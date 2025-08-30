[sagi-zai] maestra detenida por estafa

📰 Docente de Tokio arrestada por estafa millonaria: el caso que sacude al sistema educativo

📍Tokyo, 30 de agosto de 2025

Lo que parecía la rutina de un día común en la comisaría de Akasaka terminó con un fuerte golpe mediático: Ōhira Naru (大平なる), de 30 años, profesora en un instituto público de Tokio, fue detenida bajo sospecha de estafa.

Las cámaras captaron el momento en que subía a un vehículo policial con el rostro inexpresivo, símbolo de un escándalo que genera indignación y desconcierto.

💸 La estafa

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Tokio, la docente habría engañado a un hombre de unos 50 años con quien mantenía contacto desde hace 3 años tras conocerse en una app de citas.

En marzo de 2025, en un hotel de la capital, presentó al hombre un documento falso en el que figuraba un supuesto “acuerdo de solución” por 7 millones de yenes

Alegó que necesitaba pagar un “acuerdo judicial” por un problema laboral.

Con esta historia, logró que el hombre le entregara la suma en efectivo.

La maestra, sin embargo, declaró que “él me dijo que no tenía que devolverlo, por eso no lo devolví”, negando en parte la acusación.

📱 Una relación que terminó en fraude

El vínculo entre ambos se habría forjado con encuentros periódicos, salidas a comer y cierta cercanía. Pero la supuesta confianza terminó en manipulación.

La policía sospecha que no se trató de un hecho aislado: otro hombre también habría tenido problemas financieros con ella. En declaraciones preliminares, Ōhira reconoció estar “en apuros económicos”.

⚖️ Marco legal y posibles sanciones

En Japón, este caso se enmarca dentro del delito de 詐欺罪 (sagi-zai: fraude) contemplado en el Código Penal japonés (刑法 第246条):

Pena prevista: hasta 10 años de prisión.

Además, como funcionaria pública (profesora en un colegio metropolitano), podría enfrentar medidas disciplinarias severas, incluyendo suspensión o destitución, ya que los empleados estatales están obligados a mantener una “conducta social adecuada” incluso fuera de su labor.

La gravedad no está solo en el engaño financiero, sino también en el impacto social: la imagen de un educador, símbolo de confianza, asociada a un delito económico de esta magnitud.

🌐 Contexto social y reacciones

Este caso toca fibras sensibles en Japón:

El uso de apps de citas ha aumentado, pero también los fraudes sentimentales y financieros asociados.

Los “romance scams” son cada vez más frecuentes: personas que manipulan emocionalmente a víctimas para obtener dinero.

La sociedad japonesa valora fuertemente la integridad de los docentes; por ello, la indignación es doble: por la estafa y por el hecho de que provenga de alguien que debía ser ejemplo para sus estudiantes.

©️Noticias Nippon