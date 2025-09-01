[kome kiki] primer respiro en semanas

📰 El arroz baja por primera vez en tres semanas, pero la calma es frágil

📍Tōkyō | 01 de septiembre de 2025

El arroz, alimento básico en casi todos los hogares japoneses, registró una leve baja en su precio después de tres semanas de encarecimiento.

Según el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (農林水産省 Nōrin Suisanshō), la semana del 24 de agosto el precio promedio en supermercados fue de 3,776 yenes por cada bolsa de 5 kilos, lo que significa 28 yenes menos que la semana anterior.

Aunque la reducción es pequeña, la noticia ha generado cierto alivio entre consumidores que vienen enfrentando meses de inflación en alimentos básicos.

📊 Los números detrás del arroz

Arroz promedio en supermercados (5 kg):

3,776 yenes → 🔻 -28 yenes respecto a la semana anterior.

Arroz de marca (銘柄米 Meigara-mai):

4,272 yenes → 🔺 +4 yenes respecto a la semana anterior.

Este contraste refleja una realidad conocida: mientras el arroz más común se ajusta a la baja, las variedades con mayor prestigio o denominación siguen encareciéndose, reflejando tanto la demanda estable como los mayores costos de producción.

🌾 ¿Por qué bajó el precio?

El Ministerio explicó que se permitió seguir vendiendo arroz de reserva del gobierno (備蓄米 Bichikuma i), incluso después de la fecha prevista, debido a retrasos en su distribución. Esto aumentó la oferta en el mercado y suavizó ligeramente los precios.

Al mismo tiempo, comienza a llegar el shinmai (新米, nuevo arroz de la cosecha del año), lo que también contribuye a incrementar la disponibilidad. El reto es ver cómo reaccionarán los precios una vez que el nuevo arroz se generalice en los supermercados.

👨‍👩‍👦 Impacto en la vida cotidiana

Para muchas familias, una bolsa de 5 kg suele durar entre dos y tres semanas. La baja de 28 yenes equivale a apenas 5 o 6 yenes por kilo, una diferencia que no se siente mucho en el bolsillo, pero que marca tendencia: el arroz podría volverse más accesible en los próximos meses si la cosecha es buena.

Los extranjeros residentes en Japón, que suelen combinar la compra de arroz con otros alimentos importados más caros (como aceite, frutas tropicales o carne), reciben la noticia como un pequeño alivio en medio de un contexto de inflación. Sin embargo, para quienes prefieren arroces de marca —por ejemplo, variedades de Niigata o Akita, famosas por su sabor—, el costo sigue subiendo y representa un desafío para los presupuestos ajustados.

📌 Contexto económico y social

Japón vive una situación particular:

La inflación en alimentos se ha visto impulsada por el yen débil , que encarece insumos importados como fertilizantes y energía.

Aunque el arroz es de producción nacional, no escapa a estos costos de producción más altos .

El gobierno utiliza las reservas para evitar fuertes subidas, pero a largo plazo la sostenibilidad de esta estrategia dependerá de la cosecha anual y el equilibrio entre oferta y demanda.

El arroz en Japón no es solo un alimento: es también un símbolo cultural y social. Cada ajuste de precio es seguido con atención porque se percibe como un termómetro del bienestar del hogar japonés.

©️ Noticias Nippon