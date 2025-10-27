[tōkyō shōken torihikijo] récord histórico

Euforia bursátil y brindis de sake en la Bolsa de Tokio

📍Tōkyō | 27 de octubre

Por primera vez, el índice Nikkei 225, considerado el termómetro más emblemático de la economía japonesa, rompió la barrera simbólica de los 50,000 puntos durante la sesión matutina del lunes , reflejando un clima de confianza alimentado tanto por factores internos como internacionales.

El índice abrió en 49,905.80 yenes, con una ganancia de más de 600 puntos respecto al cierre del viernes, y escaló rápidamente hasta 50,334.14 yenes, un aumento de +1,034.44 puntos, apenas antes del mediodía.

💹 Motores del récord

Dos grandes fuerzas impulsaron este salto histórico:

Optimismo global tras los récords en Wall Street, donde los inversores anticipan nuevas reducciones de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). Estabilidad política doméstica, consolidada por el arranque del nuevo gobierno de Takaichi Sanae, cuya orientación fiscal y procrecimiento ha logrado disipar temores de parálisis legislativa y proyectar certidumbre económica.

🇯🇵🤝 Expectativas ante el eje Tokio–Washington

El ambiente bursátil también se ve alimentado por las expectativas frente al primer encuentro presencial entre la primera ministra Takaichi y el presidente Donald Trump, previsto para el 28 de octubre.

Analistas creen que una reafirmación de los lazos estratégicos y comerciales Tokio–Washington podría reforzar la confianza inversora y dar continuidad al ciclo alcista.

🧭 Contexto histórico

El Nikkei no solo rompe una cifra simbólica: marca un cambio de era bursátil en Japón.

Más de tres décadas después del estallido de la burbuja económica de los 90, el índice ha superado con creces los niveles precolapso, impulsado por el auge de los sectores tecnológico, energético y de manufactura avanzada.

La hazaña representa la culminación de un ciclo de modernización económica, donde la digitalización y las exportaciones de alta tecnología se han convertido en pilares de un crecimiento más estable y resiliente.

La gran incógnita: ¿podrá el mercado mantener su impulso sin perder equilibrio?

