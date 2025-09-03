[taifū jōhō] Japón en alerta

🌀 Posible formación del Tifón Nº15 con riesgo de impacto en Kyūshū y Honshū

📍Tōkyō | 3 de septiembre de 2025

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que el sistema de baja presión tropical que se ubica al sur del archipiélago podría convertirse en el Tifón Nº15 en las próximas 12 horas. La trayectoria prevista apunta hacia Amami y Kyūshū, con un posible impacto a partir de mañana, jueves 4 de septiembre, y desplazamiento posterior hacia Tokai y Kantō el día viernes.

📍 Datos técnicos (3 de septiembre, 9:00 a.m.)

Ubicación: 220 km al sur-sureste de Minamidaitōjima (南大東島)

Movimiento: norte-noroeste a 25 km/h

Presión central: 1006 hPa

Vientos máximos sostenidos: 15 m/s

Rachas: 23 m/s

🌧️ Lluvias previstas

Hasta el jueves 4 (6 a.m.): Kyūshū sur y Amami → 100 mm

Hasta el viernes 5 (6 a.m.): Kyūshū sur → 120 mm También se esperan acumulados significativos en Shikoku, Tokai y Kantō .



➡️ Riesgos: deslizamientos de tierra, crecida de ríos, inundaciones en zonas bajas.

🌊 Riesgo costero

El paso del tifón coincide con mareas altas, lo que aumenta el peligro de oleaje y marejadas (高潮). Las autoridades advierten:

No acercarse a la costa ni al mar.

Revisar horarios de pleamar.

Anticipar evacuaciones en zonas costeras vulnerables.

🧭 Recomendaciones a la población

Preparar mochilas de emergencia (agua, linterna, documentos).

Consultar planes de evacuación locales (避難計画 hinan keikaku).

Seguir actualizaciones de JMA y NHK.

Evitar desplazamientos innecesarios desde la tarde del jueves.

📌 Conclusión

Aunque el Tifón Nº15 no se espera que gane gran intensidad en sus vientos, sí arrastrará una gran masa de aire cálido y húmedo, aumentando el riesgo de lluvias torrenciales. Las autoridades insisten en la prevención temprana para reducir riesgos en Kyūshū, Shikoku y hasta Kantō en las próximas 48 horas.

©NoticiasNippon