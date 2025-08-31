[tenki yōho] continúa la ola de calor

Tormentas repentinas golpean Kanto y Kyushu: riesgo de relámpagos y crecidas súbitas en ríos

📍Tōkyō, 30 de agosto de 2025

Hoy Japón despide agosto con un clima marcado por extremos de calor y riesgos de tormentas.

La jornada estará dominada por un fuerte sistema de alta presión, pero la combinación de aire húmedo y altas temperaturas generará cambios repentinos en varias regiones.

☀️ Regiones con sol intenso y calor extremo

Tokai y Kinki (Nagoya, Gifu, Kyoto, Osaka): Se espera pico de 40 °C en Nagoya, 39 °C en Gifu y Kyoto, 38 °C en Osaka. La sensación térmica será similar o superior a la temperatura corporal. Estas zonas estarán bajo riesgo muy alto de golpe de calor (熱中症警戒アラート).

Kanto (Tokio, Saitama, Chiba): Ligeramente menos caluroso que ayer, pero aun así con 37 °C en Tokio y Kumagaya. Se prevé el 25º día de猛暑日 (≥35 °C) en la capital este 2025. En zonas interiores y montañosas podrían darse tormentas repentinas con relámpagos.

Chugoku y Shikoku: Día muy soleado en la mañana. Desde la tarde, aumentan las probabilidades de chubascos y tormentas eléctricas.



🌧️ Regiones con riesgo de lluvias intensas

Kyushu: Nubes abundantes y ambiente húmedo. En áreas montañosas, posibilidad de lluvias torrenciales muy localizadas. Peligro de crecidas súbitas en ríos pequeños: precaución para quienes practiquen actividades al aire libre.

Okinawa: Mayormente soleado, pero con episodios aislados de lluvia y tormenta eléctrica. Atención en zonas costeras por ráfagas de viento asociadas a nubes de tormenta.



☁️ Regiones del norte

Hokuriku: Cielo despejado casi todo el día, ideal para lavado y secado de ropa. Poca probabilidad de lluvias.

Tohoku: Norte: Intervalos de sol. Sur: Nubosidad con posibles lluvias y descargas eléctricas. El aire húmedo mantendrá la inestabilidad en la tarde.

Hokkaido: Mayormente nublado. Lluvias débiles en algunas zonas, especialmente este y sur. Ambiente algo más bochornoso que ayer.



⚡ Consejos frente a tormentas eléctricas

Los signos de tormenta cercana son:

Nubes negras que se aproximan. Sonido de truenos. Viento repentinamente frío.

👉 Si percibes estas señales: busca refugio en un edificio o en un automóvil.

🚫 Evita árboles altos o espacios abiertos.

⏳ Normalmente la tormenta dura entre 30 y 60 minutos.

🔥 Riesgo por calor extremo

El sistema de alta presión mantiene aire muy cálido a 1500 m de altura (unos +21 °C), suficiente para empujar temperaturas en superficie por encima de 37–40 °C.

Aunque en el Kanto el viento del este reducirá un poco el calor, seguirá siendo peligroso.

Consejo: Beber agua y reponer sales minerales con regularidad. Usar gorra o sombrilla si sales al exterior. Evitar esfuerzo físico en horas pico (11:00–16:00).



📌 Resumen del día:

Tokai y Kinki → calor extremo (hasta 40 °C).

Kanto → menos que ayer pero aún peligroso (37 °C).

Kyushu y Shikoku → riesgo de lluvias muy intensas en la tarde.

Hokuriku → estable y soleado.

Tohoku y Hokkaido → más nubes, algunas lluvias.

👉 Agosto cierra con un contraste climático: mientras el centro de Japón enfrenta temperaturas récord, el sur y norte deben estar atentos a tormentas eléctricas y chubascos intensos.

