🎭 Escándalo en la industria del entretenimiento japonesa:

📍Tōkyō | 3 de septiembre de 2025

En la madrugada de hoy miércoles, agentes de la División de Narcóticos y Armas de Fuego de la Policía Metropolitana de Tokio realizaron un allanamiento en la vivienda del actor Shimizu Hiroya, ubicada en el barrio de Suginami, Tokio.



Pasadas las 6:30 de la mañana, el actor fue escoltado por los investigadores y trasladado al cuartel central de la Policía Metropolitana en Kasumigaseki, donde permanece bajo interrogatorio.

La investigación preliminar apunta a una presunta posesión y posible consumo de sustancias ilegales, lo que en Japón constituye una grave infracción penal, incluso en cantidades mínimas.

🔹 Perfil del actor

Nombre: Shimizu Hiroya (清水尋也)

Edad: 26 años (nacido en 1999, Tokio)

Trayectoria: Debutó en cine en 2012. Ganó notoriedad en la saga “Tokyo Revengers” y en películas como Kawaki (渇き, Desierto).

Trabajo actual: Participa como médico internista en el dorama dominical de TBS 19-Banme no karute『19番目のカルテ』 (La 19ª Historia Clínica), cuya última emisión está prevista para el 7 de septiembre .

Familia: Su hermano mayor, Shimizu Naoya (清水尚弥), también es actor.

Este perfil de “joven actor en ascenso y de gran talento” hace que el impacto del caso sea mayor, pues se encontraba en plena consolidación profesional.

🔹 Reacciones y consecuencias inmediatas

Televisión: TBS aún no ha anunciado oficialmente cómo manejará el último episodio del drama donde Shimizu tiene un rol central.

Industria: En Japón, los casos de drogas de celebridades suelen provocar retiros inmediatos de emisiones, películas y comerciales , para evitar sanciones sociales y pérdidas económicas.

Redes sociales: Horas antes de la detención, Shimizu había publicado en Instagram Stories una referencia al dorama, lo que aumenta la sorpresa y la sensación de ruptura abrupta en su carrera.

⚖️ Marco legal en Japón

La Mayaku Torishimari-hō (麻薬取締法, Ley de Control de Estupefacientes) regula el uso y posesión de drogas como cocaína, heroína, LSD, MDMA, etc.

Posesión simple: Puede implicar hasta 7 años de prisión con o sin trabajos forzados.

Uso/consumo comprobado: También es sancionado con hasta 7 años de prisión .

Tráfico o suministro: Se castiga con penas aún mayores, llegando a 10 años de prisión o más, además de multas económicas.

Japón tiene una de las políticas antidrogas más estrictas del mundo: “cero tolerancia”. Incluso cantidades mínimas pueden acarrear detención inmediata, cancelación de contratos y estigmatización social. Casos previos muestran que artistas detenidos por drogas no logran reintegrarse fácilmente a la industria.

🔹 Contexto social y cultural

En el país, la droga no se percibe como un tema de adicción tratable, sino como una falta moral y criminal severa. De ahí que el arresto de Shimizu se convierta no solo en un caso policial, sino también en un escándalo cultural que impacta a la televisión, la industria del entretenimiento y la opinión pública.

La situación recuerda a incidentes pasados como los de Pierre Taki (2019) o Aska (2014), donde las producciones fueron retiradas y las carreras de los implicados quedaron marcadas de por vida.

📌 Conclusión

El arresto de Shimizu Hiroya (清水尋也) abre un nuevo capítulo en la estricta relación entre el mundo del espectáculo japonés y la legislación antidrogas. Aunque todavía no se conocen detalles completos sobre la sustancia incautada ni la magnitud del caso, el futuro artístico del joven actor parece incierto, y el drama televisivo en curso podría sufrir alteraciones de último minuto.

Este episodio vuelve a poner en relieve cómo en Japón la presunción de inocencia suele quedar rápidamente eclipsada por la presión mediática y social, y cómo la Ley de Estupefacientes actúa como una de las herramientas más implacables contra figuras públicas acusadas de consumo o posesión de drogas.

Anexo

📊 Comparación con otros casos de drogas en celebridades japonesas

🔹 1. Shimizu Hiroya (清水尋也) – 2025

Situación: Arrestado el 3 de septiembre de 2025 por presunta posesión/uso de drogas en su casa de Tokio.

Producción afectada: Protagonista en el dorama de TBS 『19番目のカルテ』, cuya finalización está en riesgo.

Contexto: Joven actor en plena consolidación, con fama por Tokyo Revengers.

Consecuencia inmediata: Dramas, contratos y emisiones bajo revisión. Su carrera podría sufrir una interrupción abrupta y duradera.

🔹 2. Pierre Taki (ピエール瀧) – 2019

Situación: Músico y actor arrestado por uso de cocaína .

Producción afectada: Square Enix retiró su imagen del videojuego Judgment; la película アナと雪の女王2 (Frozen 2) cambió de doblador.

Consecuencia: Aunque cumplió condena leve, su regreso al entretenimiento fue limitado. Representa el ejemplo más extremo de “borrado mediático”.

🔹 3. Sawajiri Erika (沢尻エリカ) – 2019

Situación: Arrestada por posesión de MDMA y LSD .

Producción afectada: Debía protagonizar el taiga drama de la NHK 『麒麟がくる』, pero fue reemplazada a último minuto , con regrabaciones millonarias.

Consecuencia: Condena suspendida, pero su carrera prácticamente desapareció de la pantalla.

🔹 4. ASKA (ex-Chage & Aska, 2014)

Situación: Arrestado por metanfetaminas .

Producción afectada: Sus canciones fueron retiradas de radios y catálogos digitales.

Consecuencia: Aunque intentó regresar, el prestigio de su grupo se desplomó.

