[kome kiki] habrá excedente de arroz

📈 Inventarios privados de arroz subirán al nivel más alto desde 2015

📍Tōkyō | 12 de septiembre

En los últimos dos años, Japón vivió un problema de escasez y aumento de precios del arroz, derivado de proyecciones oficiales que subestimaron la demanda.

Esto provocó que mayoristas y minoristas entraran en una “competencia de acopio” (shūka kyōsō, 集荷競争), elevando los precios y generando preocupación en hogares y restaurantes.

Por eso, este año el MAFF decidió revisar su método de cálculo, incorporando márgenes más amplios y ofreciendo no solo cifras en arroz en grano (gen kome, 玄米) sino también en arroz blanco (sei kome, 精米), lo que da una visión más cercana al consumo real.

📈 Cifras clave del pronóstico (julio 2025 – junio 2026)

Producción de arroz en grano :

▸ 7,28 millones de toneladas y 7,45 millones de toneladas → un aumento de 500.000–700.000 toneladas respecto al año pasado.

Demanda estimada en grano :

▸ 6,97 millones de toneladas y 7,11 millones de toneladas

👉 La producción superaría la demanda entre 100.000 toneladas y 400.000 toneladas.

Producción de arroz blanco ( listo para el consumo) :

▸ 6,45 millones de toneladas y 6,68 millones de toneladas.

Demanda en arroz blanco :

▸ 6,24 millones de toneladas y 6,31 millones de toneladas.

👉 También aquí la oferta supera a la demanda.

Inventarios privados estimados para junio 2026:

▸ Entre 1,98 millones de toneladas y 2,29 millones de toneladas.

➝ Nivel más alto desde 2015, lo que significa un colchón de seguridad muy sólido.

🏠 Impacto en hogares y consumidores

Mayor tranquilidad en el abasto: Se disipan los temores de falta de arroz, lo que debería reducir la especulaciónen el mercado. Estabilidad (o incluso baja) de precios: Con más oferta y más inventario, es probable que el precio minorista del arroz deje de subir, beneficiando a consumidores y restaurantes. Confianza en el gobierno: El nuevo enfoque busca recuperar credibilidad tras los errores de cálculo de años pasados.

🚜 Impacto en agricultores y el sector

Los agricultores podrían enfrentar presiones a la baja en el precio de venta , ya que la abundancia reduce la competencia por su producto.

El gobierno podría verse obligado a ajustar subsidios o esquemas de compra de excedentes para evitar que los productores pequeños se vean demasiado afectados.

Habrá más atención en la gestión del stock de arroz almacenado, incluyendo el arroz de reserva del Estado (備蓄米), que puede usarse como herramienta de estabilización.

🌏 Contexto más amplio

El arroz es alimento básico y símbolo cultural en Japón , por lo que cualquier noticia de escasez genera gran alarma social.

En un país con población en descenso, la demanda estructural de arroz sigue bajando lentamente , pero los hábitos de consumo cambian poco: el arroz sigue siendo esencial en la dieta diaria.

Este pronóstico también busca tranquilizar al mercado internacional, mostrando que Japón no enfrentará una crisis alimentaria en este rubro.

👉 En resumen: Japón pasará de la preocupación por la escasez a un escenario de sobreoferta y reservas abundantes de arroz, lo que permitirá estabilizar precios y reforzar la confianza en la política agrícola. Sin embargo, el desafío será equilibrar este superávit para que no perjudique a los agricultores.

©NoticiasNippon