[tenki yōho] continúa la ola de calor

Tormentas repentinas golpean Kanto y Kyushu: riesgo de relámpagos y crecidas súbitas en ríos

📍Tōkyō, 30 de agosto de 2025

Hoy Japón despide agosto con un clima marcado por extremos de calor y riesgos de tormentas.

La jornada estará dominada por un fuerte sistema de alta presión, pero la combinación de aire húmedo y altas temperaturas generará cambios repentinos en varias regiones.

 

☀️ Regiones con sol intenso y calor extremo

  • Tokai y Kinki (Nagoya, Gifu, Kyoto, Osaka):
    • Se espera pico de 40 °C en Nagoya, 39 °C en Gifu y Kyoto, 38 °C en Osaka.
    • La sensación térmica será similar o superior a la temperatura corporal.
    • Estas zonas estarán bajo riesgo muy alto de golpe de calor (熱中症警戒アラート).
  • Kanto (Tokio, Saitama, Chiba):
    • Ligeramente menos caluroso que ayer, pero aun así con 37 °C en Tokio y Kumagaya.
    • Se prevé el 25º día de猛暑日 (≥35 °C) en la capital este 2025.
    • En zonas interiores y montañosas podrían darse tormentas repentinas con relámpagos.
  • Chugoku y Shikoku:
    • Día muy soleado en la mañana.
    • Desde la tarde, aumentan las probabilidades de chubascos y tormentas eléctricas.

 

🌧️ Regiones con riesgo de lluvias intensas

  • Kyushu:
    • Nubes abundantes y ambiente húmedo.
    • En áreas montañosas, posibilidad de lluvias torrenciales muy localizadas.
    • Peligro de crecidas súbitas en ríos pequeños: precaución para quienes practiquen actividades al aire libre.
  • Okinawa:
    • Mayormente soleado, pero con episodios aislados de lluvia y tormenta eléctrica.
    • Atención en zonas costeras por ráfagas de viento asociadas a nubes de tormenta.

 

☁️ Regiones del norte

  • Hokuriku:
    • Cielo despejado casi todo el día, ideal para lavado y secado de ropa.
    • Poca probabilidad de lluvias.
  • Tohoku:
    • Norte: Intervalos de sol.
    • Sur: Nubosidad con posibles lluvias y descargas eléctricas.
    • El aire húmedo mantendrá la inestabilidad en la tarde.
  • Hokkaido:
    • Mayormente nublado.
    • Lluvias débiles en algunas zonas, especialmente este y sur.
    • Ambiente algo más bochornoso que ayer.

 

 

⚡ Consejos frente a tormentas eléctricas

Los signos de tormenta cercana son:

  1. Nubes negras que se aproximan.
  2. Sonido de truenos.
  3. Viento repentinamente frío.

👉 Si percibes estas señales: busca refugio en un edificio o en un automóvil.

🚫 Evita árboles altos o espacios abiertos.

⏳ Normalmente la tormenta dura entre 30 y 60 minutos.

 

 

🔥 Riesgo por calor extremo

  • El sistema de alta presión mantiene aire muy cálido a 1500 m de altura (unos +21 °C), suficiente para empujar temperaturas en superficie por encima de 37–40 °C.
  • Aunque en el Kanto el viento del este reducirá un poco el calor, seguirá siendo peligroso.
  • Consejo:
    • Beber agua y reponer sales minerales con regularidad.
    • Usar gorra o sombrilla si sales al exterior.
    • Evitar esfuerzo físico en horas pico (11:00–16:00).

 

📌 Resumen del día:

  • Tokai y Kinki → calor extremo (hasta 40 °C).
  • Kanto → menos que ayer pero aún peligroso (37 °C).
  • Kyushu y Shikoku → riesgo de lluvias muy intensas en la tarde.
  • Hokuriku → estable y soleado.
  • Tohoku y Hokkaido → más nubes, algunas lluvias.

👉 Agosto cierra con un contraste climático: mientras el centro de Japón enfrenta temperaturas récord, el sur y norte deben estar atentos a tormentas eléctricas y chubascos intensos.

 

 

