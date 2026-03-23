[kome kiki]  Tendencia a la baja

El precio del arroz en supermercados cae por debajo de los 4,000 yenes por primera vez en siete meses

📍Tōkyō | 23 de marzo

El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF) informó que el precio promedio de venta del arroz en los supermercados de todo el país ha caído por debajo de la barrera de los 4,000 yenes por cada bolsa de 5 kilogramos, marcando el nivel más bajo registrado desde agosto del año pasado.

Según los datos recopilados en aproximadamente 1,000 establecimientos durante la semana del 9 al 15 de marzo, el precio promedio se situó en 3,980 yenes (impuestos incluidos). Esta cifra representa una disminución de 33 yenesrespecto a la semana anterior y encadena cinco semanas consecutivas de descensos.

Análisis de los precios por categoría

El informe detalla una tendencia a la baja tanto en productos premium como en opciones más económicas:

Arroz de marca (monovarietal): El precio promedio cayó a 4,089 yenes (25 yenes menos que la semana previa).

Arroz de mezcla (blend) y otros: Se situó en 3,701 yenes, registrando una caída más pronunciada de 54 yenes.

Causas del descenso

Hacía aproximadamente siete meses que los precios no regresaban al rango de los 3,000 yenes. La última vez que se observaron niveles similares fue a finales de agosto de 2025, periodo en el que circuló una gran cantidad de arroz de reserva bajo contratos voluntarios.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, el factor principal de esta tendencia es la estrategia de los mayoristas, quienes están reduciendo sus precios de envío con el objetivo de agilizar la salida de sus inventarios y ajustar los niveles de existencias.

Perspectiva: El foco de atención para las próximas semanas se centra en determinar si esta tendencia a la baja continuará de manera estable o si se trata de un ajuste temporal de inventarios antes del próximo ciclo de cosecha.

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