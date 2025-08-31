[kyō no kion] agosto con un calor nunca visto

🌡️ 217 localidades superan los 35℃: ola de calor de riesgo sanitario en Japón

📍Tokyo, 31 de agosto de 2025

El último día de agosto pasará a la historia por una ola de calor feroz que dejó a millones de personas preguntándose si el verano japonés tiene fin.

Lo que debería ser el inicio de temperaturas más suaves se convirtió en un episodio extremo, con Nagoya alcanzando los 40.0℃, la segunda vez en toda la historia estadística que la ciudad toca ese umbral.

🔥 Ciudades al límite del calor

Balance nacional: 217 puntos de observación marcaron 35℃ o más, superando por segundo día consecutivo los 200 lugares en猛暑日, un fenómeno considerado de riesgo sanitario y social.

Máximas del día

Nagoya (名古屋, Aichi) – 40.0°C a las 14:28 Segunda vez en la historia que Nagoya alcanza los 40°C (primera vez: 2018).

Superó en +8.2°C la media habitual de la fecha.

Registro histórico en agosto: 40.3°C (2018/08/03). Toyota (豊田, Aichi) – 39.6°C a las 13:21 +7.6°C sobre la media.

Igualó su máximo histórico para agosto: 39.6°C (2022/07/01). Minokamo (美濃加茂, Gifu) – 39.2°C a las 14:57 +6.7°C sobre la media.

Récord absoluto previo: 41.0°C (2018/08/08). Gifu (岐阜市, Gifu) – 39.2°C a las 14:51 +7.1°C sobre la media.

Récord previo: 40.8°C (2018/08/08). Tajimi (多治見, Gifu) – 39.0°C a las 14:23 +6.3°C sobre la media.

Tajimi es conocida por sus olas de calor: récord absoluto 40.9°C (2007/08/16). Obu (大府, Aichi) – 39.0°C a las 14:07 +7.5°C sobre la media.

Nuevo récord absoluto histórico (antes 38.9°C en 2024/08/09). Oogaki (大垣, Gifu) – 39.0°C a las 14:06 +7.3°C sobre la media.

Récord absoluto previo: 39.6°C (2007/08/16). Toyonaka (豊中, Osaka) – 38.7°C a las 14:13 +6.6°C sobre la media.

Récord absoluto: 39.3°C (1994/08/08). Yaotsu (八百津, Gifu) – 38.7°C a las 14:02 +7.1°C sobre la media.

Récord absoluto: 39.8°C (2007/08/16). Katsunuma (勝沼, Yamanashi) – 38.7°C a las 14:28 +7.6°C sobre la media.

Récord absoluto: 40.5°C (2013/08/10)

📊 Observaciones clave

Nagoya volvió a romper la barrera de los 40°C, algo que solo había pasado una vez en 135 años de registros (1890–2025).

La región de Tokai (Aichi y Gifu) dominó el ranking con 7 de los 10 puntos más calurosos.

El calor fue entre 6°C y 8°C más alto que lo normal para esta fecha, lo que muestra un evento de calor extremo y atípico para finales de agosto.

Obu (Aichi) batió su récord absoluto histórico.

Las ciudades históricamente “infernales” como Tajimi y Gifu volvieron a registrar temperaturas cercanas a 40°C.

Tokio: 36.8℃, acumulando el día número 25 de猛暑日 (mōshobi, ≥35℃) este año.

🌍 Contexto climático

Este evento se enmarca en una serie de días consecutivos con temperaturas de 40°C o más en el centro de Japón.

Se debe a un sistema de alta presión muy fuerte que cubre Honshu, con descenso de aire cálido y fenómenos de föhn en zonas interiores, lo que disparó los termómetros.

La situación refuerza la tendencia de ver cada vez más récords de calor en ciudades del interior de Tokai y Kansai, superando con facilidad los promedios de décadas anteriores.

Detrás de esta situación está un sistema de alta presión de enorme magnitud, que se extiende hasta los 10,000 metros de altitud y ha mantenido a Honshu bajo un domo de calor durante días consecutivos.

📈 Septiembre empieza sin alivio

Aunque el anticiclón se desplazará lentamente hacia el Pacífico, el 1 de septiembre seguirá sofocante:

Nagoya: 37℃.

Osaka: 36℃.

Tokio: 35℃.

Incluso en Hokkaidō, tradicional refugio veraniego, Sapporo llegará a 28℃ con un ambiente húmedo y pegajoso.

Las proyecciones a corto plazo advierten que el martes 2, Kumagaya (Saitama) podría rozar los 39℃, y aunque el 4 habría una pausa relativa, el domingo 7 volverían los猛暑日. En otras palabras: el verano no se va todavía.

🧊 Impacto humano y social

El calor extremo ha estresado la vida urbana, con récord de consumo eléctrico y temor a apagones.

El riesgo de golpe de calor (熱中症, netchūshō) sigue en niveles muy altos: hospitales ya registran un aumento de atenciones de emergencia.

Las familias cambian rutinas: escuelas ajustan horarios, trabajadores evitan traslados en horas punta y actividades al aire libre se suspenden.

En la agricultura, la prolongación del calor amenaza con afectar la maduración del arroz y de hortalizas, golpeando también al bolsillo de los consumidores.

🌍 Más allá del verano: un clima que cambia

Japón está experimentando un fenómeno que ya no parece “excepcional”, sino parte de una nueva realidad: olas de calor más largas, más intensas y extendidas hasta septiembre.

Los meteorólogos lo vinculan al reforzamiento del anticiclón del Pacífico occidental y al cambio climático, que está alterando los patrones tradicionales de las estaciones.

En resumen, agosto se despide, pero el calor no. Japón comienza septiembre bajo un cielo abrasador, que deja claro que la frontera entre verano y otoño ya no es la misma de hace décadas.

©️Noticias Nippon