[tōkyō shōken torihikijo] Nikkei abre en modo euforia

Japón ignora el ruido geopolítico y apuesta todo a los semiconductores

📍Tōkyō | 5 de enero

En el primer día de operaciones del año (大発会), la Bolsa de Tokio abrió con un mensaje claro para los mercados globales: el optimismo tecnológico pesa más que la geopolítica. El Nikkei 225 cerró la jornada con una subida de 1,493 yenes (+2.97%), alcanzando los 51,832 yenes, muy por encima del cierre de fin de 2025 (50,339 yenes).

Durante la sesión, el índice llegó a subir más de 1,600 yenes, recuperando momentáneamente el nivel de los 52,000 puntos por primera vez en casi dos meses. El motor fue el mismo que impulsó los máximos históricos del año pasado: acciones ligadas a la inteligencia artificial (IA) y semiconductores, alimentadas por el fuerte repunte de los valores tecnológicos en Wall Street el 2 de enero.

La narrativa dominante entre inversores y casas de bolsa fue clara: la demanda estructural de semiconductores sigue intacta, impulsada por la expansión de la IA, centros de datos y computación avanzada. En ese contexto, incluso un evento de alto impacto internacional —la operación militar de Estados Unidos en Venezuela ocurrida el 3 de enero— tuvo un efecto sorprendentemente limitado en el ánimo del mercado japonés.

Desde antes de la apertura, el tono ya era claramente alcista. En el parqué de la Bolsa de Tokio, operadores y analistas coincidían en que 2026 comienza con continuidad, no con ruptura: el capital sigue apostando por crecimiento tecnológico antes que por refugios defensivos. Ejecutivos de grandes casas de valores reforzaron esta visión, proyectando un año en el que la IA volverá a ser el eje central de la renta variable japonesa.

⚖️ Marco legal y de mercado

Daikaikai (大発会, Apertura oficial del año)

Es el primer día de negociación bursátil en Japón tras el receso de Año Nuevo. Aunque tiene un componente simbólico, suele marcar la tendencia psicológica de los mercados para los primeros meses del año.

Regulación y estabilidad del mercado japonés

La negociación se rige por la Ley de Instrumentos Financieros e Intercambio (金融商品取引法) , que garantiza continuidad operativa incluso ante crisis internacionales, limitando reacciones de pánico.

Riesgo geopolítico vs. riesgo estructural

Los conflictos internacionales suelen afectar al mercado japonés cuando: impactan directamente en energía o comercio marítimo, o generan disrupciones financieras globales.

En este caso, los inversores interpretaron el conflicto en Venezuela como riesgo localizado , sin efectos inmediatos sobre cadenas de suministro asiáticas.



