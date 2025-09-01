[tenki yōho] calor extremo y lluvias en el norte

Más de 200 localidades superarán los 35 °C, un hecho inusual para septiembre

📍Tokyo, 1 de septiembre de 2025

Japón comenzará el mes con un clima muy contrastante que pondrá a prueba a la población: mientras que en gran parte del país persistirá un calor extremo fuera de lo habitual para septiembre, en el norte se esperan lluvias intensas por la llegada de un frente atmosférico.

☀️ Oeste y este de Japón: calor de pleno verano

Desde Kyūshū hasta Kantō, Hokuriku y el sur de Tōhoku, el cielo estará mayormente despejado gracias a la presencia de un fuerte anticiclón.

Se prevén temperaturas de 35 °C o más en más de 200 localidades, lo que equivale a cerca del 30% de las estaciones de medición AMeDAS del país.

Ciudades como Tokio, Osaka y Kanazawa llegarán a 36 °C, mientras que Nagoya marcará 37 °C (tras haber alcanzado 40 °C el día anterior).

En lugares del interior como Kumagaya (Saitama) o Toyooka (Hyōgo), la previsión es de 38 °C, con posibilidad de romper récords históricos de septiembre.

🌧️ Norte de Japón: lluvias y tormentas

En el norte de Tōhoku y en Hokkaidō, el avance de una baja presión y un frente frío cubrirá el cielo de nubes.

A partir del mediodía, se espera que la lluvia se intensifique, con riesgo de aguaceros repentinos y tormentas eléctricas en la costa del Mar del Japón.

El momento más crítico será en la tarde-noche, coincidiendo con el horario de regreso a casa.

🌴 Okinawa

El archipiélago tendrá un ambiente soleado y caluroso, aunque no se descartan chubascos aislados o tormentas pasajeras.

🚨 Medidas preventivas

Se emitieron alertas por golpe de calor (熱中症警戒アラート) en 35 prefecturas.

El WBGT (índice de estrés térmico) alcanzará niveles muy altos, lo que obligará a: hidratarse con frecuencia, evitar actividades intensas al aire libre, protegerse del sol con sombreros o sombrillas.

Además, en zonas de interior y montaña, se recomienda precaución ante tormentas vespertinas tipo “guerrilla”, de evolución rápida e imprevisible.

✅ En resumen: Japón comenzará septiembre con un doble escenario climático. El centro y sur vivirán un calor abrasador, con registros comparables al verano pleno, mientras que el norte enfrentará lluvias fuertes y riesgos de tormentas. Una entrada de mes que confirma que el otoño aún se hace esperar.

