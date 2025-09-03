[tenki yohō] Jornada bajo contrastes

🌦️ Lluvias fuertes en el norte y calor extremo en el centro y sur

📍Tōkyō | 3 de septiembre de 2025

Japón vive este miércoles un clima dividido por la influencia de la akizame zensen (秋雨前線 , frente lluvioso de otoño) y un sistema de alta presión que aún domina el centro del país.

Mientras que el Tohoku sur y Hokuriku enfrentan lluvias intensas en las primeras horas del día, las regiones de Kantō, Tōkai y Kansai siguen bajo un sol implacable que dispara las temperaturas por encima de los 35℃, manteniendo el riesgo de golpes de calor.

🌧️ Norte y costa del Mar de Japón: mañana de lluvias intensas

En prefecturas como Yamagata, Niigata y Toyama, la mañana comenzó con precipitaciones torrenciales que amenazaron con provocar encharcamientos en carreteras y desbordamientos menores.

La Agencia Meteorológica de Japón instó a extremar precauciones durante el horario de traslado escolar y laboral, cuando la combinación de tráfico y fuertes lluvias aumenta el riesgo de accidentes.

Se prevé que hacia la tarde el frente lluvioso se desplace y permita la entrada de claros de sol, aunque la humedad seguirá siendo alta.

🌡️ Kantō, Tōkai y Kansai: la sombra del calor extremo

En Tokio, Nagoya y Osaka, el calor persiste con máximas que rebasan los 35℃, prolongando una racha de días de mōshobi (猛暑日, calor extremo) poco común para septiembre.

El Ministerio de Medio Ambiente volvió a emitir alertas por netchūshō (熱中症, golpe de calor) en gran parte de estas regiones, recordando a la población que el uso del aire acondicionado, la hidratación constante y los descansos frecuentes son medidas esenciales.

⛈️ Oeste y sur de Japón: tiempo variable con tormentas

En Chūgoku, Shikoku y Kyūshū, la jornada se caracteriza por cielos cambiantes. La costa del Mar de Japón tiende a la nubosidad y lluvias débiles, mientras que el lado del Pacífico experimenta sol y temperaturas elevadas. Sin embargo, las zonas montañosas podrían registrar tormentas eléctricas repentinas durante la tarde, lo que obliga a los viajeros a llevar paraguas plegables.

🌤️ Norte del archipiélago: clima más fresco y agradable

En contraste, Hokkaidō y el norte de Tohoku disfrutan de un respiro. Con la retirada del frente lluvioso, el sol vuelve a dominar y las máximas se mantienen en torno a 30℃ o menos, creando una sensación más otoñal.

☔ El mapa de los paraguas del día

Paraguas grande: necesario en Tohoku sur y Hokuriku, donde las lluvias fueron más intensas durante la mañana.

Paraguas plegable: útil en Chūgoku, Shikoku y partes de Kansai, donde el clima puede variar repentinamente en la tarde.

📌 Claves del día

🌡️ Golpe de calor: riesgo muy alto en Kanto, Tokai y Kansai.

🌊 Inundaciones puntuales: posibles en Hokuriku y Tohoku sur durante la mañana.

⛈️ Tormentas vespertinas: probables en el oeste de Japón.

👉 Japón amanece hoy con un mosaico climático que recuerda la transición estacional: mientras unas regiones enfrentan la fuerza del otoño temprano con lluvias intensas, otras aún sufren el peso del verano con un calor extremo fuera de lo común para septiembre.

