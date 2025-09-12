Noticias Nippon

Crisis del arroz

[kome kiki] habrá excedente de arroz

📈 Inventarios privados de arroz subirán al nivel más alto desde 2015

 

📍Tōkyō  |  12 de septiembre

En los últimos dos años, Japón vivió un problema de escasez y aumento de precios del arroz, derivado de proyecciones oficiales que subestimaron la demanda.

Esto provocó que mayoristas y minoristas entraran en una “competencia de acopio” (shūka kyōsō, 集荷競争), elevando los precios y generando preocupación en hogares y restaurantes.

Por eso, este año el MAFF decidió revisar su método de cálculo, incorporando márgenes más amplios y ofreciendo no solo cifras en arroz en grano (gen kome, 玄米) sino también en arroz blanco (sei kome, 精米), lo que da una visión más cercana al consumo real.

 

📈 Cifras clave del pronóstico (julio 2025 – junio 2026)

  • Producción de arroz en grano:
    ▸ 7,28 millones de toneladas y 7,45 millones de toneladas  → un aumento de 500.000–700.000 toneladas respecto al año pasado.

  • Demanda estimada en grano:
    ▸ 6,97 millones de toneladas y 7,11 millones de toneladas
    👉 La producción superaría la demanda entre 100.000 toneladas y 400.000 toneladas.

  • Producción de arroz blanco ( listo para el consumo):
    ▸ 6,45 millones de toneladas y 6,68 millones de toneladas.

  • Demanda en arroz blanco:
    ▸ 6,24 millones de toneladas y 6,31 millones de toneladas.
    👉 También aquí la oferta supera a la demanda.

  • Inventarios privados estimados para junio 2026:
    ▸ Entre 1,98 millones de toneladas y 2,29 millones de toneladas.
    ➝ Nivel más alto desde 2015, lo que significa un colchón de seguridad muy sólido.

 

🏠 Impacto en hogares y consumidores

  1. Mayor tranquilidad en el abasto: Se disipan los temores de falta de arroz, lo que debería reducir la especulaciónen el mercado.

  2. Estabilidad (o incluso baja) de precios: Con más oferta y más inventario, es probable que el precio minorista del arroz deje de subir, beneficiando a consumidores y restaurantes.

  3. Confianza en el gobierno: El nuevo enfoque busca recuperar credibilidad tras los errores de cálculo de años pasados.

 

🚜 Impacto en agricultores y el sector

  • Los agricultores podrían enfrentar presiones a la baja en el precio de venta, ya que la abundancia reduce la competencia por su producto.

  • El gobierno podría verse obligado a ajustar subsidios o esquemas de compra de excedentes para evitar que los productores pequeños se vean demasiado afectados.

  • Habrá más atención en la gestión del stock de arroz almacenado, incluyendo el arroz de reserva del Estado (備蓄米), que puede usarse como herramienta de estabilización.

 

🌏 Contexto más amplio

  • El arroz es alimento básico y símbolo cultural en Japón, por lo que cualquier noticia de escasez genera gran alarma social.

  • En un país con población en descenso, la demanda estructural de arroz sigue bajando lentamente, pero los hábitos de consumo cambian poco: el arroz sigue siendo esencial en la dieta diaria.

  • Este pronóstico también busca tranquilizar al mercado internacional, mostrando que Japón no enfrentará una crisis alimentaria en este rubro.

 

👉 En resumen: Japón pasará de la preocupación por la escasez a un escenario de sobreoferta y reservas abundantes de arroz, lo que permitirá estabilizar precios y reforzar la confianza en la política agrícola. Sin embargo, el desafío será equilibrar este superávit para que no perjudique a los agricultores.

 

NoticiasNippon

