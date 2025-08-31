[tenki yōho] continúa la ola de calor

Tormentas repentinas golpean Kanto y Kyushu: riesgo de relámpagos y crecidas súbitas en ríos
📍Tōkyō, 30 de agosto de 2025
Hoy Japón despide agosto con un clima marcado por extremos de calor y riesgos de tormentas.
La jornada estará dominada por un fuerte sistema de alta presión, pero la combinación de aire húmedo y altas temperaturas generará cambios repentinos en varias regiones.
☀️ Regiones con sol intenso y calor extremo
- Tokai y Kinki (Nagoya, Gifu, Kyoto, Osaka):
- Se espera pico de 40 °C en Nagoya, 39 °C en Gifu y Kyoto, 38 °C en Osaka.
- La sensación térmica será similar o superior a la temperatura corporal.
- Estas zonas estarán bajo riesgo muy alto de golpe de calor (熱中症警戒アラート).
- Kanto (Tokio, Saitama, Chiba):
- Ligeramente menos caluroso que ayer, pero aun así con 37 °C en Tokio y Kumagaya.
- Se prevé el 25º día de猛暑日 (≥35 °C) en la capital este 2025.
- En zonas interiores y montañosas podrían darse tormentas repentinas con relámpagos.
- Chugoku y Shikoku:
- Día muy soleado en la mañana.
- Desde la tarde, aumentan las probabilidades de chubascos y tormentas eléctricas.
🌧️ Regiones con riesgo de lluvias intensas
- Kyushu:
- Nubes abundantes y ambiente húmedo.
- En áreas montañosas, posibilidad de lluvias torrenciales muy localizadas.
- Peligro de crecidas súbitas en ríos pequeños: precaución para quienes practiquen actividades al aire libre.
- Okinawa:
- Mayormente soleado, pero con episodios aislados de lluvia y tormenta eléctrica.
- Atención en zonas costeras por ráfagas de viento asociadas a nubes de tormenta.
☁️ Regiones del norte
- Hokuriku:
- Cielo despejado casi todo el día, ideal para lavado y secado de ropa.
- Poca probabilidad de lluvias.
- Tohoku:
- Norte: Intervalos de sol.
- Sur: Nubosidad con posibles lluvias y descargas eléctricas.
- El aire húmedo mantendrá la inestabilidad en la tarde.
- Hokkaido:
- Mayormente nublado.
- Lluvias débiles en algunas zonas, especialmente este y sur.
- Ambiente algo más bochornoso que ayer.
⚡ Consejos frente a tormentas eléctricas
Los signos de tormenta cercana son:
- Nubes negras que se aproximan.
- Sonido de truenos.
- Viento repentinamente frío.
👉 Si percibes estas señales: busca refugio en un edificio o en un automóvil.
🚫 Evita árboles altos o espacios abiertos.
⏳ Normalmente la tormenta dura entre 30 y 60 minutos.
🔥 Riesgo por calor extremo
- El sistema de alta presión mantiene aire muy cálido a 1500 m de altura (unos +21 °C), suficiente para empujar temperaturas en superficie por encima de 37–40 °C.
- Aunque en el Kanto el viento del este reducirá un poco el calor, seguirá siendo peligroso.
- Consejo:
- Beber agua y reponer sales minerales con regularidad.
- Usar gorra o sombrilla si sales al exterior.
- Evitar esfuerzo físico en horas pico (11:00–16:00).
📌 Resumen del día:
- Tokai y Kinki → calor extremo (hasta 40 °C).
- Kanto → menos que ayer pero aún peligroso (37 °C).
- Kyushu y Shikoku → riesgo de lluvias muy intensas en la tarde.
- Hokuriku → estable y soleado.
- Tohoku y Hokkaido → más nubes, algunas lluvias.
👉 Agosto cierra con un contraste climático: mientras el centro de Japón enfrenta temperaturas récord, el sur y norte deben estar atentos a tormentas eléctricas y chubascos intensos.
