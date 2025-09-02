[tenki yohō] calor extremo y lluvias

🌡️ Japón enfrenta otro día de calor extremo y lluvias intensas en el norte

📍Tōkyō | 2 de septiembre de 2025

El clima en Japón sigue mostrando contrastes fuertes entre el este, el oeste y el norte del archipiélago.

Mientras gran parte del país continúa bajo el dominio del anticiclón del Pacífico, que mantiene temperaturas sofocantes propias del pleno verano, la llegada de un frente atmosférico trae lluvias intensas al norte, generando preocupación por posibles inundaciones.

🔥 Kantō y Tōkai: el verano no cede

En la capital, Tokio, y en ciudades como Yokohama o Nagoya, la jornada de martes volverá a sentirse como si agosto no hubiera terminado.

Las temperaturas alcanzarán o superarán los 35 grados centígrados, entrando en lo que se conoce como 猛暑日 (mōshobi, día de calor extremo).

La sensación será de un “segundo agosto” con un calor húmedo que aumenta el riesgo de golpes de calor (熱中症, netchūshō).

La recomendación de las autoridades es clara: evitar actividades al aire libre en las horas más duras del sol, hidratarse con frecuencia y utilizar el aire acondicionado sin dudar, incluso de noche, para prevenir emergencias médicas.

🌦️ Hokuriku: entre el sol y la lluvia

En la franja del mar de Japón, particularmente en Toyama, Ishikawa y Niigata, el martes será un día de contrastes.

Durante la mañana y parte del mediodía, el sol se dejará sentir con fuerza y las máximas podrían superar los 35 °C.

Pero a partir de la tarde y hacia la noche, el avance del frente traerá lluvias repentinas, lo que obligará a quienes regresen tarde a casa a cargar con paraguas o impermeables.

🌧️ Oeste de Japón: bochorno y lluvias locales

En Osaka, Kioto y Kobe, así como en gran parte de Chugoku y Shikoku, el martes se sentirá pesado y húmedo.

El calor rondará los 35 °C, pero lo más desgastante será la humedad, que provoca una sensación térmica aún mayor.

En las zonas de montaña y del interior, se esperan tormentas pasajeras por la tarde, un fenómeno típico del final del verano japonés.

⚠️ Tōhoku norte: el peligro está en la lluvia

El norte de Tōhoku será el área con mayores riesgos meteorológicos.

En prefecturas como Aomori y Akita, se esperan lluvias intensas y repentinas durante gran parte del día.

El peligro no es menor: podrían presentarse inundaciones repentinas en calles, crecidas de ríos pequeños y deslizamientos en zonas montañosas.

Mientras tanto, el sur de Tōhoku (Sendai, Fukushima) tendrá un clima más soleado, pero con un fenómeno que aumenta el riesgo: el フェーン現象 (efecto Föhn), un viento cálido que puede disparar las temperaturas.

🌥️ Hokkaidō: un clima gris e inestable

En la isla más septentrional, el ambiente será más fresco, pero lejos de ser estable.

El cielo estará mayormente nublado y en el lado del Pacífico (Kushiro, Muroran) habrá lluvias intermitentes.

En el lado del mar de Japón (Sapporo, Otaru), el día transcurrirá con nubes densas, pero sin precipitaciones significativas.

🧭 Claves para los residentes y viajeros

En Tokio y Nagoya: prepararse para un día abrasador, donde la prioridad es protegerse del calor.

En Osaka y Kioto: la sensación de bochorno será muy fuerte, un desafío para quienes trabajen o viajen en exteriores.

En Aomori y Akita: la amenaza no es el calor, sino la lluvia intensa y peligrosa.

En Niigata y Toyama: la combinación de sol fuerte en la mañana y lluvia en la noche exige estar preparados para ambos extremos.

📌 Contexto

Este patrón climático refleja la transición entre el verano y el otoño en Japón. El anticiclón del Pacífico aún mantiene temperaturas extremas en gran parte del país, pero los frentes de aire más fresco empiezan a empujar desde el norte, dejando lluvias intensas y escenarios de riesgo.

Es un recordatorio de cómo septiembre en Japón puede mezclar lo peor del verano y los primeros signos del otoño, poniendo a prueba tanto a las familias como a los sistemas de emergencia.

©NoticiasNippon