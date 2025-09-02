[tōkyō shōken torihikijo] martes en positivo

“Respiro en la Bolsa de Tokio: el Nikkei gana terreno y alivia temores”

📍Tōkyō | 2 de septiembre de 2025

El Nikkei 225, principal índice bursátil de Japón, cerró en 42,310 yenes, mostrando una subida respecto al desplome de más de 500 yenes ocurrido en la víspera.



Este repunte se debió, en gran parte, a que muchos inversionistas aprovecharon los precios bajos para recomprar acciones en distintos sectores.

En términos sencillos: después de un tropezón fuerte, la bolsa japonesa dio un pequeño respiro, mostrando que el mercado aún tiene confianza y liquidez.

📊 La jornada del Nikkei 225

Apertura : 42,299.63 (09:00)

Máximo del día : 42,473.67 (10:40)

Mínimo del día : 42,084.78 (14:21)

Cierre: 42,310.49 (15:45)

📈 Comportamiento intradía

Mañana (9:00–11:00) : El índice abrió casi plano y alcanzó rápidamente un pico cercano a los 42,470 puntos a media mañana , impulsado por compras de oportunidad tras la fuerte caída del lunes.

Mediodía (11:00–13:00) : Siguió la volatilidad. Hubo ventas que lo llevaron a perder parte de la ganancia, pero logró mantenerse en la franja de los 42,200–42,300.

Tarde (13:00–15:00) : Una ola de ventas empujó al Nikkei a su mínimo del día (42,084) a las 14:21, reflejando cautela de inversionistas.

Cierre (15:45): Compras de último minuto lograron recuperar el índice por encima de los 42,300, cerrando con tono positivo.

📊 ¿Por qué se movió el mercado?

Efecto rebote: el lunes la caída fue tan grande que muchos la vieron como una oportunidad de compra. Amplitud en sectores: no solo subieron tecnológicas, sino también empresas de manufactura, servicios y bancos. Clima internacional: aunque todavía hay incertidumbre por las tasas de interés en Estados Unidos, no hubo malas noticias globales que agravaran la situación, lo que calmó a los inversionistas.

🌏 Impacto para extranjeros residentes en Japón

Aunque muchos residentes extranjeros no invierten directamente en la bolsa, el movimiento del Nikkei influye en la vida diaria de varias formas:

1. Costos de vida y tipo de cambio

Cuando la bolsa japonesa se mantiene fuerte, se transmite un mensaje de estabilidad que puede ayudar a sostener al yen frente al dólar o el euro.

Para extranjeros que envían dinero a sus países o reciben remesas, la relación yen–dólar/euro es clave. Un mercado firme reduce la presión de que el yen se deprecie demasiado.

2. Empleo y salarios

Muchas grandes empresas japonesas que cotizan en el Nikkei (Toyota, Sony, Mitsubishi UFJ, etc.) también emplean a extranjeros o sostienen cadenas de negocios donde trabajan.

Si sus acciones bajan mucho, pueden frenar contrataciones o ser más cautas en aumentos salariales. Un rebote como el de hoy es una señal de respiro laboral.

3. Confianza en el consumo

Un mercado en verde genera confianza en empresas y consumidores.

Esto puede traducirse en más campañas de ventas, promociones y estabilidad en los precios, lo que impacta directamente a quienes viven en Japón, incluidos los extranjeros.

4. Inversiones personales

Extranjeros que tienen fondos de inversión, pensiones privadas o acciones en Japón se benefician directamente de la recuperación.

Incluso quienes invierten en fondos globales que incluyen Japón ven reflejado este movimiento.

📌 Clave didáctica

El Nikkei 225 no solo es un número en las noticias:

Cuando sube , da confianza: empresas estables → más seguridad en empleos, salarios y tipo de cambio.

Cuando baja, refleja incertidumbre: puede aumentar la presión sobre el yen y generar preocupación en la economía cotidiana.

✅ En conclusión: la subida del Nikkei a 42,310 yenes el 2 de septiembre es una señal positiva. Para los extranjeros residentes, significa un poco más de estabilidad en su bolsillo (menos riesgo cambiario, empleos más seguros y confianza en el consumo), aunque todavía habrá que vigilar la evolución de las tasas en EE.UU. y la economía global.

