tales extremos, se llegó a 35℃, mostrando cómo el calor se ha extendido incluso a regiones que tradicionalmente tenían veranos más suaves.

➡️ En todo el país, 229 ciudades superaron los 35℃, algo que no ocurría desde hace casi un mes. El número acumulado de猛暑日 (mōshobi, días de 35℃ o más) ya llegó a 9,000 este verano, reflejando la magnitud del fenómeno.

🔥Máximas del día

📖 Contexto: el peso del clima en la vida diaria

Para los japoneses, este calor no es solo una cifra. Significa:

Trenes y transporte con retrasos por riesgo de deformación de rieles.

Escuelas y clubes deportivos que cancelan actividades al aire libre.

Hospitales que refuerzan guardias por emergencias de golpe de calor (熱中症).

Familias que gastan más en electricidad, agua y bebidas frías, en un verano que está golpeando también la economía doméstica.

En los barrios de Tokio y Osaka, los ventiladores portátiles y las botellas de agua fría se han vuelto parte del atuendo cotidiano, como si fueran un accesorio indispensable. Para ancianos que viven solos, la situación representa un riesgo vital, y muchos municipios están habilitando centros de enfriamiento gratuitos en bibliotecas y edificios públicos.

📅 Lo que viene: domingo 31 aún más extremo

El calor no cede:

Nagoya y Gifu → podrían rozar nuevamente los 40℃.

Kyoto y Osaka → previstas en 39℃ y 38℃ respectivamente.

Tokio y Kumagaya → aunque algo más bajas por vientos del este, rondarán los 37℃, todavía en niveles peligrosos.

Solo el norte (Tohoku y Hokkaido) tendrá un respiro, con 28℃–29℃.

El Ministerio del Medio Ambiente emitió 熱中症警戒アラート (alertas de golpe de calor) en 28 prefecturas, cubriendo prácticamente toda la franja de Kanto a Kyushu.

🚨 Un llamado a la precaución colectiva

Los expertos insisten:

Mantenerse hidratado constantemente.

Usar aire acondicionado de forma adecuada, incluso de noche.

Evitar actividades físicas al aire libre.

Cuidar a los más vulnerables: niños, ancianos y personas enfermas.

📌 Conclusión

El 30 de agosto de 2025 quedará marcado como un día histórico y alarmante en Japón. Lo que antes era excepcional ahora se convierte en una “nueva normalidad” climática: temperaturas que rebasan la resistencia humana y desafían las infraestructuras del país.

Este verano ya no se mide solo en grados centígrados, sino en vidas protegidas o en riesgo. Japón enfrenta no solo un calor sofocante, sino también el reto de adaptarse a un futuro donde los 40℃ podrían dejar de ser una rareza para convertirse en costumbre.

